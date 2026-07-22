Jeżeli do tej pory ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości, kto jest aktualnie najszybszym zawodnikiem enduro na świecie - to nie musi się dłużej zastanawiać.

przypieczętowując swój trzeci z rzędu tytuł w klasyfikacji ogólnej mistrzostw świata EnduroGP potwierdził, że to on dyktuje warunki w rajdach motocyklowych. Zawodnik

Red Bull KTM

po raz kolejny udowodnił, że potrafi wykorzystać 100% możliwości swojego EXC-F 250 i stawić czoła każdemu wyzwaniu - bez względu na to, kto stara się go zatrzymać.