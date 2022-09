Poradnik Enduro MTB: Jesień pod znakiem rowerowego progresu

O ile w trakcie sezonu mogliśmy Ci jeszcze odpuścić, to teraz już się nie wywiniesz. Jesień i zima to najlepszy czas na przebudowę i renowację tras riderów na lokalnych spotach, a prawda jest taka, że 99% rowerzystów większość swoich rowero-godzin spędza właśnie na singlach zbudowanych przez zajawkowiczów. Co? Nie wiesz, gdzie i jak znaleźć ekipę, która zajmuje się takimi rzeczami? W twoim otoczeniu nie ma takich ludzi? To bardzo dobrze! Najwyższy czas, byś wziął sprawy w swoje ręce i zadbał o to, by lokalna miejscówka odzyskała dawny blask. Naprawdę nie potrzebujesz fachowej wiedzy i tytułu inżyniera. Wystarczy kilka łopat, paru rowerowych ziomków i kilka godzin wolnego czasu.

Nie chcesz latać nocą po lesie z łopatą, ale masz wolny wieczór? Zamiast marznąć w drodze na nocne balety, wrzuć torbę ze sportowymi ciuchami do auta i zasuwaj na siłkę. To idealny moment na to, by trochę zadbać o swoją sylwetkę i naprawić ciało po dachowaniach zaliczonych w trakcie sezonu. Bądźmy ze sobą szczerzy, gdy wszystko działa, a za oknem jest idealna pogoda, prawdopodobieństwo, że zamiast na rower, pójdziesz na siłownię jest bliskie zeru. Teraz, z oczywistych powodów nie masz takich dylematów, więc decyzja powinna zapaść w Twojej głowie automatycznie.

