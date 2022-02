Supercrossowy sezon Jetta Lawrence'a wystartował w Minneapolis!

Kiedy już wydawało się, że to Sexton sięgnie po swoje drugie zwycięstwo w klasie 450, błąd tuż przed rozpoczęciem ostatniego okrążenia kosztował go nie tylko utratę prowadzenia, ale nie ukończenie wyścigu w ogóle. Na wyjeździe z koleiny w jednym z zakrętów, jego przednie koło zaliczyło uślizg, stawiając motocykl w poprzek trasy przed skokiem i wysadzając Chase'a w powietrze. To otworzyło drogę do kolejnego zwycięstwa Jasonowi Andersonowi. Drugie miejsce zgarnął Cooper Webb, a Marvin Musquin po równej jeździe, w końcu wskoczył na najniższy stopień podium.