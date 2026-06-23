Jürgen Klopp: radość to jedna z najbardziej niedocenianych cech sportu

Jürgen Klopp: Kiedy wkraczają do profesjonalnej piłki nożnej, ludzie czasem zapominają, że to w sumie tylko gra. Jeśli grasz bez radości, nie czerpiąc z tego przyjemności, to wygląda to zupełnie inaczej. Utrzymanie w sobie tego wewnętrznego dziecka to dla piłkarzy spore wyzwanie.

Strzeliłem kilka bramek, a wśród nich było też kilka prawdziwych perełek. Byłem najbardziej zaskoczoną osobą na stadionie, kiedy piłka wpadała do bramki, ale i tak mi się to podobało. I przynajmniej przez kilka sekund myślałem: „Dokładnie tam chciałem umieścić piłkę”. Tak, tak właśnie jest. Miałem wspaniałe piłkarskie chwile. Na większość z nich nikt nie zwrócił uwagi, ale były dla mnie bardzo ważne, bo dodawały mi sił.

A z moją drużyną strzeliliśmy przez lata fantastyczne, naprawdę fantastyczne gole, o których z biomechanicznego punktu widzenia myślałem: „to niemożliwe”. Ale jednak było to możliwe, bo chłopaki są niesamowitymi sportowcami i potrafią robić naprawdę wyjątkowe rzeczy.