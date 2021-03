Jazda z prosami: 3 rzeczy, których można się nauczyć od lepszych riderów

, niech podniesie rękę. Nikt nie podnosi? W sumie to wcale nas to nie dziwi, bo już po obejrzeniu pierwszego filmu rowerowego, zaczęliśmy się zastanawiać kiedy wskoczymy na taki poziom i dlaczego tak długo to potrwa...

Co ciekawe, jazda z lepszymi, szybszymi zawodnikami bardzo pozytywnie wpływa na nasze umiejętności. Bardzo łatwo można to zaobserwować przy odblokowywaniu nowych skoczni i przeszkód.

Lekcja I: Nie przejmuj się, gdy nie wszystko idzie zgodnie z planem

Gdy ekipa riderów i filmowców pojawiła się na spocie gotowa do akcji, zastała na miejscu prawdziwą katastrofę. Zmienna norweska pogoda zmieniła gotową, płynną trasę nie do poznania. Idealnie przygotowane wybicia i lądowania zmieniły się w góry błota, które w żadnym wypadku nie nadawały się do jazdy.

Trasa była w tak tragicznym stanie, że część ekipy po prostu skreśliła skandynawski segment filmu i postanowiła odpuścić. Simon nie dał jednak za wygraną. Razem z pozostałymi riderami złapał za łopatę, zakasał rękawy i zabrał się do kopania. No dig, no ride - proste, ale prawdziwe.

No dig, no ride!

Zobacz kulisy powstawania filmu:

Za kulisami "The Old World" Martin Söderström na trasach w Stranda

Lekcja II: Bądź kreatywny (nie tylko na rowerze)

"Możliwość współpracy z całą ekipą sprawiła, że zmieniłem swoje podejście do filmów rowerowych. Zrozumiałem jak mocno trzeba się napracować, by nagrać pełnometrażową produkcję. Jest tyle czynników, które mają wpływ na ostateczny wygląd filmu. Nie zobaczysz tego wszystkiego siedząc na sofie przed telewizorem." Opowiada Johansson.

W 6 dni ekipa filmowa całkowicie przebudowała trasę przygotowaną do nagrań i wprowadziła mnóstwo zmian do scenariusza. Czas na nagranie idealnych ujęć skurczył się o 50%, pojawiły się mocne podmuchy wiatru i problemy z rozmokniętym najazdem na wybicia.

