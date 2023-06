Jędras po wygraniu finału Red Bull Dance Your Style Poland: Był sztos!

Tańczy od dziecka, od dziecka też potrafi rozgrzać publiczność, o czym przekonał się już i Kuba Wojewódzki i uczestnicy popularnego talent show. Niedawno w Poznaniu zdobył największy aplauz od widowni, która kibicowała i oceniała polski finał Red Bull Dance Your Style – międzynarodowego wydarzenia dla tancerzy street dance'u. W nagrodę Jędras wystąpi teraz w światowym finale tej imprezy – 4 listopada we Frankfurcie. Trzymamy kciuki!

Gratulacje wygranej w drugim polskim finale Red Bull Dance Your Style. Kiedy emocje już opadły, jak go oceniasz?

Jędras: Dziękuję bardzo! Uważam, że było to super wydarzenie. Przede wszystkim czułem energię ludzi, hype z ich strony, co sprawiało, że chciałem tańczyć jeszcze więcej. Publiczność spisała się na medal. Oprócz tego sama miejscówka, czyli klub Tama w Poznaniu i przygotowanie całego wydarzenia pokazywało, że jest to poważna sprawa, więc chciałem dać z siebie wszystko.

Czułeś, że to jest twój dzień i zwycięstwo jest do zgarnięcia?

Na początku nie byłem tego taki pewien. Oglądając walki widziałem, że chyba każdy miał swój dzień, bo to, co robili na parkiecie, było mega mocne. Wewnętrznie jednak czułem spokój, bo znałem moje możliwości i miałem świadomość, że co by się nie wydarzyło, to i tak jestem wygranym będąc już w finałowej top 16 z całej Polski.

3 czerwca 2023 tańczyliśmy w Poznaniu na drugim w historii polskim finale Red Bull Dance Your Style – międzynarodowych zawodów ze street dancem.

Który tancerz zaskoczył cię najbardziej?

Mam dwie takie osoby, są nimi Kuba i Kajtek. Wiedziałem, że potrafią zrobić show, ale że aż taki?! (uśmiech) Rozwalili system energią! Nie wiedziałem, czego się spodziewać, także był to sztos!

A DJ? Na imprezach Red Bull Dance Your Style ten gra różne rodzaje muzyki – tym razem był jakiś numer, który wyjątkowo dodał ci, lub odjął, skrzydeł?

Był taki jeden utwór, pierwszy w mojej bitwie z Popping Mario, który totalnie mnie zaskoczył. "Can't stop" Red Hot Chili Peppers . Nie miałem okazji tańczyć wcześniej do takiej muzyki i w sumie za bardzo nie wiedziałem, co do niego zrobić. Było to zarazem ciekawe, ale trudne doświadczenie. Przynajmniej wiem, nad czym popracować na przyszłość. A co do reszty utworów to były super. Dobrze mi się tańczyło, czasem nawet zaskakiwałem sam siebie. DJ Kido – dobra robota!

Co ciekawe, finał finału powtórzyłeś razem z Kubą z kwalifikacji we Wrocławiu. To była dla ciebie niespodzianka?

Szczerze? Miałem takie przeczucie po rozlosowaniu walk. Znowu byliśmy po dwóch przeciwnych stronach tabeli. Kuba nawet do mnie podszedł i powiedział w żartach: ,,To co, powtórka z Wrocławia?”. Nie byłem tego w stu procentach pewien, ale spodziewałem się, że historia może zatoczyć koło.

„Panie Jędruś, jest pan jak gaz rozweselający” – mówił kiedyś o tobie Kuba Wojewódzki w programie „Mam talent!”. Bo tańczysz i to przed kamerami od dziecka. Jak to się u ciebie zaczęło?

Ciekawe pytanie. (uśmiech) To prawda, miałem okazję być w programie „Mam Talent!”. Były to początki mojej tanecznej przygody, bo wtedy tańcem zajmowałem się już od trzech lat. Wszystko zaczęło się w moim domu, kiedy w wieku 5 lat robiłem różne akrobacje w salonie. Rodzice stwierdzili, że trzeba coś z tym zrobić i pomyśleli o tańcu. Jak się później okazało, był to strzał w dziesiątkę, a ta pasja jest ze mną tak naprawdę całe moje życie. Dzisiaj nie wyobrażam sobie go bez tańca i wiążę z tym jakąś niedaleką przyszłość.

Masz na swoim koncie wiele sukcesów – opowiesz nam o tych dla ciebie najważniejszych?

Zdecydowanie mogę powiedzieć, że jest to wygrana w finale Red Bull Dance Your Style Poland. Dała mi ona niesamowitą motywację, ale przede wszystkim szansę, którą chciałbym teraz wykorzystać. Oprócz tego jednym z takich sukcesów, które do dzisiaj wspominam, jest wygrana na zawodach o nazwie Rytm Ulicy i otrzymanie statuetki, których jest tylko kilka, a ja mam jedną z nich. Było to dla mnie jednocześnie niesamowite osiągnięcie, docenienie i wyróżnienie.

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2023: Jędras © Gniewko Głogowski

Co najbardziej kochasz w tańcu?

Najbardziej w tańcu kocham wszechstronność, bo jest tyle dróg, tyle możliwości, żeby pokazać w nich siebie. Każdy jest inny, więc każdy może przedstawić nam jedyną w swoim rodzaju historię. Każdy może zinterpretować daną rzecz w unikalny sposób i to powoduje, że taniec nigdy nie jest taki sam.

A co jeszcze chciałbyś w nim osiągnąć?

Nie mam takiej rzeczy, jak np. wygranie konkretnych zawodów. Bardziej moim celem, który chcę w tańcu osiągnąć, to moment kiedy powiem sobie: ,,Spisałeś się, Jędras”.

Najbliższa okazja w listopadzie -- przed tobą światowy finał Red Bull Dance Your Style 2023 we Frankfurcie. Będziesz się do niego przygotowywał w szczególny sposób?

Przede wszystkim będę słuchać dużo różnej muzyki, żeby być przygotowanym na wszystko, co puści DJ. Oprócz tego oczywiście treningi. Dużo tańczenia, chodzenia na zajęcia taneczne do różnych osób oraz dopracowanie moich ruchów specjalnych, czyli tak zwanych pewniaków.

