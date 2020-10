Jarosław Królewski: Wśród studentów jest wielu rewolucjonistów

Jarosław Królewski jest współtwórcą firmy Synerise, która powstała w 2013 roku i zadebiutowała z produktami na rynku w 2017. Przedsiębiorstwo oferuje technologie pomagające w rekordowo niskim czasie przetwarzać olbrzymie ilości danych, z wykorzystaniem autorskich algorytmów sztucznej inteligencji wspomaga firmy w podejmowaniu lepszych decyzji biznesowych. Firma ma w swoim dorobku zwycięstwo w wielu prestiżowych konkursach. Została zaliczona przez Ernst & Young do grona 30 najbardziej innowacyjnych technologicznie spółek na świecie, a jednym z najważniejszych jej partnerów jest Microsoft, którego szef Satya Nadella w superlatywach wypowiadał się o polskim produkcie. Z Jarosławem Królewskim porozmawialiśmy o tym, czym właściwie objawia się sztuczna inteligencja i jaka jest jej rola oraz o tym, jak duży potencjał dostrzega w ludziach, których uczy na krakowskiej Akademii Górniczo Hutniczej.

Krystian Walczak: Czym jest chmura marketingowa?

Jarosław Królewski: Przede wszystkim w przypadku Synerise, to pojęcie jest już nieco zawężone. Robimy dziś dużo więcej – a marketing to jeden z modułów. Obecnie jest to usługa typu Data & Personalisation Platform. Gdybyśmy mieli to streścić w dwóch zdaniach, to takie miejsce, w którym firmy integrują wszystkie swoje dane, znajdą najbardziej efektywne rozwiązania możliwe z punktu widzenia technologii i nauki, które mogą sobie pobrać z półki i sprawić, że ich biznes będzie rosnąć. Wśród produktów możemy wyróżnić systemy rekomendacyjne oparte na AI, zaawansowaną analitykę, personalizację czy rozwiązania poprawiające doświadczenia klientów.

Jaka jest rola sztucznej inteligencji w takiej chmurze?

Wydaje mi się, że dzisiaj wszystkie rozwiązania, które są kierowane do biznesu, ale i do użytkowników końcowych, muszą być wyposażone w jakiegoś rodzaju inteligencję. W tym wypadku sztuczna inteligencja ma sprawiać, że aplikacje, których na co dzień używamy, powinny mieć swoistą możliwość samooptymalizacji i samodzielnego wykonywania odpowiednich akcji, dostarczania insightów i tzw. call to action. Sztuczna inteligencja w tym zakresie - machine learning i deep learning - ma służyć do tego, aby wszystkie te narzędzia mogły pozwalać przekraczać granice wnioskowania. Dzięki temu będą powstawać produkty mogące uczyć się tego, jak wygląda rzeczywistość, w której funkcjonują.

A czym w ogóle jest sztuczna inteligencja – dziś już nie mówimy o niej tylko w kontekście robotów, które przyjdą zniszczyć świat, ale też jest to działające oprogramowanie, coś bardzo niematerialnego, bez fizycznej reprezentacji, czy to w postaci nośnika z danymi, czy konkretnego komputera?

Te roboty oczywiście istnieją i są rozwijane, więc daleko do tego Terminatora wcale nie jest, przykładem może być tu firma Boston Dynamics. SI będzie widoczna w urządzeniach dla przemysłu, robotach personalnych, w oprogramowaniu, które będzie miało być inteligentne lub poprawiać nasze codzienne życie. Sztuczna inteligencja jest już widoczna gdy korzystamy z map, oglądamy rekomendowane filmy na Netflix, albo w trakcie katalogowania dokumentów (np. poprzez OCR). SI potrafi przewidywać zdarzenia, albo wybierać produkty lub muzykę zbieżną z naszymi preferencjami. Na sztuczną inteligencją składa się kolektywny wytwór wszystkiego, co potrafi nam dostarczyć nauka w zakresie nowoczesnych technologii, która w jakiś sposób ma odzwierciedlać działanie naszego umysłu w oparciu o ogromne ilości danych pozyskanych ze wszystkich możliwych źródeł. Staramy się dojść do momentu, w którym powstanie AGI (Artificial General Intelligence), czyli nie jakaś wąska dziedzina tej dyscypliny, tylko taka, która ma jakieś przejawy świadomości. Świetnym krokiem do tego jest ostatnia publikacja OpenAI i wydanie ich algorytmów, modelu GPT-3, który pozwala osiągnąć naprawdę wiele.

Jarosław Królewski © Archiwum J. Królewskiego

Sztuczna inteligencja ma pomagać nam w myśleniu?

Romantyczną wizją informatyki, jest to że miała ona posłużyć odrytualizowaniu i uproszczeniu naszego życia – mimo, że w ostatnich dekadach, niekoniecznie te cele były dla branży kluczowe. Miała sprawić, że czynności, które są powtarzalne, w jakiś sposób nieciekawe lub mało inspirujące, mogłyby być wykonywane przez maszyny, roboty, czy komputer. Myślę, że także w tym ma dzisiaj pomagać sztuczna inteligencja - w przewidywaniu zdarzeń, w lepszym dopasowaniu ofert, polepszeniu jakości naszego życia, lepszej demokracji, lepszemu rozwojowi nas samych, ale też medycyny i innych dziedzin życia. W tym zakresie sztuczna inteligencja przejawia się już w naszym życiu i raczej nie pytamy, czy ona istnieje, tylko jakie będą konsekwencje tego jestestwa i czy nie będzie to miało wpływu na jakieś inne wyzwania, które się z jej powodu zrodzą.

A czy sztuczna inteligencja mogłaby się za mnie lepiej przygotować do wywiadu? Pytam, bo zbierając informacje do naszej rozmowy ze zdumieniem odkryłem, że choć twoja firma jest warta miliony, nie ma cię w Wikipedii! Dlaczego?

(śmiech) Nie wydaje mi się żeby to był wyznacznik czegokolwiek. Sam bym się chyba z tym źle czuł. Wikipedia ma za zadanie pisać o ludziach, którzy są w jakimś aspekcie spełnieni - są osobami, które pewnie warto naśladować, albo których nie warto naśladować. Wydaje mi się, że ja jestem jeszcze w momencie translacji siebie do świata, więc nawet się cieszę, że informacji o mnie tam nie ma. Natomiast w ich zdobywaniu zdecydowanie pomaga sztuczna inteligencja - w widzeniu świata, rozumieniu go i rozwiązywaniu wielu różnych problemów, dzięki czemu za chwilę posuniemy się pewnie bardzo daleko jeśli chodzi o całą cywilizację. Nie ma mnie tam pewnie również dlatego, że redaktorzy Wikipedii nie są w stanie się zdecydować, w którym miejscu powinienem się znaleźć. Pracuję na AGH, zajmuję się sztuczną inteligencją zawodowo również w biznesie, ale mam też klub piłkarski i prawdopodobnie czasami trudno jest określić, co powinno być moją główną domeną.

Mówiąc o twoim biznesie, to jak się to robi? Jak wyjść od przełomowego pomysłu do współpracy z gigantami?

Po wielu latach spędzonych na budowaniu czegoś swojego, ale też na AGH, czy teraz w Wiśle Kraków, myślę, że dwie rzeczy są najistotniejsze i to one decydują, czy coś się komuś udaje, czy nie. Nie zawsze jest to związane z możliwościami finansowymi, czy intelektem. Wydaje mi się, że bardzo ważna jest cierpliwość i konsekwencja – wytrzymałość na wiele różnych momentów zwątpienia, trwanie w tym, w co naprawdę się wierzy. Oczywiście wizja bez egzekucji pozostanie halucynacją, dlatego musi się w jakiś sposób materializować – najlepiej w formie produktów, które mogą być replikowane na całym świecie. Równie ważne jest to, aby dostrzegać, że wszystko podlega zmianie. Cały czas musimy się uczyć. Zwłaszcza internet i technologie są miejscem, gdzie cały czas musimy się czegoś dowiadywać, każdego dnia obserwować co się dzieje na rynku. Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj świat działa tak szybko, że żadna firma nie może zdrzemnąć się nawet na kilka tygodni, a już nie mówię na miesiąc, czy dwa. W odniesieniu do tego, jak funkcjonuje świat, może to doprowadzić do bardzo dużych strat, a w ostateczności nawet do zniknięcia firmy z rynku, czego przykładów mamy dzisiaj bardzo wiele. Naprawdę wielkie firmy potrafią upadać z powodu drobnych zmian. Prawda jest taka, że to, co jest piękne w dzisiejszym świecie, czyli że jest światem czasu rzeczywistego, może być też bardzo zgubne. Akcje i reakcje mają ogromne konsekwencje i wpływ na to, na jakim poziomie się znajdujemy – czy jesteśmy wysoko na giełdzie, czy nisko, czy mamy klientów, czy ich nie mamy i co najważniejsze, czy mamy najlepszych ludzi, czy ich nie mamy.

Powiedziałeś o najlepszych ludziach i o tym, że trzeba reagować na bieżąco. Na AGH tworzyłeś nowe kierunki wpisujące się w potrzeby rynku. Jak duże jest obecnie „ssanie” rynku pracy na ludzi kończących informatykę społeczną, czy e-gospodarkę?

Pamiętam, że otwieraliśmy te kierunki już w 2010 roku, a w 2011 jeden z nich został nagrodzony jako jeden z najlepszych kierunków w Polsce - dostał milion złotych nagrody i mógł, jako pierwszy tego typu, innowacyjny, zmieniać to, jak uczy się na uczelni. Moją misją było to, żeby do holistycznego modelu widzenia świata, który jest bardzo istotny, włączać moduły biznesowe. Żeby ludzie biznesu, praktycy też mogli opowiadać o swoich dziedzinach. To jest konieczne aby zmieniać to co się wokół nas dzieje. Pamiętam, jak ciężko było wtedy wprowadzić pojawienie się na uczelni osób, które nie są profesorami, doktorami i nie zajmują się nauką. Natomiast wizja była prosta. Odpowiadała na potrzeby ludzi z pogranicza nauk, którzy dzisiaj są absolutnie potrzebni. Jak patrzymy na osoby, którzy mają pracować na rzecz cyfrowej transformacji, no to myślę, że niestety mamy niedobór takich osób na rynku. Śledzę losy moich absolwentów po tych kierunkach studiów, których tysiące są już na rynku. Zdarza mi się uczestniczyć w przetargu, gdzie dyrektorem nowej technologii jest studentka, którą przyjmowałem na pierwszy rok wymyślonych przez siebie studiów – miałem wtedy 24 lata, w wieku 25 napisałem pierwszą swoją książkę w Wydawnictwie PWN. To są momenty satysfakcji. Natomiast wydaje mi się, że każdy z tych studentów i studentek radzi sobie świetnie. Zresztą były robione badania na ten temat. Jeśli chodzi o dziedziny digitalowe, cyfrowe, raczej wydaje mi się, że tutaj mamy niedobór dobrych absolwentów, potem pracowników, a zawody te będą się szybko rozwijać. Nie mówię tutaj o informatykach, których tylko w Unii Europejskiej na rynku brakuje już setki tysięcy, a za chwilę będzie ich brakowało ponad milion na szeroko rozumianym rynku IT.

Jacy są ci ludzie, których uczysz? Czy dostrzegasz w nich tę iskrę, kreatywność, chęć zmieniania świata, aby stawał się lepszym miejscem do życia?

Tak i to jest mega fajne, że ten świat trochę się zmienia. Społeczeństwo doszło do takiego momentu, w którym - mam nadzieję - nastąpi nawrót do wartości bardziej kluczowych dla człowieka. Ta ilość usług, różnych komercyjnych rzeczy, jest tak duża, że ludzie już trochę mają tego przesyt. Akurat w tym momencie mam uczelniany urlop bezpłatny - liczę, że wreszcie skończę doktorat. Ale zawsze wracam na AGH po jedną rzecz. To jest niesamowite, gdy prowadzi się zajęcia z młodymi osobami. Najczęściej zmieniam program i nastawienie w trakcie zajęć po tym, jak widzę, jakich mamy studentów. Dla mnie te osoby są natchnieniem do tego, w którą stronę powinniśmy iść, jak działać. Jak wyglądają ich umysły, o czym oni myślą, jak się zachowują, czego pragną? Trudno dziś budować technologię nie wiedząc nic o młodzieży w ich wieku, która w przyszłości będzie kreowała wiele rzeczy. Dla mnie osobiście obserwacja ich marzeń, czy ich projekcji świata, która jest zupełnie inna niż nasza - starsza - to jest ogromny feedback. Wydaje mi się, że wśród studentów jest wielu rewolucjonistów, wielu ludzi, którzy chcą działać nieszablonowo. Ale też wielu chcących budować projekty prospołeczne, takie, które będą w jakiś sposób odważne i starają się zmieniać świat - być może wywracać systemy, które dziś są nie do końca efektywne, lub szkodliwe dla określonych grup społecznych.

13 października będzie webinarium z twoim udziałem. Jakie tematy poruszysz?

Bardzo długo zastanawiałem się, o czym mógłbym opowiedzieć i co tak naprawdę ja mógłbym dać innym. Zawsze staram się powtarzać, pewnie trochę za założycielem Netflixa, że nie wszystko, co czyta się w książkach może być idealne i pozytywne dla nas. Każdy ma jakąś własną historię i z tego powodu nie lubię wielu programów mentoringowych. One mogą błędnie kierować ludzi. Zawsze podkreślam, że dla mnie byłoby istotne, żeby ludzie słuchając mojej historii mogli sobie odfajkować na przykład rzeczy, których nie chcą robić. Najistotniejsze jest to, żeby odnaleźli jakąś własną drogę. To o czym chciałbym opowiedzieć, to przede wszystkim to co towarzyszyło mi od zawsze i jest częścią wspólną wszystkich moich projektów – słowem klamrą – jest odwaga. W przypadku AGH wywracaliśmy jakiś status quo. W przypadku Synerise też wywracaliśmy jakiś porządek, pokazując że ta firma mocno chce i jest w stanie walczyć z największymi na świecie na twarde IP w sektorze enterprise. Nie mówiąc już o Wiśle Kraków, gdzie status quo został całkowicie wywrócony, bo przejęliśmy ją w momencie, w którym wszyscy już skazali ten klub na degradację, zniknięcie z mapy polskiej piłki. Chciałbym porozmawiać o tym, co robić w sytuacji, w której brakuje odwagi i w jaki sposób motywować siebie , żeby jednak widzieć w tej ścieżce życiowej i zawodowej coś więcej niż awans na drabinie kariery, czy zarobki. Żeby starać się motywować siebie między innymi tym, że nie ma nic lepszego niż patrzeć, jak wokół nas ludzie rosną, stają się lepsi. A jeśli będą lepsi od nas, to wydaje mi się, że to najlepszy komplement, jaki możemy sobie wymarzyć.

