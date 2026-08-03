Nie tylko mata i cisza. Rodzaje jogi, które musisz znać.

Są style jogi, po których boli Cię ciało jak po treningu HIIT, i takie, po których czujesz się, jakby ktoś zrestartował Ci głowę. Cała sztuka polega na tym, żeby trafić na swój – bo jogi jest tyle, że spokojnie starczy dla wszystkich: dla tych, którzy chcą się wyciszyć, dla tych, którzy chcą się zmęczyć, i dla tych, którzy szukają czegoś pomiędzy. Zanim więc wybierzesz pierwsze zajęcia, sprawdź, co tak naprawdę dzieli poszczególne style i który z nich pasuje do Ciebie.

Czym jest joga?

Joga ma na karku kilka tysięcy lat i pochodzi z Indii, ale spokojnie – nie musisz znać sanskrytu, żeby zacząć. W skrócie: to połączenie pozycji ciała (asan), oddechu (pranajamy) i pracy z głową. Nie chodzi więc tylko o to, żeby dotknąć palców u stóp. Chodzi o to, żeby ciało i umysł zaczęły ze sobą wspołpracować. Dziś joga ma tyle twarzy, że ciężko o niej mówić jednym zdaniem – od wersji, przy której naprawdę się zmęczysz, po taką, w której liczy się głównie oddech i cisza.

Na co pomaga joga?

Regularna praktyka jogi przynosi korzyści, które odczuwa się zarówno na macie, jak i poza nią. Przede wszystkim poprawia elastyczność i mobilność stawów, co przekłada się na lepszą postawę i mniejsze ryzyko kontuzji – także w innych sportach. Joga wzmacnia mięśnie głębokie, poprawia równowagę i koordynację, a niektóre bardziej dynamiczne style potrafią dać niezłego wycisku kondycyjnego. To jednak nie wszystko! Joga jest też skutecznym narzędziem do redukcji stresu. Praca z oddechem i chwile skupienia na macie pomagają wyciszyć rozbiegane myśli, poprawiają jakość snu i uczą radzenia sobie z napięciem w codziennym życiu. Dla wielu osób to właśnie ten mentalny reset jest największą wartością praktyki.

Joga potrafi wyciszyć myśli szybciej niż niejeden odcinek serialu. © Red Bull Content Pool

Jakie są rodzaje jogi?

Odpowiedź na pytanie, jakie są rodzaje jogi, nie jest prosta, bo na przestrzeni wieków wykształciło się mnóstwo szkół i stylów. Wszystkie łączy wspólny rdzeń: praca z ciałem, oddechem i umysłem. Różnią się tempem, poziomem trudności i celem, jaki przyświeca praktyce. Jedne będą bardziej statyczne i skupione na długim utrzymywaniu pozycji, inne dynamiczne i płynnie przechodzące z asany do asany niczym trening cardio. Poniżej najpopularniejsze style jogi, z którymi możesz się spotkać na zajęciach lub w aplikacjach fitness.

Hatha

Hatha to klasyka i punkt wyjścia dla większości osób zaczynających przygodę z jogą. Tempo zajęć jest spokojne , a pozycje utrzymuje się przez dłuższy czas, co daje przestrzeń na dopracowanie techniki i skupienie się na oddechu. To dobry wybór, jeśli dopiero stawiasz pierwsze kroki na macie albo szukasz praktyki, która połączy ruch z elementem relaksu, bez zbędnego pośpiechu.

Vinyasa

Vinyasa to bardziej dynamiczna wersja jogi, w której pozycje płynnie przechodzą jedna w drugą, zsynchronizowane z oddechem. Sekwencje bywają intensywne i angażują całe ciało, dzięki czemu zajęcia mogą działać niemal jak trening interwałowy. To opcja dla osób, które lubią ruch, chcą się solidnie spocić i jednocześnie popracować nad koordynacją oraz siłą.

Ashtanga

Ashtanga to jeden z bardziej wymagających stylów, bo opiera się na ściśle określonej, powtarzalnej sekwencji pozycji, wykonywanej w dynamicznym tempie. Praktyka wymaga sporo siły, wytrzymałości i dyscypliny, dlatego często wybierają ją osoby, które chcą traktować jogę jako regularny, ambitny trening. To dobry kierunek, jeśli lubisz strukturę i mierzalny postęp.

Yin

Yin joga to zupełne przeciwieństwo dynamicznych stylów. Tutaj pozycje utrzymuje się nawet kilka minut, pracując głównie z tkanką łączną, powięziami i stawami, a nie z mięśniami. Tempo jest bardzo spokojne , niemal medytacyjne, co czyni yin idealnym wyborem na regenerację, wieczorne wyciszenie albo uzupełnienie intensywnych treningów sportowych.

Power

Power yoga to zachodnia, mocno sportowa interpretacja jogi, inspirowana ashtangą, ale bez sztywnej sekwencji. Zajęcia są dynamiczne, wymagające i skupione na budowaniu siły oraz wytrzymałości. Często przypominają trening funkcjonalny połączony z elementami jogi. To propozycja dla osób aktywnych fizycznie, które chcą połączyć korzyści jogi z solidnym wysiłkiem.

Kundalini

Kundalini to styl, który mocno wykracza poza fizyczny aspekt praktyki. Łączy dynamiczne sekwencje ruchowe z pracą oddechową, mantrami i medytacją, a jej celem jest przede wszystkim rozwój energetyczny i duchowy. Jeśli szukasz czegoś więcej niż tylko treningu ciała i interesuje Cię głębszy, bardziej introspektywny wymiar jogi, kundalini może być ciekawym kierunkiem do eksploracji.

Maja Kuczyńska © Red Bull Content Pool

Który styl wybrać?

Zależy, czego akurat potrzebujesz. Masz ochotę się wyciszyć? Sięgnij po yin albo spokojną hathę. Chcesz się zmęczyć i poczuć jak po solidnym treningu? Wybierz vinyasę, ashtangę albo power yogę. A jeśli marzy Ci się coś więcej niż fizyczność – kundalini czeka. Najlepszy sposób, żeby to sprawdzić? Po prostu wskoczyć na kilka różnych zajęć i zobaczyć, co najbardziej gra Twojemu ciału i głowie.

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