to prawdziwa kwintesencja jazdy terenowej. To ostateczny test wytrzymałości zawodników i ich maszyn walczących przez dwa dni ze zdradliwą, długą trasą, na której próby czasowe (Cross Test, Enduro Test i Extreme Test) poprzeplatane są długimi i wymagającymi dojazdówkami. Zawodnicy muszą wykazać się nie tylko imponującymi umiejętnościami jazdy na motocyklu, ale również sporą wiedzą w zakresie mechaniki, bowiem podczas zawodów zdani są tylko na siebie, więc osobiście muszą przygotowywać maszyny do kontynuowania rywalizacji i usuwać wszelkie usterki. W najbliższy weekend najszybsi i najtwardsi zawodnicy rozpoczną walkę o tytuł

Mistrza Świata EnduroGP.