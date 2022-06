Darek Sajdak: „Crump chciał wygrywać nawet w bierki”.

Bardzo dobrze. Same wyniki, które osiągnął Jason w tym czasie – przy moim współudziale – mówią same za siebie. Dużych osiągnięć było wiele, ale te trzy złota w SGP na pewno są najważniejsze. Grand Prix to zupełnie inna bajka. Tam nie ma kolegów, miejsca na błędy i kalkulacje. W tamtym czasie cykl był szczególnie mocny i kilku konkretnych fachowców celowało w tytuł. By okazać się najlepszym w tym gronie, trzeba było naprawdę jechać ostro. Cieszę się, że w tych najważniejszych momentach byłem przy Jasonie. W sumie pracowałem z nim 8 lat. Kawał czasu. Z żadnym innym zawodnikiem nie współpracowałem tak długo.

i umiejętności techniczne. Trzeba być gotowym mentalnie na wielkie rzeczy i Jason na pewno potrafił to udźwignąć. Miał mental stworzony do tego, by wygrywać.

Był nieustępliwy. Tę cechę wymienił bym na pierwszym miejscu. Miał cel i dążył do jego realizacji z ogromną determinacją. Do tego dochodziły: zadziorność, twardość i charakter. Do mistrzostwa potrzebnych jest wiele czynników,