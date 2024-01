Kacper Sztuka w Formule 3 w sezonie 2024!

Bardzo cieszę się, że awansuję do FIA F3 wraz z teamem MP Motorsport. Zespół ma mocny rodowód w tej serii, co pomoże mi płynnie przejść z F4 do F3. Pokochałem ten samochód od razu, gdy tylko testowałem go na Imoli. Nie mogę już doczekać się kolejnych testów przed nadchodzącym sezonem. Wiem, że to dla mnie ogromne wyzwanie, ale jestem na nie gotowy!

Kacper Sztuka