Tylko u nas! Jürgen Klopp o sile pozytywnego nastawienia

Jürgen Klopp: Nie chcę dawać młodym ludziom recepty. Mogę tylko powiedzieć, że to zadziałało w moim przypadku. Moje życie zawodowe było o wiele lepsze, niż kiedykolwiek sobie wyobrażałem. Ale były też inne momenty, jak wtedy, gdy wraz z moją żoną Ullą usiedliśmy przy kuchennym stole i zastanawialiśmy się, czy stać nas na to, by postawić wszystko na piłkę nożną. Wiedzieliśmy, że jeśli się nie uda, zderzenie ze ścianą będzie brutalne. Ale zaryzykowaliśmy i wypaliło. To była wspaniała podróż, w której pomogło mi wielu ludzi. Może to jest przesłanie? Bądź odważny i otaczaj się właściwymi ludźmi. Wtedy wszystko może potoczyć się dobrze.