Jesper Tjäder w japońskim kole fortuny

Niezależnie od tego, czy codziennie spędzasz przed ekranem telewizora długie godziny, czy raczej przeczesujesz internet w poszukiwaniu zabawnego contentu, prawdopodobnie udało Ci się przypadkiem (lub wręcz przeciwnie) natknąć na fragment jakiegoś azjatyckiego teleturnieju z dziwnym prowadzącym i jeszcze dziwniejszą fabułą. Chyba każdy pomyślał wtedy "Ciekawe jak to jest być uczestnikiem takiej zabawy?" Cóż, Jesper Tjäder zna już odpowiedź na to pytanie...

Każdy element toru musiał zostać zbudowany i oblatany w kilka godzin. Warunki panujące w śnieżnym tunelu uniemożliwiały ekipie wprowadzenie "elastycznych godzin pracy", więc Jasper robił co mógł, by wycisnąć z każdej przeszkody maksimum.

Każdy element toru musiał zostać zbudowany i oblatany w kilka godzin. Warunki panujące w śnieżnym tunelu uniemożliwiały ekipie wprowadzenie "elastycznych godzin pracy", więc Jasper robił co mógł, by wycisnąć z każdej przeszkody maksimum. Idealne ujęcie na "spider-railu" zostało nagrane przy 60 próbie!