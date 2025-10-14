© Little Shao
Taniec
Jaïra pierwszą tancerką, która TAK wygrała Red Bull Dance Your Style
Tytuł najlepszej tancerki street dance'u leci z Los Angeles do Holandii. Jaïra wygrała Red Bull Dance Your Style jako pierwsza finalistka, która weszła na światowy szczyt z krajowych eliminacji.
„Chyba nie będę spała całą noc, zastanawiając się: co tu się właśnie stało?” - mówiła tuż po wielkim finale Red Bull Dance Your Style w Los Angeles, reprezentantka Holandii Jaïra. „Myślę, że dojdzie to tak naprawdę do mnie, kiedy wrócę do domu”. W decydującym starciu, którego świadkami było ponad 10 tysięcy fanów tańca i muzyki w hali Intuit Dome (na co dzień będącej domem koszykarskiego teamu LA Clippers z NBA), Jaïra pokonała byłą mistrzynię Red Bull Dance Your Style – Waackxxxy. Obie zaprezentowały niesamowite bogactwo ruchów, czucie muzyki (w tle leciały numery m.in. Bad Bunny'ego i Kendricka Lamara) i pokazały, jak doprowadzić publiczność do euforii. Na tyle, że o zwycięstwie musiała zadecydować dodatkowa runda.
Jaïra: „Publiczność była tej nocy niesamowita! Ich energia dawała niesamowitego kopa, czuć ją było z każdej strony. To naprawdę mnie zmotywowało, żeby dać z siebie wszystko”.
Dla tych, którzy nie znają jeszcze Red Bull Dance Your Style: pod tą nazwą odbyło się w 2025 roku ponad 100 przystanków kwalifikacyjnych w 50 krajach. Na każdym tancerze rywalizowali ze sobą w pojedynkach 1 na 1, z których zwycięzców zawsze wybierała głosująca na żywo widownia. Najlepsi tancerze ze swoich krajów zostali następnie zaproszeni na Światowy Finał do Los Angeles, gdzie żeby zatańczyć w elitarnym, finałowym top16 (gdzie czekało już na nich 8 rozstawionych tancerzy, zaproszonych bezpośrednio na zasadzie tzw. dzikiej karty), musieli przejść jeszcze dwa prefinały.
I tutaj dochodzimy do historycznego osiągnięcia Jaïry. Choć był to już piąty Światowy Finał Red Bull Dance Your Style, Holenderka jest pierwszą zwyciężczynią w historii tej imprezy, gdy wielki finał wygrała tancerka po przejściu krajowych kwalifikacji oraz prefinałów. Do tej pory wygrywali zawsze tancerze, zapraszani do top16 z dzikimi kartami. Jednocześnie Jaïra jest drugą mistrzynią Red Bull Dance Your Style – pierwszą kobietą, która wygrała Światowy Finał była w 2023 roku Waackxxxy. Jej marzenia o drugiej koronie Red Bull Dance Your Style rozwiała w finale w Los Angeles właśnie 18-letnia Holenderka.
Czuję się naprawdę niesamowicie, że mogę reprezentować nasz mały kraj na tej wielkiej scenie
Choć nie wygrał, swoje zrobił też w LA reprezentant Polski, Sawin. Najlepszy tancerz z polskich kwalifikacji, przed wylotem do Stanów mówił nam: „Nie chcę narzucić sobie niepotrzebnej presji, ale chcę powiedzieć sobie: jestem tutaj, to było moje marzenie. Nieważne, co się wydarzy, ja daję z siebie sto procent i wykorzystuję ten finał jako mój kolejny trening. Kolejną lekcję w życiu”. Sawin dzielnie walczył w prekwalifikacjach, ale nie udało mu się przejść do finałowego top16. Nadal więc czekamy na pierwszego polskiego tancerza w Red Bull Dance Your Style World Final. Może za rok? Kolejny Światowy Finał odbędzie się 24 października 2026 roku w Zurychu, w Szwajcarii.
Red Bull Dance Your Style World Final: powtórka
Najlepsi tancerze street dance'u w emocjonujących pojedynkach 1 na 1. Tutaj muszą pokonać przeciwnika i zdobyć jak najwięcej głosów publiczności!