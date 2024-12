, to również doskonały przykład, jak daleko może zaprowadzić ciężka praca i ogromna determinacja. Sympatyczny Hiszpan urodził się w rodzinie motocyklistów, gdzie miłość do jednośladów była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Oprócz ogromnej pasji, Josep miał również wielkie marzenia, bo już jako 5-latek mówił, że zostanie mistrzem świata.

Jego kariera to imponujące pasmo sukcesów, i to nie tylko w offroadzie. Swoją przygodę z wyścigami rozpoczął już jako 7-latek w 2004 roku. W sezonie 2011 trafił do legendarnej serii