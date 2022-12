Wylali go z fabryki, a on… jeszcze się cieszy! Jonny Walker robi to sam

Wygrał mnóstwo prestiżowych wyścigów hard enduro i zdobył 8 medali w halowym SuperEnduro. Od lat w światowej czołówce i… zawsze bez tytułu mistrzowskiego. By wywalczyć upragnione złoto, musiał udać się za ocean. Jonny Walker wygrał mistrzostwa USA w endurocrossie w swoim debiutanckim podejściu to tej serii . To duży wyczyn. Tym większy, że dokonał tego bez wsparcia fabryki. Opowiedział nam o tym. Przeczytaj, bo to naprawdę kawał solidnej dawki motywacji!

Jakie wrażenia przywiozłeś ze sobą z Ameryki?

Jonny Walker: Cały ten pobyt w Stanach to było coś specjalnego. Kawał czasu, mnóstwo wspomnień, milion fotek i naprawdę wiele wyjątkowych chwil do zapamiętania. Na pewno będę chciał tam wrócić w przyszłym roku.

Co ci się tak bardzo spodobało? Poza złotym medalem…

Wszystko, naprawdę wszystko tym razem mnie pochłonęło. Byłem wcześniej w Ameryce i ścigałem się tam, ale w tym roku to miało inny wymiar. Nigdy wcześniej nie zdecydowałem się na taką eskapadę. Nie żałuję nawet sekundy. Poleciałem ze swoją dziewczyną i spędziliśmy w USA trzy naprawdę wyjątkowe miesiące. Sport był oczywiście na pierwszym miejscu, ale postanowiliśmy, że przy okazji zechcemy też rzucić się w fajną przygodę i pomysł wypalił na maksa. Zawodów było mnóstwo i na każde dotarliśmy samochodem. Przejechaliśmy ponad 12 000 kilometrów. Wyścig, trasa, wyścig, trasa – i tak przez ponad dwa miesiące. Zwiedziliśmy od groma nowych miejscówek, zobaczyliśmy zylion ciekawych rzeczy, poznaliśmy mnóstwo świetnych ludzi i przy okazji sportowej rywalizacji mieliśmy szansę obcować z unikalną naturą. Pełen sztos.

Jonny Walker zdjęcie profilowe © Ray Archer/Red Bull Content Pool

Ani słowa o złotym medalu…?

Tytuł dał mi niewypowiedzianą satysfakcję. Był najlepszym z możliwych dopełnień tej wyprawy…

Bo?

Bo stoi za tym moja osobista historia. Historia młodzieńczych fascynacji, opowieść o pasji i marzeniach. Jako dzieciak oglądałem wszystko, co działo się w Ameryce. Motocross, Endurocross, wszystko… Goście, którzy wygrywali amerykańskie mistrzostwa, byli dla mnie bohaterami, półbogami… Każdego z nich pamiętam, stojącego z tabliczką „mistrz AMA”. Marzyłem, żeby kiedy dotknąć takiej tabliczki. A dziś…? Dziś jestem mistrzem Ameryki, mam swoją tabliczkę i dołączam do niesłychanie elitarnego grona. Wydawało mi się, że te laury zarezerwowane są dla Villopoto, Carmichaela, czy Dungey’a. A teraz mam taki sam kawałek plastiku z napisem „AMA Champion”, co oni. To nieprawdopodobne, unikalne szczęście.

Czy fakt, że wywalczyłeś swoje pierwsze poważne mistrzostwo po „trzydziestce”, przypadkiem nie sprawia, że znaczy ono dla ciebie jeszcze więcej? Wiesz, zdarza się, że osiemnastolatkowie wygrywają ważne puchary i wydaje im się, że w sumie to wszystko jest dość łatwe… Ty pracowałeś na swój sukces ponad dekadę. Wygrałeś mnóstwo prestiżowych wyścigów, wywalczyłeś 8 medali mistrzostw świata SuperEnduro, zawsze byłeś w czołówce, a jednak na pierwsze złoto musiałeś harować bardzo długo…

I dlatego tylko ja wiem, jak dobrze smakuje. Tylko ja wiem, ile musiałem poświęcić. Tylko ja wiem, ile potu, krwi i samozaparcia kosztował ten sukces. Tylko ja wiem, jaki jest jego realny koszt. I tylko ja wiem, jak należy docenić ten rezultat.

Za co najbardziej go cenisz?

Doszedłem do tego sukcesu sam. Sam. Sam szykuję swój motocykl i sam pracuję nad jego udoskonaleniem. Jakiś czas temu fabryka wyrzuciła mnie ze swoich struktur. Początkowo to było przykre i dołujące, ale na szczęście potrafiłem przekłuć to w szaloną motywację. Świadomość, że sam przygotowałem sprzęt, którym skopałem tyłki zawodnikom z fabryki, z której niedawno mnie wyrzucono, jest genialna. Czuję się… mistrzowsko (śmiech). I, żeby było śmieszniej, dosoliłem im na dwusuwie. To już kompletny kosmos! A zaczynałem ten sezon w szpitalu, od dwóch bardzo poważnych zabiegów i żmudnej rehabilitacji.

Jak doszło do tego, że przygotowujesz się sam?

Decyzję podjęto tak naprawdę za mnie. W okresie covidowej zawieruchy KTM podziękował mi za dalszą współpracę. To było dla mnie zupełnie zaskoczenie, nie wiedziałem, co robić i nie widziałem dla siebie zbyt wielu opcji. Miałem dwie możliwości – siąść i narzekać, czekając nie wiadomo na co, albo… wziąć się do roboty.

Jonny Walker podczas Hero Challenge © Future7Media / Red Bull Content Pool

Miałeś dużo obaw?

Jasne, że tak, szczególnie na początku. Ale szybko odkryłem szereg możliwości i zalet takiego układu. W tej chwili najważniejsza w moim sportowym funkcjonowaniu jest… radość! To coś niezwykłego. Decyduję się na wyzwania, które dają mi fun. Nie jeżdżę na zawody, na które nie mam ochoty. Nikt nie zmusza mnie do jakichkolwiek startów, czy aktywności. Odzyskałem wolność i uśmiech na motocyklu. No i jeszcze jedno – czas…

Tak bardzo ci go brakowało?

Uświadamiasz to sobie dopiero wtedy, gdy go trochę posmakujesz. Przez ponad dekadę nie miałem porządnego wolnego. Nie istniało coś takiego, jak „off season”, bo sezon trwał cały rok. Nie ścigałem się tylko wtedy, kiedy leczyłem kontuzje i paddock zamieniałem na sale operacyjne i gabinety rehabilitacyjne. Co to za życie?! Teraz bardzo świadomie układam swój kalendarz i wybieram starty. Po serii w USA bardzo chciałem wystąpić w SuperEnduro i tak się dzieje. Postawię pewnie na Erzbergrodeo i kilka wyścigów, na których naprawdę mi zależy. I zaznaczę, że w tym układzie, być może dość paradoksalnie, czuję ogromną presję. Tyle, że sam ją na siebie nakładam. Projektuję cele i robię wszystko, by je osiągnąć, ale nie pozwalam już nikomu z zewnątrz wpływać na mnie i moje podejście. Ja nie potrzebuję dodatkowych motywacji, sam doskonale napędzam się do działania.

Myślisz, że do takiego podejścia trzeba dorosnąć?

Na pewno. Gdybym od początku mojej przygody myślał w ten sposób, pewnie bym przepadł. Musiałem wiele przejść, wiele się nauczyć, zasmakować zwycięstw i dostać porządnie w tyłek. Mniej więcej od dwóch lat czuję, że jestem gotów samemu mierzyć się z tym, co mnie spotyka i mogę dokonywać świadomych wyborów. Bycie fabrycznym zawodnikiem jest fajne, ale też bardzo ogranicza. Zawsze ktoś ci mówi, na czym masz jeździć, w jakich wyścigach, jakich podzespołów używać, jak je ustawiać itd. Jeśli jesteś goście z czołówki, to wspaniały system, bo wiesz, że masz topowy sprzęt i nic właściwie cię nie interesuje. Gorzej, kiedy masz dołek, zmagasz się z jakimiś problemami i walczysz o powrót do optymalnej formy. Czujesz, że potrzebujesz czegoś innego, odmiennego rozwiązania, że coś nie gra, że należy zmienić choćby opony i co? I nic… Nie możesz tego zrobić, nie decydujesz. Decyduje zespół.

A teraz?

Teraz też decyduje zespół, tylko, że nazywa się Jonny Walker. Walker jest szefem, pracownikiem i zawodnikiem (śmiech). Chcę, żeby to wybrzmiało – jazda sprawia mi teraz ogromną radość. Jeszcze niedawno byłem pewien, że skończę karierę tuż po „trzydziestce”, a teraz mam wrażenie, że mógłbym to robić bez końca. Zamierzam się ścigać tak długo, jak długo będzie to dla mnie tak wielki zastrzyk pozytywnej energii.

A co robi szef twojego teamu, Jonny Walker, kiedy zawodnik Jonny Walker da ciała?

Obaj uczą się na błędach. Ja uczę się cały czas, non stop pracuję nad sobą i staram się szukać przyczyn gorszych występów, a potem je eliminować. Oczywiście rozmawiamy o motorsporcie. Nie da się uniknąć w nim błędów, one muszą się zdarzać. Teraz wiem jednak, że nie można pozwolić, by cię dołowały i zatrzymywały. One są po prostu kolejnymi lekcjami.

