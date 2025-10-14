Jaïra pierwszą tancerką, która TAK wygrała Red Bull Dance Your Style

„Chyba nie będę spała całą noc, zastanawiając się: co tu się właśnie stało?” - mówiła tuż po wielkim finale

s, reprezentantka Holandii Jaïra. „Myślę, że dojdzie to tak naprawdę do mnie, kiedy wrócę do domu”. W decydującym starciu, którego świadkami było ponad 10 tysięcy fanów tańca i muzyki w hali Intuit Dome (na co dzień będącej domem koszykarskiego teamu LA Clippers z NBA), Jaïra pokonała byłą mistrzynię Red Bull Dance Your Style –

. Obie zaprezentowały niesamowite bogactwo ruchów, czucie muzyki (w tle leciały numery m.in. Bad Bunny'ego i Kendricka Lamara) i pokazały, jak doprowadzić publiczność do euforii. Na tyle, że o zwycięstwie musiała zadecydować dodatkowa runda.