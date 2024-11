Dlaczego jesień to czas rowerów elektrycznych?

01 Mniej czasu – konieczność podniesienia efektywności treningu

Jesień to czas rowerów elektrycznych! © Fernando Marmolejo

Krótki dzień, wąskie okno pogodowe, wymagające warunki atmosferyczne i jezdne. Taki zestaw “przeciwwskazań” zdecydowanie nie zachęca do wyjścia na trening i taplania się w błocie. ALE! Pamiętaj, że jeśli chcesz zrobić progres, nie możesz wybierać tego, co łatwe i przyjemne. Jeśli chcesz być mocny – musisz cierpieć! Oczywiście, nie namawiamy Cię do regularnego chłostania pleców gałęziami pokrzywy, a jedynie zachęcamy do wyjścia ze strefy komfortu – właśnie przy pomocy roweru elektrycznego.

Jak głosi slogan jednej z firm rowerowych: „Elektryk to Ty, ale szybszy i lepszy”. I właśnie na tym polega jego fenomen. Możesz przejechać więcej w krótszym czasie. Czy to nie kusząca wizja? Zamiast trzech zjazdów i trzech podjazdów zrobisz ich dziesięć, bo sapanie pod górę zmieni się w spokojne kręcenie korbami pod równym obciążeniem. Zamiast godzinę dojeżdżać na trasy, na których trenujesz, dojedziesz na nie w 15 minut. Zamiast robić regularne przerwy na odpoczynek, przez godzinę lub dwie po prostu będziesz zasuwać góra-dół. Brzmi jak plan? No jasne, że tak. Niech klasyczny rower analogowy poczeka do wiosny. Przeserwisuj go i zakonserwuj na zimę. Jego czas wróci…

02 Lepsza forma mimo wsparcia silnika

Według badań amerykańskich naukowców (przetestowaliśmy na sobie i ziomkach) jazda na rowerze elektrycznym nie osłabia, a POPRAWIA naszą formę fizyczną. No poważnie. Zadajcie sobie jedno pytanie. Czy widzieliście człowieka, który po zakupie roweru elektrycznego wyhodował wielki brzuch, zaczął mniej jeździć na rowerze lub, co gorsza, ostatecznie całkowicie zrezygnował z dwukołowej zajawki? Oczywiście, że nie, bo efekt działania roweru elektrycznego jest dokładnie odwrotny.

Jak to możliwe? A no tak, że forma treningu, która wydaje się mniej męcząca, jest przez wiele osób postrzegana jako bardziej atrakcyjna. Co więcej, w rowerowym świecie ciągle panuje przekonanie, że na rowerze elektrycznym nie da się zmęczyć, co oczywiście jest totalną bzdurą. Na elektryku można się zmęczyć, ale robi się to w bardziej optymalny i wydajny sposób. Paradoksalnie, w naszym bliskim otoczeniu jest mnóstwo osób, które rower elektryczny kupiły „z czystej ciekawości” i już po kilku miesiącach użytkowania okazało się, że każdy właściciel elektryka ma:

lepszą formę fizyczną,

mniejszy brzuch,

lepiej podjeżdża na analogu,

częściej wychodzi na rower.

I to nie chodzi o to, żeby tu i teraz sprzedać analoga i lecieć do sklepu po nowy rower elektryczny, ale jeśli wydaje się Wam, że przesiadka na sprzęt z dodatkowym wsparciem negatywnie odbije się na Waszej formie, to uspokajamy – jest dokładnie odwrotnie!

03 Wsparcie w walce z błotem i śniegiem

Zimowa jazda ma swoje uroki © Matej Fabianek/Red Bull Content Pool

O ile taplanie się w błotku na rowerze jest dla większości osób rzeczą relatywnie przyjemną, o tyle robienie tego przy temperaturze oscylującej w okolicach zera stopni nie sprawia większości rowerzystów wielkiej frajdy. Jak poradzić sobie z tym problemem? Najprościej, jak się da – wykorzystując rower elektryczny. Jego większa masa daje nam w takich warunkach kilka punktów przewagi. Po pierwsze, sprawia, że przez wszystkie śliskie, niepewne fragmenty trasy przejeżdżamy jak czołgiem. Po drugie, w skrajnie wymagających warunkach podjeżdżanie po śniegu i błocie na rowerze analogowym jest praktycznie niemożliwe, a dodatkowe wsparcie generowane przez silnik elektryczny i zaawansowane systemy sprawia, że rower jedzie jak po szynach.

Po trzecie, o czym już wspominaliśmy, zamiast robić sobie przerwy i marznąć w przemoczonych ciuchach, możemy maksymalnie skrócić czas poświęcony na odpoczynek i skupić się na efektywnym treningu, a mokrymi portkami przejmować się dopiero po powrocie do domu i naniesieniu błota wszędzie, gdzie się tylko da. Po czwarte, cały trening po prostu mniej boli, gdy mamy świadomość, że w tym mrozie, zimnie i mokrych ubraniach spędzimy jednak trochę mniej czasu i szybciej wrócimy do ciepłego domu!

04 Przeceny - jak nie teraz, to kiedy?

Czy jest lepszy moment na zakup roweru elektrycznego niż jesień? Oczywiście, że nie. Sklepy organizują wyprzedaże tegorocznych kolekcji, wypożyczalnie pozbywają się sprzętu przed zatowarowaniem na kolejny rok, a na portalach internetowych rozpoczyna się okres handlowania wszystkim, co da się znaleźć w garażu. Poza tym jesienią zawsze łatwiej jest usprawiedliwić taki zakup.

„No ale jak mam trenować na analogu jesienią i zimą? Przecież to podjeżdżanie i zjeżdżanie na zmianę sprawi, że na pewno będę chory…”

„No i tak muszę kupić taki rower, a teraz mogę to zrobić za pół ceny. Mogę czekać do kolejnego sezonu, ale na wiosnę zapłacę przecież dwa razy tyle…”

„Co z tego, że w garażu stoi już pięć rowerów, skoro na żadnym nie mogę teraz jeździć…”

„Pojeżdżę przez jesień i zimę, a jak się okaże, że go nie potrzebuję, to najwyżej na wiosnę sprzedam i jeszcze na nim zarobię, bo na rynku będzie ssanie…”

Jak widzisz, jesteśmy bardzo kreatywni i chętnie wymyślilibyśmy serię kolejnych przyczyno-wymówek, ale dzień jest coraz krótszy i musimy lecieć na rower. Powodzenia w negocjacjach! Trzymamy kciuki