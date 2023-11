Kacper Sztuka: „Z Red Bullem znacznie bliżej do F1”

Jeszcze nie jest przesądzone, w jakiej serii wystartuję w najbliższym sezonie. Bez względu na cykl, cel będzie jeden - osiągać jak najlepsze wyniki, wygrywać wyścigi, a potem mistrzostwa. Na pewno dam z siebie wszystko i będę chciał udowodnić, że to co zrobiłem w tym sezonie nie było przypadkiem i że każdym autem jestem w stanie jeździć szybko. To też potwierdzenie mojego talentu, bo żeby dostać się do tej ekipy, trzeba naprawdę zabłysnąć.

Jeszcze nie jest przesądzone, w jakiej serii wystartuję w najbliższym sezonie. Bez względu na cykl, cel będzie jeden - osiągać jak najlepsze wyniki, wygrywać wyścigi, a potem mistrzostwa. Na pewno dam z siebie wszystko i będę chciał udowodnić, że to co zrobiłem w tym sezonie nie było przypadkiem i że każdym autem jestem w stanie jeździć szybko. To też potwierdzenie mojego talentu, bo żeby dostać się do tej ekipy, trzeba naprawdę zabłysnąć.

Jeszcze nie jest przesądzone, w jakiej serii wystartuję w najbliższym sezonie. Bez względu na cykl, cel będzie jeden - osiągać jak najlepsze wyniki, wygrywać wyścigi, a potem mistrzostwa. Na pewno dam z siebie wszystko i będę chciał udowodnić, że to co zrobiłem w tym sezonie nie było przypadkiem i że każdym autem jestem w stanie jeździć szybko. To też potwierdzenie mojego talentu, bo żeby dostać się do tej ekipy, trzeba naprawdę zabłysnąć.

Gdybym nie wierzył w to, że mogę dostać się do Formuły 1, już bym tego nie robił. Dołączając do juniorskiego zespołu Red Bulla jestem krok lub nawet dwa bliżej. Wszystko idzie w dobrą stronę. O F1 jako moim celu mówię od czasu startów w kartingu. Teraz to wszystko nabiera rozpędu i zaczyna to być coraz bardziej realistyczny cel.

Gdybym nie wierzył w to, że mogę dostać się do Formuły 1, już bym tego nie robił. Dołączając do juniorskiego zespołu Red Bulla jestem krok lub nawet dwa bliżej. Wszystko idzie w dobrą stronę. O F1 jako moim celu mówię od czasu startów w kartingu. Teraz to wszystko nabiera rozpędu i zaczyna to być coraz bardziej realistyczny cel.

Gdybym nie wierzył w to, że mogę dostać się do Formuły 1, już bym tego nie robił. Dołączając do juniorskiego zespołu Red Bulla jestem krok lub nawet dwa bliżej. Wszystko idzie w dobrą stronę. O F1 jako moim celu mówię od czasu startów w kartingu. Teraz to wszystko nabiera rozpędu i zaczyna to być coraz bardziej realistyczny cel.

Wspomniałeś o zrealizowanym celu w sezonie 2023, ale Twoja droga do sukcesu i mistrzostwa we włoskiej F4 to scenariusz na porządny film. Emocje trzymały do samego końca.

Wspomniałeś o zrealizowanym celu w sezonie 2023, ale Twoja droga do sukcesu i mistrzostwa we włoskiej F4 to scenariusz na porządny film. Emocje trzymały do samego końca.

Wspomniałeś o zrealizowanym celu w sezonie 2023, ale Twoja droga do sukcesu i mistrzostwa we włoskiej F4 to scenariusz na porządny film. Emocje trzymały do samego końca.

Wiadomo, że chciałbym wygrywać od początku do końca sezonu, ale to się nie udało. Miałem dużą stratę do Arvida Lindblada. Moja sytuacja zaczęła się poprawiać od czwartej rundy na torze Monza. W drugiej części sezonu byliśmy naprawdę mocni. Wygrałem osiem z ostatnich dziewięciu wyścigów. Takiego scenariusza przed sezonem bym nie zakładał. Wielu moich konkurentów wcześniej straciło szansę na tytuł, a ja mogłem się bić do samego końca, dlatego ten smak triumfu jest wyjątkowy.

Wiadomo, że chciałbym wygrywać od początku do końca sezonu, ale to się nie udało. Miałem dużą stratę do Arvida Lindblada. Moja sytuacja zaczęła się poprawiać od czwartej rundy na torze Monza. W drugiej części sezonu byliśmy naprawdę mocni. Wygrałem osiem z ostatnich dziewięciu wyścigów. Takiego scenariusza przed sezonem bym nie zakładał. Wielu moich konkurentów wcześniej straciło szansę na tytuł, a ja mogłem się bić do samego końca, dlatego ten smak triumfu jest wyjątkowy.

Wiadomo, że chciałbym wygrywać od początku do końca sezonu, ale to się nie udało. Miałem dużą stratę do Arvida Lindblada. Moja sytuacja zaczęła się poprawiać od czwartej rundy na torze Monza. W drugiej części sezonu byliśmy naprawdę mocni. Wygrałem osiem z ostatnich dziewięciu wyścigów. Takiego scenariusza przed sezonem bym nie zakładał. Wielu moich konkurentów wcześniej straciło szansę na tytuł, a ja mogłem się bić do samego końca, dlatego ten smak triumfu jest wyjątkowy.

(śmiech) Tak, szyja to jedna z tych części ciała, która najmocniej pracuje w wyścigach. To też jeden z niewielu sportów, w których mięśnie w tym miejscu mocno rozbudowane. Jest to niezbędne do pełnej sprawności podczas jazdy w autach z dużym dociskiem aerodynamicznym, dlatego sumiennie pracuję nad rozbudowaniem masy mięśniowej w okolicach szyi, choć czasem przez to ciężko jest dopiąć koszulę na ostatni guzik.

(śmiech) Tak, szyja to jedna z tych części ciała, która najmocniej pracuje w wyścigach. To też jeden z niewielu sportów, w których mięśnie w tym miejscu mocno rozbudowane. Jest to niezbędne do pełnej sprawności podczas jazdy w autach z dużym dociskiem aerodynamicznym, dlatego sumiennie pracuję nad rozbudowaniem masy mięśniowej w okolicach szyi, choć czasem przez to ciężko jest dopiąć koszulę na ostatni guzik.

(śmiech) Tak, szyja to jedna z tych części ciała, która najmocniej pracuje w wyścigach. To też jeden z niewielu sportów, w których mięśnie w tym miejscu mocno rozbudowane. Jest to niezbędne do pełnej sprawności podczas jazdy w autach z dużym dociskiem aerodynamicznym, dlatego sumiennie pracuję nad rozbudowaniem masy mięśniowej w okolicach szyi, choć czasem przez to ciężko jest dopiąć koszulę na ostatni guzik.