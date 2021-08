Kim jest Jorge Martin, przyszła gwiazda MotoGP?

Będąc już nastolatkiem, Martin wiedział: albo będzie najlepszy, albo będzie musiał zakończyć karierę. "W pierwszym roku, kiedy spróbowałem, nie udało mi się dostać do serii Red Bull Rookies Cup. Ścigałem się w innej serii, ale wiedziałem, że druga szansa może być moją ostatnią. Wiedziałem, że albo się dostanę i będę kontynuował ściganie, albo przyjdzie mi zostać w domu. Na szczęście dostałem się do pucharu" – mówił kilka lat temu.

Będąc już nastolatkiem, Martin wiedział: albo będzie najlepszy, albo będzie musiał zakończyć karierę. "W pierwszym roku, kiedy spróbowałem, nie udało mi się dostać do serii Red Bull Rookies Cup. Ścigałem się w innej serii, ale wiedziałem, że druga szansa może być moją ostatnią. Wiedziałem, że albo się dostanę i będę kontynuował ściganie, albo przyjdzie mi zostać w domu. Na szczęście dostałem się do pucharu" – mówił kilka lat temu.

Będąc już nastolatkiem, Martin wiedział: albo będzie najlepszy, albo będzie musiał zakończyć karierę. "W pierwszym roku, kiedy spróbowałem, nie udało mi się dostać do serii Red Bull Rookies Cup. Ścigałem się w innej serii, ale wiedziałem, że druga szansa może być moją ostatnią. Wiedziałem, że albo się dostanę i będę kontynuował ściganie, albo przyjdzie mi zostać w domu. Na szczęście dostałem się do pucharu" – mówił kilka lat temu.

Rywalizacja w 2020 roku układała się dla Hiszpana naprawdę dobrze, aż do czasu, gdy złapał koronawirusa. Musiał opuścić przez to dwie rundy i tym samym na dobre wykluczył się z walki o mistrzostwo. Ostatecznie był w mistrzostwach piąty, sięgając po drodze po dwa zwycięstwa i kolejne cztery podia.

Rywalizacja w 2020 roku układała się dla Hiszpana naprawdę dobrze, aż do czasu, gdy złapał koronawirusa. Musiał opuścić przez to dwie rundy i tym samym na dobre wykluczył się z walki o mistrzostwo. Ostatecznie był w mistrzostwach piąty, sięgając po drodze po dwa zwycięstwa i kolejne cztery podia.

Rywalizacja w 2020 roku układała się dla Hiszpana naprawdę dobrze, aż do czasu, gdy złapał koronawirusa. Musiał opuścić przez to dwie rundy i tym samym na dobre wykluczył się z walki o mistrzostwo. Ostatecznie był w mistrzostwach piąty, sięgając po drodze po dwa zwycięstwa i kolejne cztery podia.

Nie mogę w to uwierzyć! To był piękny wyścig, a mi brakuje słów. Po zdobyciu pole position nie wierzyłem, że będę w stanie finiszować na podium. Spełniłem jednak swoje marzenie!

Nie mogę w to uwierzyć! To był piękny wyścig, a mi brakuje słów. Po zdobyciu pole position nie wierzyłem, że będę w stanie finiszować na podium. Spełniłem jednak swoje marzenie!

Nie mogę w to uwierzyć! To był piękny wyścig, a mi brakuje słów. Po zdobyciu pole position nie wierzyłem, że będę w stanie finiszować na podium. Spełniłem jednak swoje marzenie!