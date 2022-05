Tjäder wielokrotnie udowadniał, że jeśli chodzi o kreatywne podejście do jazdy na nartach, nie ma sobie równych, a w tym sezonie obrał za ceł złamanie kolejnej bariery. Poprzedni rekordowy slide na railu został odjechany w 2016 roku. Jeszcze kilkanaście dni temu oficjalny wynik zamieszczony w księdze rekordów Guinesa wynosił 128,7 metra, ale 9 maja doszło do przełomu i po 127 próbach, młody freeskier ze Skandynawii w końcu dokonał niemożliwego.

Jak powiedział, tak zrobił. Po 6 latach przygotowań i 127 próbach Tjäder dokonał niemożliwego. 9 maja 2022 roku, narciarz ze Szwecji odpalił 154,49-metrowy slide po railu, na który najechał z prędkością 77 km/h. Ciężko nam porównać ten wyczyn z czymkolwiek innym, więc napiszemy tylko, że to tak, jakby Tjäder prześlizgnął się po dachach piętnastu dwupiętrowych autobusów, ustawionych jeden za obok drugiego. Nieźle, co?

Oficjalne pomiary są niezbędne, by zostać wpisanym do księgi Guinessa