Żużlowi juniorzy pod lupą: Wywiad z Kacprem Manią

To jeden z największych żużlowych talentów w Polsce. Zawodnik urodzony w 2009 roku będzie miał okazję niebawem do debiutu w PGE Ekstralidze , gdzie będzie reprezentował barwy Fogo Unii Leszno , czyli tegorocznego beniaminka. Jego pierwszy sezon ligowy pokazał jednak, że w Manii drzemie ogromny potencjał, co zresztą zaowocowało powołaniem do reprezentacji Polski. Porozmawialiśmy z młodym zawodnikiem o jego przygotowaniach do sezonu i planach na ten rok.

Marcin Karwot: Na początek chciałbym się ciebie zapytać, jak wyglądają twoje przygotowania do nowego sezonu? Czy coś się zmieniło względem poprzedniego roku?

Kacper Mania , junior Fogo Unii Leszno: Na pewno są jeszcze bardziej intensywne treningi, sporo więcej pracuję fizycznie. Psychicznie na razie nie nastawiam się jakoś na ten nowy sezon, bo uważam, że takie przedwczesne myślenie akurat mi przeszkadza. Także wolę skupić się na żużlu na 100 procent dopiero jak się to wszystko zacznie. Więc tylko i wyłącznie zmieniło się tylko to, że bardziej skupiam się na ćwiczeniach siłowych i poprawie formy fizycznej.

W ubiegłym roku otrzymałeś powołanie do reprezentacji Polski na żużlu. Czy w takim razie czeka cię niebawem jakieś zgrupowanie z czołowymi zawodnikami?

Dokładnie tak, drugiego lutego wylatujemy do Hiszpanii. Mogę spędzić czas z najlepszymi polskimi żużlowcami, będę podpatrywał, jak oni przygotowują się do sezonu. Na pewno jest to duże wyróżnienie, zawsze chciałem być w kadrze, po to się pracuje, żeby gdzieś rywalizować z tymi najlepszymi. To będzie fajna okazja do nauki od starszych kolegów i na pewno jest to spory dodatek do mojej kariery i mam nadzieję, że zaowocuję to dobrymi wynikami w nadchodzącym sezonie.

Czy Kacper Mania namiesza w klasyfikacji Red Bull Juniorskich Asów? © Jakub Schwarz

Skoro Hiszpania to pewnie będą rowery. Jesteś gotowy na taki wycisk? Trenujesz w ten sposób gdzieś pomiędzy spotkaniami?

Czasami się zdarzy, mam swój rower szosowy, więc jak jest czas i jakaś tam wolna chwila, to zawsze sobie wyjadę na rower. Jest to takie fajne dotlenienie całego organizmu. A czy jestem gotowy? To się w sumie okaże, bo ci starsi koledzy tacy jak Mateusz Cierniak czy Bartosz Zmarzlik jeżdżą na tych rowerach na pewno dużo więcej niż ja.

No właśnie, Bartosz Zmarzlik ponoć zawsze kręci mocne tempo. On jest swoją drogą wielkim fanem kolarstwa.

Jestem tego świadomy (śmiech). Dam z siebie wszystko, zobaczymy jak to będzie, na pewno będzie fajnie. Dobra zabawa, fajna atmosfera, oby też pogoda dopisała. Takie przygotowania rowerowe i motoryczne na pewno się nam przydadzą.

Czy ty już jesteś na profesjonalnym kontrakcie w Fogo Unii Leszno?

Tak, jestem na takiej umowie od początku swojej kariery.

Czyli rozumiem, że w takim razie sam musiałeś zakupić sprzęt przed nowym sezonem. Ile nowych silników pojawi się w twoim warsztacie i od kogo?

Niezmiennie korzystam z usług Ashleya Hollowaya. Zamówiłem w tym roku trzy nowe jednostki, a łącznie będę miał do dyspozycji sześć silników. Sprzętowo jestem przygotowany tak jak co sezon, czyli na maksimum. Mam nadzieję, że dzięki temu zanotuję jeszcze lepszy sezon. Wiadomo, po 2025 roku zabrałem trochę więcej doświadczenia, więc oby to oddało. Teraz w sumie zależy to właściwie ode mnie. Trzeba te motocykle jakoś dopasować do siebie, ale zawsze tym ostatecznym czynnikiem jest jednak sam zawodnik.

A czujesz jakieś obawy przed tym przejściem do PGE Ekstraligi? Będzie to dla ciebie debiut na tym szczeblu rozgrywkowym w Polsce.

Jest to pewien taki przeskok, ale nie myślę o tym, że będzie jakoś dużo lepiej czy dużo gorzej. Nastawiam się tak, żeby robić swoje, walczyć na torze i dawać z siebie wszystko.

Takie myślenie może być jeszcze gorsze niż podejście na takim luzie, więc nie nakładam na siebie jakiejś presji wynikowej.

Wiadomo, presji lepiej na siebie nie nakładać, ale już czytałem takie opinie w internecie, że po odejściu Wiktora Przyjemskiego do Metalkas 2. Ekstraligi, to właśnie Fogo Unia Leszno może mieć najmocniejszą parę młodzieżowców w całej PGE Ekstraligi. Nazar Parnicki to aktualny mistrz świata juniorów, a ty w swoim pierwszym sezonie w karierze zanotowałeś średnią 1,621 pkt na bieg.

Dokładnie, na papierze wygląda to dobrze, a jak będzie w rzeczywistości to jest już zupełnie inna sprawa. Kto wie, kto wie… Wszystko się okaże w sezonie, bo ten sport jest tak nieprzewidywalny, że może się wszystko zdarzyć.

Sezon 2025 to twój pierwszy rok z rozgrywkami ligowymi, a już będziesz mógł opowiadać niezwykłą historię do końca swojego życia. Chodzi mi o pierwszy mecz finałowy Metalkas 2. Ekstraligi w Bydgoszczy, gdzie w ostatnich pięciu biegach odrobiliście straty i doprowadziliście do remisu w meczu. Jakie wspomnienia masz z tego pojedynku?

Mecz był niesamowity, takie coś przeżyłem pierwszy raz. Atmosfera była kosmiczna. Naprawdę było gorąco na trybunach i w parku maszyn. Przegrywaliśmy 14 punktami, a odrobiliśmy to na wynik 45:45, więc to było coś wspaniałego. Ta historia zostanie z nami do końca. Miło będzie sobie wspominać ten awans z Fogo Unią Leszno.

Presja na was była zapewne spora, bo jak najszybciej chcieliście wrócić do PGE Ekstraligi i to się udało. W składzie na sezon 2026 widzimy drobną korektę, bo doszedł Piotr Pawlicki. W ostatnich latach beniaminkowie nie byli faworytami do utrzymania, ale patrząc na waszą ekipę, można stwierdzić, że wasze aspiracje są znacznie wyższe.

Cóż, w naszym przypadku faza play-off to plan minimum na ten nadchodzący sezon. Każdy by chciał zdobyć jakiś medal, ale ten awans do najlepszej czwórki byłby już czymś ekstra dla beniaminka. Każdy zawodnik w tej drużynie jest tego świadomy, że drużyna jest mocna i są aspiracje do tego, żeby zrobić coś wielkiego. Walka o medal PGE Ekstraligi w naszym przypadku jest właśnie czymś wielkim.

Kacper Mania © Jakub Schwarz

Jakie masz indywidualne cele na ten rok? W zeszłym sezonie zająłeś 3. miejsce w Brązowym Kasku. W co celujesz w tym roku? Może awans do Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów?

Na pewno celuję w awans do Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów. W tym roku będę miał teoretycznie lżej, bo wygrałem zaplecze kadry juniorów, więc zapewniłem sobie od razu udział w Srebrnym Kasku. Mam więc spore szanse wywalczyć udział w tej najważniejszej juniorskiej imprezie. Na pewno chciałbym powalczyć też trochę bardziej w Mistrzostwach Polski. Trochę pecha miałem w 2025 roku, ale nic z tym nie zrobię i muszę się z tym pogodzić. Mam więc jakieś swoje wymogi, żeby ten sezon był dla mnie lepszy niż poprzedni.

A na PGE Ekstraligę masz jakieś cele indywidualne?

Nie, nie. Takich nie mam. W przypadku ligi bardziej mam tak, że chciałbym po prostu osiągnąć jak najlepszy wynik i dać z siebie wszystko.

Zapytałem Cię w kontekście PGE Ekstraligi, bo nie wiem czy słyszałeś o akcji Red Bull Juniorskie Asy, gdzie młodzieżowcy zbierają punkty zdobyte w biegu juniorskim i walczą w klasyfikacji generalnej.

Słyszałem, słyszałem. W sumie mogę dorzucić ten program do listy moich wymogów (śmiech). Fajnie byłoby zgarnąć miejsce na podium. Red Bull zawsze kojarzył mi się żużlem i skokami narciarskimi, więc cieszę się, że będę mógł brać udział w programie tej marki. No i przypadku jest szansa powalczyć z innymi juniorami i powalczyć o ciekawe nagrody.