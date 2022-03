„Chaos? Nie ma problemu, wchodzę w to”. Jesse Marsch, trener niezwykły.

Urodził się w Wisconsin – stanie USA, w którym „nasz” futbol to „soccer”, ale to niczego nie zmienia, bo soccera też niemal nikt tam nie zna. Przez 14 lat grał w lidze amerykańskiej, którą wygrał trzy razy, z dwoma klubami. Ukończył historię na Princeton. Karierę trenerską zaczął od posady… asystenta selekcjonera reprezentacji USA! W pierwszym sezonie klubowym, jako szkoleniowiec New York Red Bulls został trenerem roku w Stanach Zjednoczonych. Potem przeniósł się do Europy, dwukrotnie wygrał ligę austriacką z Red Bull Salzburg, przeniósł się do Lipska, a teraz objął Leeds United w najmocniejszej piłkarskiej lidze świata, Premier League. Czego nie rozumiecie? Taki właśnie jest Jesse Marsch! Zapraszamy na rozmowę z niezwykłym trenerem.

Czy to prawda, że w sytuacjach kryzysowych czujesz się, jak ryba w wodzie?

Po części to prawda. Moja głowa najlepiej i najszybciej pracuje wtedy, gdy wokół panuje chaos, kiedy trzeba szybko znaleźć rozwiązanie jakiegoś problemu. Im bardziej zagmatwana sprawa, tym większej kreatywności od ciebie wymaga. Z drugiej strony wiem dobrze, że nie każdy potrafi i lubi tak funkcjonować. Przez kilka lat pracowałem w Niemczech i Austrii – tam ludzie wolą mieć wszystko poukładane, chcą kontrolować wszystkie aspekty, działają w oparciu o precyzyjny harmonogram. Cóż, jak kto woli (śmiech).

New York Red Bulls © Divulgação / New York Red Bulls

Jak odnajdywać się w wariancie, który ty preferujesz?

Znajdując równowagę, która pozwoli wszystkim działać. Ja staram się zaszczepiać swoim piłkarzom taki sposób myślenia, który ułatwi im szybsze odnalezienie takiej równowagi. Weźmy dowolny mecz piłki nożnej – on z zasady jest nieprzewidywalny! Sport to nie reżyserowany teatr, dlatego tak bardzo go kochamy. Każdy piłkarz musi podjąć w czasie gry nieskończoną ilość decyzji, od których zależą wszystkie kolejne! Chcę, by moi zawodnicy orientowali się w sytuacji tak szybko, jak to możliwe i potrafili reagować na pełnych obrotach, przy maksymalnym zaangażowaniu fizycznym i mentalnym.

Ty sam byłeś takim piłkarzem?

Na pewno dość szybko zdałem sobie sprawę, że najwięcej uczą trudne chwile. Jednak dopiero w Salbuzrgu, jako szkoleniowiec, odkryłem, że wygrany mecz nie zawsze oznacza postęp. Na ławce trenerskiej przekonałem się, że najbardziej skomplikowane rzeczy popychają do samorozwoju.

Chcesz powiedzieć, że warto przegrywać mecze?

Nie! Chcę powiedzieć, że to nieuniknione i warto mieć tego świadomość, by móc odpowiednio reagować. Podam przykład. W lutym 2020 roku media pisały, że moją drużynę dopadł wielki kryzys. Faktycznie, wygraliśmy tylko jeden z sześciu meczów i odpadliśmy z Ligi Europy. Można było trenować jeszcze ciężej, albo przeanalizować, dlaczego tak się stało. Wybrałem to drugie. Odkryliśmy, że wielkie znaczenie ma pogoda w Austrii. Wprowadziłem cały szereg ćwiczeń, które miały pomóc w grze na ciężkich i wymagających boiskach, przy niskich temperaturach, w śniegu i deszczu. Kolejnej zimy już wygrywaliśmy.

Jesse Marsch © Markus Berger/Red Bull Content Pool

Musiałeś zacząć myśleć po europejsku?

Trochę tak. Od razu wiedziałem, że zaczynając pracę w Bundeslidze, będę musiał jak najszybciej nauczyć się języka niemieckiego. Kolejny przykład. Pojechałem na mecz do Wolfsburga. Interesowała mnie nie tylko gra, chciałem także przyjrzeć się zawodnikom w przerwie i posłuchać ich pomeczowych wywiadów. Jeden z nich kilkanaście razy użył słowa „druck”. Od znajomego dowiedziałem się, że znaczy to „presja”. Potem wyjaśnił mi, że nie chodzi o czysto futbolowy termin, ale o ogólne oczekiwania kibiców i całego społeczeństwa, by ciągle wygrywać. To było dla mnie znaczące. Ja już wtedy wiedziałem, że nie można wychodzić na boisko z takimi myślami w głowie. Oczywiście – trzeba chcieć wygrać i być w stanie wiele poświęcić, ale to powinny być bodźce pozytywne. Presja i strach przed opinią publiczną raczej nie pomagają w grze…

Po co podróżowałeś po świecie przez pół roku przed podjęciem pierwszej samodzielnej pracy jako trener?

Żeby poznać realia. Doskonale wiedziałem, że 99% kibiców sportowych kompletnie nie interesuje się ligą amerykańską. Wiedziałem więc, że moje podejście do piłki, choćbym nie wiadomo jak poważnie ją traktował, może być tym naznaczone. Ludzie w USA podchodzą do wielu spraw z większym luzem, nie spinają się aż tak bardzo na meczach futbolowych. Musiałem poznać mentalność fanów w innych krajach i z perspektywy czasu myślę, że to był świetny pomysł.

Jesse Marsch © facebook.com/rbleipzigEN

Czy zainspirowały cię jakieś szczególne, może nieoczywiste doświadczenia sportowe?

Tak! Jeszcze podczas studiów dużo rozmawiałem z trenerami przeróżnych dyscyplin. Muszę przyznać, że wiele wyniosłem z… wioślarstwa! Wioślarze potrafią niemal bezgranicznie poświęcić się swojej profesji. Pierwszy trening zaczynają o 5 rano, wkładając weń niesamowicie dużo energii i pasji, a w czasie zawodów, po przepłynięciu mety, dosłownie mdleją ze zmęczenia. Chcę, żeby podobnie do swoich obowiązków podchodziły moje drużyny piłkarskie.

A co z poczuciem humoru?

Musi być na nie miejsce! To oczywiste. Jeśli mówię, że chcę, by zespół pracował z maksymalnym zaangażowaniem, absolutnie nie mam na myśli, by był grupą smutasów (śmiech). Humor jest genialnym narzędziem, o ile potrafimy z niego korzystać. Ważne, byśmy czuli się ze sobą dobrze, zaczynali trening zrelaksowani i potrafili się śmiać – także z siebie! Poczucie humoru zdecydowanie pomaga w tej robocie.

Zespół Leeds przegrał swój pierwszy mecz pod wodzą Marscha – 0:1 z Leicester City. Już jutro jego były zespół, Red Bull Salzburg rozegra rewanżowy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium. W pierwszym spotkaniu „Byki” sensacyjnie zremisowały z faworyzowanymi Bawarczykami 1:1.