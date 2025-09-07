Jego Wysokość Mały mówi „pas”. Jarosław Hampel kończy karierę!

28 lat na motocyklu żużlowym. 3 medale Indywidualnych Mistrzostw Świata i 26 turniejów Speedway Grand Prix zakończonych na podium. Mistrzostwo Świata juniorów. Indywidualne Mistrzostwo Polski. 15 medali Drużynowych Mistrzostw Polski, w tym 9 złotych – wywalczył tytuł mistrzowski z każdym klubem, który reprezentował. Wieloletni kapitan żużlowej reprezentacji Polski, z którą zdobył rekordowych 6 złotych medali Drużynowego Pucharu Świata. Odznaczony Orderem Odrodzenia Polski i Krzyżem Zasługi. Gigant. Legenda. Żywy Pomnik speedway’a. Jarosław Hampel.

Jarek Hampel © Łukasz Nazdraczew/Red Bull Content Pool Jarosław Hampel © Łukasz Nazdraczew/Red Bull Content Pool

Przez blisko trzy dekady dawał polskim kibicom wszystko, co może ofiarować sportowiec – emocje, łzy wzruszenia, radość i dumę. Zawsze oddany i gotowy poświęcić reprezentacji całego siebie, bezgraniczne zaangażowanie, czasem własne zdrowie… Zdobył w czarnym sporcie niemal wszystko, zachowując przy tym skromność, naturalność i koleżeńską postawę. Zawsze rywalizował z najlepszymi, całą karierę ścigając się na najwyższym poziomie rozgrywkowym. W piątek, w Lublinie, Jarosław Hampel ogłosił zakończenie kariery. Polski żużel już nigdy nie będzie taki sam.

„To decyzja trudna, ale nieodwołalna. Podjąłem ją bardzo świadomie czując, że nadszedł odpowiedni moment. Blisko trzydzieści lat na żużlu i 35 na motocyklu to prawie całe moje życie. Odchodzę spełniony, zdrowy, na swoich warunkach. Sam nie wiem, jak to możliwe, ale ten czas minął bardzo szybko. Przeżyłem w tym sporcie wszystko i to on mnie ukształtował. Jestem wdzięczny kibicom za ogromne wsparcie i wiele niezapomnianych chwil. Dziękuję także kolegom z toru, z którymi przez tyle lat rywalizowałem. To był piękny czas” – mówi Jarek Hampel.

Jarek Hampel na miniżużlu © Hampel arch. prywatne

Karierę zaczął na minitorze w Pawłowicach. W profesjonalny żużel wjechał w barwach Polonii Piła, z którą jeszcze w XX wieku, jako 17-latek wywalczył swój pierwszy złoty medal Drużynowych Mistrzostw Polski. W tym samym 1999 roku sięgnął po pierwszy indywidualny medal – brąz Mistrzostw Europy. Z kolejnymi polskimi klubami zawsze sięgał po złoto: ze Spartą Wrocław (2006), Unią Leszno (2007, 2010, 2018, 2019), Falubazem Zielona Góra (2013) i Motorem Lublin (2022 i 2023). W 2003 roku, w szwedzkiej Kumli, został Indywidualnym Mistrzem Świata juniorów, a siedem lat później sięgnął w Lesznie po upragnione Indywidualne Mistrzostwo Polski. Wywalczył 3 medale Speedway Grand Prix, dwa srebrne (2010 i 2013) oraz brązowy w 2011 roku.

„Gdyby ktoś na początku mojej przygody z żużlem powiedział mi, że osiągnę te wszystkie sukcesy, pewnie bym nie uwierzył. Ale od małego z całego serca dążyłem do tego, by każdego dnia stawać się lepszym zawodnikiem. Poświęciłem tej dyscyplinie wszystkie swoje moce, zawsze byłem zaangażowany na sto procent. A przeżyłem w tym czasie wielkie zmiany i kilka razy musiałem adaptować się do dużych zmian regulaminowych. Za każdym razem jednak dawałem z siebie wszystko i pewnie dzięki temu byłem w stanie tak długo utrzymać poziom” – tłumaczy „Mały”.

6 złotych – tylko Hampel ma taką kolekcję medali © Tomek Dryła

Reprezentacja Polski to oddzielny, chwalebny rozdział kariery Hampela. Jako jedyny zawodnik w historii ma na koncie 6 złotych medali żużlowego mundialu - Drużynowego Pucharu Świata. Przez wiele lat był kapitanem narodowej kadry, oparciem dla młodszych kolegów i dobrym duchem najważniejszej krajowej drużyny. Nigdy nie zawiódł, zawsze gotów był poświęcić „Husarii” całego siebie. To właśnie w turnieju kadry, półfinale DPŚ w Gnieźnie w 2015 roku, doznał koszmarnej kontuzji, która postawiła jego dalszą jazdę pod znakiem zapytania. Wieloodłamowe złamanie uda leczył ponad rok. Ale wrócił. I znów zachwycał. Jego heroiczna walka o to, by znów się ścigać, pozostaje jednym z najbardziej jaskrawych przykładów niezłomności charakteru i interdyscyplinarną inspiracją dla ludzi kochających sport.

„Wiadomo, że przez tyle lat były lepsze i gorsze momenty. Kontuzje są wpisane w naszą dyscyplinę. Jeśli jednak coś naprawdę się kocha, nie ma siły, która będzie w stanie cię powstrzymać, gdy masz choć procent nadziei na pomyślny finał. Na pewno będę jednak pamiętał te dobre chwile, a było ich naprawdę mnóstwo. Jestem dumny z tego, że mogłem pomóc reprezentacji i dać kibicom powody do radości. Nie ma chyba dla zawodnika większego zaszczytu. Dziś, na gorąco, te wszystkie radosne momenty przewijają się w mojej głowie, jak w kalejdoskopie. Cieszę się, że w gronie przyjaciół, przy dobrej rockowej muzyce, będzie co wspominać” - żartuje Hampel.

Jarosław Hampel © Nelly Pluto-Prondzyńska

Po tym, jak gruchnęła wieść o decyzji Hampela, z całego żużlowego środowiska posypały się gratulacje, wspomnienia i słowa wdzięczności. Jarek przez blisko trzy dekady zapracował sobie na ogromny szacunek. Niezmiennie prezentował postawę fair play, odnosił się z szacunkiem do rywali, imponował skromnością, otwartością i dobrym humorem. Zawsze był sobą. Chłopakiem, który w wolnej chwili lubi posłuchać dobrej muzyki i wybrać się na koncert rockowy. Uwielbia nurkowanie i jazdę motocyklem crossowym. Ceni sobie długie seanse w saunie i czas spędzany w gronie najbliższych.

Jarek Hampel pożegnał się z kibicami w Lublinie © Przemysław Gąbka

Przez lata był zawodnikiem stajni Red Bulla. Dla nas to zaszczyt. Zawsze będzie naszym przyjacielem. Jego otwartość i naturalność są niepodrabialne. Nigdy nie wiedzieliśmy, na jaki szalony pomysł wpadnie. Jeździł motocyklem żużlowym po dachu katowickiego Spodka, a z Maćkiem Janowskim ścigał się na hałdzie kopalni, jadąc pod górę! Nigdy nie zapomnimy tych akcji. Jarku, dziękujemy za wszystko. Trzymaj się, „Mały”!

