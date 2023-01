Jonathan Wheatley - król mechaników, mechanik królów

Jonathan Wheatley urodził się 7 maja 1967 r. w Wielkiej Brytanii. Karierę mechanika rozpoczął w 1983 r., by w sezonie 1991 trafić do Formuły 1. Związał się z zespołem Benetton, wówczas niewielką stajnią, która mozolnie pięła się w górę stawki i marzyła o wielkich celach. Już wkrótce przyszły pierwsze sukcesy w postaci zwycięstw z Michaelem Schumacherem ukoronowanych tytułami mistrzowskimi zdobytymi w 1994 i 1995 r. Wheatley wówczas dbał o sprawność techniczną samochodów, które jako jedyne mogły konkurować z niesamowitymi maszynami

. Co ciekawe, jednym ze znajomych Wheatleya z tamtych czasów jest Kenny Handkammer, który później również przeszedł do Red Bulla i był jego głównym mechanikiem w czasach dominacji

We francuskim zespole tymczasem pojawił się Fernando Alonso, który szybko wywalczył sobie miano jednego z najbardziej obiecujących młodych talentów. Hiszpan wygrał kilka wyścigów, a w sezonie 2005 zakończył panowanie Michaela Schumachera w Formule 1. Walczył wówczas z Kimim Raikkonenen prowadzącym kolejny bolid autorstwa Adriana Neweya - maszynę bardzo szybką, ale zawodną. Do odniesienia tych sukcesów potrzebował szybkiego i niezawodnego samochodu. Dokładnie takie auto w postaci legendarnego R25 zapewniał mu Jonathan Wheatley, w tym czasie piastujący już stanowisko głównego mechanika. Co ciekawe, przez chwilę w jego ekipie jeździł inny mistrz świata - Jacques Villeneuve (czempion z 1997 r.), który zastąpił Jarno Trulliego na ostatnie wyścigi sezonu 2004.

W życiu Jonathana Wheatleya wszystko zmieniło się, gdy przed sezonem 2006 dołączył do powstałego rok wcześniej Red Bulla. Choć "Czerwone Byki" zakończyły tamtą kampanię na 7. miejscu w klasyfikacji konstruktorów (Renault tymczasem zdobyło kolejny mistrzowski tytuł), tak naprawdę liczyło się co innego. Ekipa pozyskała wiele zdolnych osób, m.in. Adriana Neweya. Brytyjczyk miał im zbudować jak najszybsze bolidy, ale potrzebny był ktoś jeszcze, aby je serwisować. Postawiono więc na najlepszych dostępnych ludzi, a Wheatley był jednym z nich.

To była trudna decyzja i chwilę zajęło mi jej przemyślenie. Red Bull był uznawany za dość imprezowy zespół i chciałem sprawdzić, czy podchodzili do F1 na poważnie. Okazało się, że tak, i to bardzo. Dali mi możliwość budowy takiego zespołu, w jakim chciałbym pracować. Trochę to zajęło, bo stworzenie środowiska, w którym ludzie mogą dobrze sobie radzić zawsze trwa, ale jestem bardzo dumny z tego, co osiągnęliśmy

