K2 zdobyte zimą przez Nepalczyków! Padł ostatni bastion zimowego himalaizmu

16 stycznia, punktualnie o 17:00 czasu lokalnego, połączona wyprawa złożona ze wspinaczy z ekip Nirmala Purjy, Mingmy G oraz nepalskiej agencji SST (Seven Summits Trek), wspólnie stanęła na szczycie K2 (8611 m n.p.m.) – drugiej co do wysokości góry świata. Był to ostatni z 14 ośmiotysięczników, których do tej pory nie zdobyto zimą. Część składu (Nirmal Purja; Mingma David Sherpa -Team Nimsdai; Mingma Tenzi Sherpa - Team Nimsdai; Geljen Sherpa - Team Nimsdai; Pem Chiri Sherpa - Team Nimsdai; Dawa Temba Sherpa - Team Nimsdai; Mingma G; Dawa Tenjin Sherpa - Team Mingma G; Kilu Pemba Sherpa - Team Mingma G; Sona Sherpa - SST) deklarowała wejście bez użycia dodatkowego tlenu z butli.