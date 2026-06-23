Jürgen Klopp: radość to jedna z najbardziej niedocenianych cech sportu

Jak ważne jest dla piłkarzy na tym poziomie, żeby wciąż czerpać radość z gry – i czy pamiętasz takie chwile ze swojej kariery?
Kiedy wkraczają do profesjonalnej piłki nożnej, ludzie czasem zapominają, że to w sumie tylko gra. Jeśli grasz bez radości, nie czerpiąc z tego przyjemności, to wygląda to zupełnie inaczej. Utrzymanie w sobie tego wewnętrznego dziecka to dla piłkarzy spore wyzwanie.
Strzeliłem kilka bramek, a wśród nich było też kilka prawdziwych perełek. Byłem najbardziej zaskoczoną osobą na stadionie, kiedy piłka wpadała do bramki, ale i tak mi się to podobało. I przynajmniej przez kilka sekund myślałem: „Dokładnie tam chciałem umieścić piłkę”. Tak, tak właśnie jest. Miałem wspaniałe piłkarskie chwile. Na większość z nich nikt nie zwrócił uwagi, ale były dla mnie bardzo ważne, bo dodawały mi sił.
A z moją drużyną strzeliliśmy przez lata fantastyczne, naprawdę fantastyczne gole, o których z biomechanicznego punktu widzenia myślałem: „to niemożliwe”. Ale jednak było to możliwe, bo chłopaki są niesamowitymi sportowcami i potrafią robić naprawdę wyjątkowe rzeczy.
Piłkarze są pod ogromną presją… to największa różnica
Oglądając „Ultimate Football Challenge” Red Bulla, co zrobiło na tobie największe wrażenie?
Wszystko było imponujące, ale największe wrażenie zrobiło na mnie zdecydowanie podanie Endricka na bieżni, a Richard po prostu opanował piłkę pierwszym dotknięciem i strzelił gola. Nie sądziłem, że to możliwe. Myślę, że potrzeba do tego odrobiny szczęścia, ale opanowanie piłki było wyjątkowe. Wykończenie tego z pierwszej próby jest absolutnie niesamowite.
Czym dzisiejsi piłkarze różnią się diametralnie od poprzednich pokoleń?
Wszystko jest inne. Żyjemy w świecie, w którym wszystko jest na widoku, co różni się całkowicie od mojej przeszłości – a przynajmniej od przeszłości, jaką pamiętam. Piłkarze są pod ogromną presją. Jeśli dajesz radę, wszystko jest w porządku. Jeśli nie, przygotuj się na najgorsze, zapnij pasy i upewnij się, że masz wokół siebie dobrych ludzi. To największa różnica.
Poza tym gra stała się szybsza, gracze stali się silniejsi, potrafią biegać mocniej i szybciej, a do tego coraz bardziej przypominają prawdziwych super-sportowców. Nie jestem pewien, czy w przeszłości zawsze tak było; nie było to konieczne. Kiedy wszyscy są na tym samym poziomie, to i tak jest naprawdę dobry mecz. Teraz, żeby dotrzymać kroku najlepszym na świecie, musisz być superprofesjonalistą. A zawodnicy, z którymi pracowałem – przynajmniej z tego, co widzę – wszyscy tacy byli.
Jakie masz przeczucie co do tego, który kraj może tego lata stanąć na szczycie i podnieść puchar?
Znam wszystkie dobre drużyny piłkarskie, ale wiem też, że wszystko zależy od przebiegu turnieju i tego, czy uda się zgrywać jako zespół. Najsilniejsza drużyna z najlepszymi graczami dotrze do finału, ale tam zmierzy się z inną drużyną, która będzie podobna, jeśli nie identyczna.
A my wszyscy będziemy siedzieć w wygodnych fotelach i oglądać, jak chłopaki po sześciotygodniowym turnieju dają z siebie absolutnie wszystko. Nie wiem więc, jak to będzie, ale naprawdę nie mogę się doczekać.