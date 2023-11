Dlaczego jesień to idealna pora roku na jazdę na rowerze?

Ktoś mądry kiedyś powiedział, że na świecie są tylko dwa typy ludzi. Pierwszy to taki, który w otaczającym świecie dostrzega głównie problemy. Drugi przeciwnie, zamiast ograniczeń dostrzega potencjalne szanse i możliwości. Z rowerzystami jest dokładnie tak samo. Jedni marudzą na trasy, pogodę i niesprzyjające okoliczności, niezależnie od panujących warunków i pory roku, a inni skupiają się na pozytywach i cieszą się z każdego wyjścia na rower.

Jesień to moment, w którym pierwsza z omówionych wyżej grup, zamyka rower w garażu, piwnicy lub wiesza go na ścianie w oczekiwaniu na tak zwane “lepsze czasy”. Druga z grup (do której my sami również należymy) wyciąga z szafy cieplejsze ubrania, zmienia opony i rozpoczyna zupełnie nowy sezon rowerowy. Dlaczego jesienna jazda na rowerze jest tak atrakcyjna? Wybraliśmy kilka kluczowych powodów.

01 “Luz jak na rybach”

Jesień na trasach to coś pięknego! © Oscar Midelund

W końcu nie musisz organizować romantycznych popołudniowych pikników z drugą połówką i gonić za weekendowymi planami. Ciemno robi się już o godz. 16, więc organizacja tak zwanych “city-break’ów” nie ma większego sensu. To co na pewno ma sens, to odwiedzenie lokalnych tras i spędzenie czasu z rowerowymi ziomkami. Nie musisz zastanawiać się nad tripem do bike parku, bo wszystkie są zamknięte. Krótki dzień paradoksalnie wydłuża czas, który możesz spędzić na rowerze, więc jest się z czego cieszyć. W końcu możesz wyluzować. Na lokalnych trasach nie ma już kolejek, ty nie musisz się nigdzie spieszyć. Jesteś tylko ty, twój rower, ziomale i piękna, polska jesień!

02 Czas na "jam"

Ponieważ wszyscy mogą w końcu zwolnić i wyluzować, bo “oficjalny” sezon dobiegł końca, nadszedł czas na to, by w końcu spotkać się na luźnych jamach, wspólnie polatać hopy, a później poimprezować trochę na mieście. Plan idealny? No jasne! Większość społeczności rowerowych odpala jesienią piaskowe spoty, które w lecie nie nadają się do jazdy. Wspólne progresowanie w doborowym towarzystwie to zjawisko, które obserwujemy już od kilku lat na lokalnej i globalnej scenie rowerowej. Zajawa kipi nawet jesienią!

03 Klimat nie do podrobienia

Zamknij oczy. To znaczy... jeszcze nie teraz. Za moment. Jak doczytasz do końca kolejne zdanie. Wyobraź sobie najbardziej klimatyczną scenę z ulubionego filmu rowerowego. Stawiamy stówę, że przed twoimi oczami pojawił się rider, lecący na pełnym stylu po trasie, która ledwo wystaje spod żółtych i pomarańczowych liści. Światło idealnie zgrywa się z ciepłymi kolorami jesiennego lasu. W tle mocna, energetyczna muzyka. Ach… No, a teraz wyobraź sobie, że jesteś głównym bohaterem tego filmu. Wsiadaj na rower i jedź do lasu. To naprawdę możliwe!

04 Błotko

Kto nie lubi jeździć w błocie, ten nie wie co to dobra zabawa! © Olaf Pignataro/Red Bull Content Pool

Kto nie lubi jazdy w błocie, ten nie wie co to dobra zabawa na rowerze! Co to za przyjemność, gdy wszystko jest pod kontrolą i nic nie może cię zaskoczyć. Gdy oba koła lecą driftem, a ty nie wiesz, czy wyrobisz się w następny zakręt, czy wylądujesz na drzewie, zaczyna się prawdziwa jazda! Przewracanie się na śliskiej nawierzchni jest też zazwyczaj trochę bezpieczniejsze niż na suchej, twardej trasie. Prędkość jest mniejsza, a zderzenie z glebą odbywa się raczej na zasadzie ślizgu, a nie gwałtownego i nieprzewidywalnego dachowania. Poza tym, gdy jeździsz w błocie z ziomkami i cały czas widzisz, jak ktoś przed tobą ma problemy techniczne lub słyszysz, że ktoś za tobą właśnie stracił panowanie nad pojazdem i prawdopodobnie ląduje w krzakach, nie możesz narzekać na brak śmiechu i dodatkowych atrakcji.

05 Czas na kopanie

Budowanie tras może być tak samo przyjemne, jak jazda! © Fred Murray/Red Bull Content Pool

Jesień to też czas na przebudowę lub rozbudowę spotów oraz prace konserwacyjne. Zamknięcie fragmentów tras i zorganizowanie wspólnego kopania jest o wiele łatwiejsze, ponieważ w lasach jest mniej rowerzystów. Poza tym, każdy doświadczony rider chce jesienią i zimą zadbać o swoją formę fizyczną, a ponieważ nie każdy przepada za przerzucaniem żelastwa na siłowni, naszą propozycją jest przerzucanie łopatą ziemi razem z ekipą lokalnych diggerów. Ciężko nam w jednym akapicie opisać ilość korzyści płynących z tego typu aktywności. Lepsze trasy , trening fizyczny, lepsze trasy, budowanie lokalnej społeczności dbającej o spot, lepsze trasy , kozackie zajęcie na długie wieczory, lepsze trasy , oszczędność na karnecie na siłownie, no i na koniec jeszcze raz: lepsze trasy!

Night ride’y

I jeszcze te nocne wypady na rower! Nie będziemy się tutaj rozpisywać na ten temat, bo całą sprawę omówiliśmy dokładnie w jednym z naszych poradników - pod tym linkiem.