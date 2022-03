Podwójne, odwrócone, finałowe GP SuperEnduro - tego jeszcze nie było!

SuperEnduro to jeden z najbardziej nieprzewidywalnych sportów na świecie. Przekonywaliśmy się o tym już wielokrotnie podczas tradycyjnych przystanków Mistrzostw Świata. A co się wydarzy, gdy w kalendarzu pojawia się podwójna, finałowa runda z odwróconym kierunkiem jazdy drugiego dnia?! Tego dowiemy się już w najbliższy weekend podczas Grand Prix Niemiec.

SuperEnduro to jeden z najbardziej nieprzewidywalnych sportów na świecie. Przekonywaliśmy się o tym już wielokrotnie podczas tradycyjnych przystanków Mistrzostw Świata. A co się wydarzy, gdy w kalendarzu pojawia się podwójna, finałowa runda z odwróconym kierunkiem jazdy drugiego dnia?! Tego dowiemy się już w najbliższy weekend podczas Grand Prix Niemiec.