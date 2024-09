Jorge Prado gotowy na ostatni taniec w MXGP 2024!

Jorge Prado: Under the Lights Mistrz Świata MXGP Jorge Prado podejmuje nowe wyzwanie: ścigać się w Supercrossie w Ameryce.

Przed przedostatnią rundą MXGP w Chinach przewaga Gajsera nad Prado wynosiła 14 punktów. Sytuacja w tabeli wywróciła się do góry nogami już w pierwszym wyścigu, kiedy seria upadków Tima zakończona urwanym podnóżkiem uniemożliwiła mu walkę o punkty. Jorge wykorzystał to bez skrupułów dojeżdżając na drugiej pozycji w tym biegu. W drugim wyścigu Prado będąc już nowym liderem klasyfikacji generalnej MXGP, dostał skrzydeł i poszybował po zwycięstwo. Gajser robił co mógł, ale wystarczyło to tylko na drugą pozycję, która przełożyła się na siedmio-punktową stratę w generalce.