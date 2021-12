GP Arabii Saudyjskiej F1: Co warto wiedzieć o Jeddach Corniche Circuit?

Bolidy będą także wystawione na podmuchy wiatru, ponieważ Jeddah Corniche Circuit leży praktycznie nad brzegiem morza i nic nie osłania samochodów. Może to spowodować duże problemy przy hamowaniu i zdestabilizować jadące auta. Jeśli pojawią się mocne podmuchy, znacznie utrudnią kierowcom jazdę, co może przyczynić się do większej niż zwykle ilości wypadków i podróży na pobocza. Pobocza, których także jest tu niewiele. Jako że jest to uliczny obiekt, bariery i ściany znajdują się dość blisko toru, zatem wybacza on mniej błędów niż miejsca pokroju francuskiego

. Podsumowując, w niedzielę czeka nas prawdopodobnie emocjonujący wyścig obfitujący w różnego rodzaju wydarzenia na torze i stawiający duże wyzwania przed wszystkimi – kierowcami, inżynierami, mechanikami i strategami. Kluczem do sukcesu będzie trafienie w idealny kompromis między dociskiem a prędkością oraz unikanie kłopotów w czasie jazdy. Dla zobrazowania trudności jazdy po omawianym torze niech posłuży porównanie: wyobraźcie sobie Monzę obstawioną barierami jak obiekt w Monako.