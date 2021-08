Tylko on widział je wszystkie! Jerzy Kanclerz był na 250 turniejach SGP.

Ciężko powiedzieć. Początkowo nie planowałem żadnych wielkich rzeczy. Po Wrocławiu pojechałem do Austrii, potem dalej i na kolejne zawody. Najpierw poszło siłą rozpędu. Kiedy po latach zorientowałem się, że faktycznie nie przegapiłem żadnego turnieju, pomyślałem, że dobiję do „setki”. Moje żużlowe podróżowanie miało się więc skończyć w Gelsenkirchen. No, ale się nie skończyło…

Na pewno jest to jakiś powód do dużej satysfakcji. Cenię sobie jednak bardziej te wszystkie podróże, zawiązane przyjaźnie i przygody. To jest o wiele ważniejsze, niż sucha liczba. Długo równał się ze mną zawodnik, Greg Hancock. Teraz prawdopodobnie drugi na liście jest polski fotograf, Jarek Pabijan. On opuścił dwa turnieje, w Niemczech i Australii. Też ma piękny wynik!

