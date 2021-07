Josh Lloyd-Watson z Jungle: Urodziliśmy się po to, by cieszyć się życiem

Brytyjski duet muzyki elektronicznej Jungle, założony przez Josha i Toma McFarlanda, dwiema wydanymi płytami - „Jungle” oraz „For Ever”- na przestrzeni czterech lat zdobył wielu oddanych mu fanów, zasłuchanych w nostalgicznej mieszance funku, disco, popu i soulu. Co jednak ciekawe, dopiero trzeci album Joshn Lloyd-Watson nazywa tym właściwym.

„Na naszych pierwszych dwóch płytach jest wiele fajnych fragmentów, ale też takich, które mnie dzisiaj nie przekonują” – mówi w rozmowie z Red Bullem. „Natomiast teraz nagraliśmy dokładnie to, co chcieliśmy zrobić”. OK, Jungle mieli dotąd naszą ciekawość, teraz mają naszą uwagę.

Jungle © Anna Victoria

Jak powstawała wasza trzecia płyta „Loving In Stereo”?

Josh Lloyd-Watson, Jungle: Panuje powszechne, ale błędne przekonanie, że nagraliśmy tę płytę podczas pandemii. Pomysły na nią rodziły się dużo wcześniej niż w 2020 roku. Na przykład utwór „Fire” powstał bardzo wcześnie, nie wiem czy nie nawet w 2018 roku. To on nadał ton całemu albumowi. Pandemia jeśli już, to nas mocno spowolniła. Ale zdjęła też z nas presję, umożliwiła wygodniejszą pracę, w swoim rytmie. Zmieniła też optykę nowego albumu. Na drugiej płycie śpiewaliśmy o końcu miłości, rozpadzie związku i złamanym sercu. Przed „Loving In Stereo” znaleźliśmy już nowe uczucia, więc pisaliśmy numery traktujące o wychodzeniu z trudnego czasu. W momencie tworzenia były to bardzo osobiste utwory, ale potem na świecie wydarzyło się coś, co spowodowało, że wszystkim było ciężko. Nowy album ma więc zastosowanie uniwersalne, każdy może się w nim odnaleźć.

Powiedziałeś, że „Loving In Stereo” to płyta, którą zawsze chciałeś zrobić. Dlaczego?

Jako artysta cały czas chcę się rozwijać i uczyć różnych rzeczy. Przy trzeciej płycie jestem już innym muzykiem niż przy naszym debiucie. Pierwszy album Jungle nagraliśmy z Tomem w sypialni! To krążek bardzo w stylu DIY (do it yourself, zrób to sam), świetny, ale jednak bardzo domowy. Przy drugiej płycie chcieliśmy zastosować z kolei więcej emocji. Słuchaliśmy dużo Franka Oceana, Jamesa Blake'a, Bona Ivera i wszystkich tych artystów, którzy popychali nas w kierunku emocjonalnej intensywności. Teraz też ewoluujemy. Myślę, że że przeszliśmy naprawdę długą drogę w tworzeniu i produkcji muzyki, by być dzisiaj w miejscu, w którym jesteśmy.

Jungle © Anna Victoria

Wydajecie trzeci album w czasach, kiedy nagrywanie albumów jest coraz mniej popularne. Jak się z tym czujesz?

Dla mnie nagrywanie płyty jest jak podróż. Nie za bardzo lubię pracować nad pojedynczymi piosenkami. Wolę, gdy moja praca jest częścią czegoś większego. Nagrywanie albumu porównałbym więc do pisania książki. W naszych głowach to jest jak Biblia, którą otwierasz i zanurzasz się w niezwykłym świecie. Album daje ci do niego wejście.

Po wydaniu pierwszych dwóch płyt Jungle w XL Recordings postanowiłeś założyłeś własną wytwórnię Caiola Records. Właś nie po to, by wydać trzeci album?

Wolność jest jedną z najważniejszych dla mnie rzeczy. W Jungle zawsze robiliśmy wszystko sami: klipy, grafiki, pomysły na koncerty. Nasz zespół to jest po prostu coś, co kochamy robić. W pewnym momencie poczuliśmy, że nie chcemy polegać na nikim innym także w kwestii wydawania muzyki. Przy trzeciej płycie nie mieliśmy żadnego A&R-a. Byliśmy tylko my. Nikt nam nie powiedział, że powinniśmy zrobić coś tak, albo inaczej. Myślę, że też z tego powodu jest nam dziś lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Nowa płyta jest w stu procentach nasza.

Na „Loving In Stereo” śpiewa szwajcarsko-tamilska piosenkarka Priya Ragu. Jak na siebie trafiliście?

Priya jest niesamowita. To wokalistka, z którą ostatnio zaczął współpracować nasz menedżer. Spotkaliśmy się w magicznym studiu Sleeper Sounds w zachodnim Londynie. To studio autora piosenek i producenta Guya Chambersa, który ma tam fascynujący, stary sprzęt – fortepian z 1922 roku, piękny klawesyn, niesamowity wibrafon. Dla mnie to były najpiękniejsze zabawki! Kiedy je zobaczyłem powiedziałem: „Musimy to wszystko nagrać!”. (śmiech) Z Priyą zrobiliśmy numer „Goodbye My Love” w ciągu godziny.

Było coś, co sprawiało ci przy płycie największe trudności?

Pisanie tekstów. Nienawidzę tego robić! Jestem zdecydowanie bardziej od produkcji, melodii i rytmu niż liryki. Ale wiem, jak ważne są teksty. To jedna z tych rzeczy, przy których zawsze mówiłem: „Cholera, musimy zrobić wszystko, żeby słowa tej piosenki były naprawdę dobre”. Ale wtedy też często włączała mi się blokada. To uczucie, przez które wielu ludzi porzuca w swoim życiu to, co chce naprawdę robić. Dlatego tym razem postanowiłem, że po prostu wyrzucę z siebie, co chcę powiedzieć. Bez zbędnego zastanawiania się. Niech to leci.

Jungle © George Day

Nowa płyta będzie okazją do ruszenia w trasę. Jak bardzo stęskniłeś się za graniem na żywo?

Wczoraj wieczorem grałem akurat dj seta na imprezie w Londynie. To był pierwszy raz, kiedy widziałem ludzi tańczących razem od półtora roku! Wyglądało to pięknie. Myślę, że ludzie właśnie po to się urodzili. By cieszyć się życiem i wyrażać siebie. Mam nadzieję, że wkrótce świat wróci do normalności i wszyscy będziemy mogli to robić.

