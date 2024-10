Jürgen Klopp wraca do wielkiej piłki, ale... w nowej roli!

1 stycznia 2005 Jürgen Klopp obejmie rolę szefa Global Soccer w koncernie Red Bull. Będzie to jego pierwsza praca od czasu, gdy opuścił ławkę Liverpoolu. Niemiec przez dekadę poprowadził giganta Premier League do historycznych sukcesów.

Jürgen Klopp dołącza do Red Bulla. Będzie odpowiadał za cały świat

"Po prawie 25 latach spędzonych na ławce trenerskiej, czuję wielką radość na myśl o tym projekcie" - mówi Klopp. "Będę pracował w nowej roli, ale pasja do piłki i szacunek do ludzi, którzy ją tworzą, pozostają bez zmian".

"Dołączając do projektu na poziomie globalnym, chcę rozwijać i wspierać talenty piłkarskie. W klubach Red Bulla na całym świecie jest ich mnóstwo. Będziemy pracować z zawodnikami kompleksowo, wykorzystując wiedzę i doświadczenia, które ma Red Bull.

"Razem możemy odkrywać granice rozwoju i wyznaczać pułapy czasem nieosiągalne dla innych. Będę swego rodzaju mentorem dla rzeszy trenerów i wsparciem kierowników klubów. Wchodząc do tak wyjątkowej, innowacyjnej i przyszłościowej organizacji, jak Red Bull, czuję się podekscytowany".

Będę pracował w nowej roli, ale pasja do piłki pozostaje bez zmian

Podczas pracy na Anfield poprowadził klub do zdobycia wszystkich najważniejszych tytułów - w tym Ligi Mistrzów w 2019, Premier League rok później i Pucharu Anglii w sezonie 2022. Do gabloty z trofeami dołożył także dwa Pucharów Angielskiej Ligi Piłkarskiej, Klubowe Mistrzostwo Świata FIFA i Superpuchar UEFA.

