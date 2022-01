Historia Josa Verstappena, czyli jak wychować mistrza świata F1

Jos, a właściwie Johannes Franciscus Verstappen urodził się 4 marca 1972 r. Zainteresował się gokartami w dość młodym wieku, choć niektórzy mistrzowie zaczynali jeszcze wcześniej. Mały Jos miał 8 lat, gdy pierwszy raz poprowadził wyścigowy wózek, a w 1982 r. rozpoczął profesjonalne starty. Już dwa lata później zdobył swój pierwszy tytuł – został mistrzem Holandii juniorów, a po kolejnych dwóch latach powtórzył to osiągnięcie. W 1989 r. triumfował w wielu wyścigach i seriach na poziomie międzynarodowym. Dobre wyniki zachęciły go do przesiadki do mocniejszych maszyn, co nastąpiło w 1991 r. GP Belgii z tamtego sezonu przeszło do historii z powodu debiutu Michaela Schumachera, jednej z największych legend Formuły 1, ale – jak miało się okazać po latach – było kluczowe również dla przyszłości innego mistrza kierownicy.

