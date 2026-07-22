Jeżeli do tej pory ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości, kto jest aktualnie najszybszym zawodnikiem enduro na świecie - to nie musi się dłużej zastanawiać. Josep Garcia przypieczętowując swój trzeci z rzędu tytuł w klasyfikacji ogólnej mistrzostw świata EnduroGP potwierdził, że to on dyktuje warunki w rajdach motocyklowych. Zawodnik Red Bull KTM po raz kolejny udowodnił, że potrafi wykorzystać 100% możliwości swojego EXC-F 250 i stawić czoła każdemu wyzwaniu - bez względu na to, kto stara się go zatrzymać.
Dominacja w E1
Josep Garcia ponownie całkowicie zdominował zmagania w klasie Enduro 1 zwyciężając wszystkie 12 dni zmagań. Tym samym poprawił wynik z zeszłego roku, kiedy do perfekcyjnego sezonu zabrakło mu jedynie zwycięstwa podczas niedzielnych zmagań we Włoszech. To już czwarte z rzędu mistrzostwo Josepa w kategorii motocykli o pojemności do 250 cm3.
Najszybszy w generalce po raz 3
Najbardziej prestiżowym tytułem w mistrzostwach świata enduro jest oczywiście zwycięstwo w klasyfikacji ogólnej, do której zaliczani są zawodnicy wszystkich kategorii. Walka o złoto w klasie EnduroGP co roku jest niezwykle zacięta. W sezonie 2024 Josep stoczył zacięty bój z broniącym wówczas tytułu Steve'm Holcombe'm i Andrea Veroną. Rok później już tylko Verona był w stanie rzucić bezpośrednie wyzwanie Garcii w walce o generalkę. W tym roku do "braterskiej" walki pomiędzy zawodnikami Red Bull KTM - Garcia i Verona, dołączył Zach Pichon na TM. I to właśnie on okazał się największą przeszkodą dla Josepa w przypieczętowaniu tytułu podczas przedostatniej rundy we Francji.
Niesiony dopingiem własnej publiczności Pichon zdołał wygrać sobotnią rywalizację, jednak w niedzielę Garcia postanowił rozwiązać kwestie tytułu w klasie EnduroGP jeszcze przed finałem w Walii. Niesamowity bój trwał do ostatniej próby, a zawodnicy wymieniali się między sobą prowadzeniem. Josep do końca wytrzymał rosnącą presję i podczas decydującego testu utrzymał pozycję lidera pokonując ostatecznie Zacharego o nieco ponad sekundę!
Dziewiąty tytuł do kolekcji
Fenomenalny występ podczas GP Francji pozwolił przypieczętować Josepowi Garcii dwa kolejne mistrzostwa w klasach Enduro GP i Enduro 1, co łącznie daje mu aż 9 tytułów. Dla Hiszpana to jednak nie koniec okazji w tym sezonie do potwierdzenia swojej formy. Oprócz finału Mistrzostw Świata Enduro w Walii czeka go jeszcze start w najbardziej prestiżowych zawodach - Drużynowych Mistrzostwach Świata Enduro 2026. Setna edycja popularnej Sześciodniówki (ISDE 2026) odbędzie się w Portugalii, a Josep będzie tam walczył o swoje szóste indywidualne zwycięstwo na tych zawodach.
20 min
Przejazd zwycięzcy
Zobacz drogę po zwycięstwo Josepa Garcii podczas rèfle Lozérien AMV 2019 we Francji