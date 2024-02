Kacper Sztuka przed sezonem: Formuła 3? Jestem gotowy!

Kacper Sztuka , który w poprzednim sezonie wywalczył tytuł mistrzowski we włoskiej Formule 4 , w tym roku wskoczył o poziom wyżej i będzie jeździł w znacznie bardziej prestiżowej Formule 3 w barwach MP Motorsport . Pierwsze wyścigi F3 w Bahrajnie już 1 i 2 marca - na początek sprint, dzień później wyścig główny. Młody polski talent, który dołączył niedawno do Red Bull Junior Team , czyli grupy kierowców wspieranych przez ekipę "Czerwonego Byka" miał już okazję testować nowy bolid i przed startem sezonu znalazł czas, by podzielić się z nami wrażeniami i oczekiwaniami.

Jakub Winiewski, RedBull.pl: Już niedługo rozpocznie się nowy sezon Formuły 3. Jak przebiega Twoja aklimatyzacja w nowym zespole i w nowej serii?

Kacper Sztuka: Nowy zespół, nowi ludzie i inny styl pracy to zawsze coś, co poznaje się powoli. Wszyscy muszą się dotrzeć, zespół i kierowcy muszą się zgrać. Myślę, że w MP Motorsport, w którym będę jeździć w tym sezonie, aklimatyzacja przebiegła dosyć szybko. Testy na Imoli i w Bahrajnie moim zdaniem były wystarczające, żeby się zgrać. Z taką relacją i na tym poziomie „dogadania” z zespołem będzie dobrze. Jeśli w trakcie sezonu jeszcze się to polepszy, to będzie super, ale praca z inżynierami i mechanikami już teraz przebiega bardzo płynnie.

Bolid F3 Kacpra Sztuki podczas testów w Bahrajnie © Dutch Photo Agency / Red Bull Content Pool

Czym się różni praca w zespole Formuły 3 od pracy w zespole Formuły 4?

Wygląda ona zupełnie inaczej. W F4 przed każdą rundą mieliśmy co najmniej 2 dni testowe, na których mieliśmy dużo czasu, żeby sprawdzić ustawienia. To była bardzo schematyczna praca, gdzie sprawdzaliśmy po kolei wszystkie przygotowane zestawy ustawień. W F3 mamy natomiast ograniczony czas na torze, a opony, na których jeździmy, wystarczają na 2-3 szybkie kółka. Potem trzeba je wymienić, bo nie ma sensu sprawdzać czegokolwiek na takich oponach. Wyjazdów jest więc mniej i są krótsze, więc nie możemy przetestować takiej ilości ustawień, jak w F4. Mamy też tylko 1 trening, a nie 2 dni testowe i 2 treningi, dlatego tutaj bardziej po stronie zespołu jest to, żeby przywieźć na tor dobre bazowe ustawienia. W F4 kierowca miał dużo do powiedzenia i mógł ustawiać bolid pod siebie, a w F3 inżynierowie muszą przyjechać z gotowym autem na tor.

Jak Ci się jeździ bolidem F3? Jaka jest różnica między nim a konstrukcją F4?

Różnica jest dosyć duża. Bolidy Formuły 3 produkuje Dallara, a Formuły 4 – Tatuus. W F3 wszystko jest dużo bardziej precyzyjne. Auto F4 nie ma zbyt dużej mocy i nie jest zbyt szybkie jak na single seatera. W zakrętach w Formule 3 jest duża prędkość. Samochód ma więcej mocy, a wszystkie mechanizmy i systemy są bardziej podobne do Formuły 1. Zagadnienia takie jak procedury w kwalifikacjach i oszczędzanie opon w wyścigu też są całkiem inne niż w F4.

Przechodząc do Formuły 3, musiałem poniekąd „wyrzucić do kosza” wiele z tego, czego nauczyłem się wcześniej. W F3 trzeba np. inaczej hamować i inaczej pokonywać zakręty. Oczywiście pozostaje jakaś baza z kartingu i F4, ale jest dużo nowych rzeczy. Myślę, że sztuka polega właśnie na tym, żeby się zaadaptować do tych różnic i przetrwać wszystkie te zmiany na drodze do F1.

Kacper Sztuka © Dutch Photo Agency / Red Bull Content Pool Przechodząc do F3, musiałem poniekąd „wyrzucić do kosza” wiele z tego, czego nauczyłem się wcześniej. W F3 trzeba np. inaczej hamować i inaczej pokonywać zakręty.

Oglądając wyścigi F1, kibice widzą dużo kalkulacji, a często wręcz odpuszczania. W niższych seriach natomiast widać więcej ryzyka i walki. Jak sądzisz, czego będzie więcej w nadchodzącym sezonie F3?

W seriach juniorskich dzieje się dużo więcej niż w F1, bo wyścigi są krótsze. Nie kalkulujemy tak bardzo, ponieważ jedziemy 40-45 minut. Ponadto mamy 2 wyścigi, więc nawet jeśli ktoś wypadnie w jednym, to jeszcze ma szansę na dobre punkty w drugim. Oczywiście jest jeszcze gorąca głowa, bo niektórzy zawodnicy są niedoświadczeni. Wypadków zapewne będzie sporo, choć moim zdaniem nie tyle, co we włoskiej F4. Tam jest najgorzej ze względu na zaciętość bezpośredniej walki, natomiast w F3 można już grać strategią, zużyciem opon czy systemem DRS. Myślę, że ciekawie będzie się oglądać Formułę 3 z perspektywy kibica.

W takim razie życzę, żeby omijały Cię wypadki. A jakie są Twoje cele na ten sezon? W jakie miejsca na mecie celujesz i co poza wynikami chciałbyś w tym roku uzyskać?

Jeżeli chodzi o strefę pozawynikową, to chciałbym nabrać doświadczenia w szybkim adaptowaniu się do nowych torów, w oszczędzaniu opon oraz w tym, aby odnajdywać się w chaotycznych niekiedy kwalifikacjach. Myślę, że te elementy wyścigowego rzemiosła bardzo przydadzą się w Formule 1. Tak skonstruowane są niższe serie, żeby tych właśnie rzeczy się uczyć.

Jeśli chodzi o pozycje, moim celem jest regularne bycie w pierwszej dwunastce w kwalifikacjach, ponieważ do pierwszego, sprinterskiego wyścigu, jest odwrócona kolejność pierwszej dwunastki na starcie. Co prawda w nim za wygraną jest 10 punktów, a za trochę dłuższy feature race z normalną kolejnością startową aż 25, to jednak bycie regularnie w pierwszej dwunastce statystycznie gwarantuje dobre punkty w każdy weekend.

Kacper Sztuka podczas testów F3 w Bahrajnie © Dutch Photo Agency / Red Bull Content Pool

Za to więc trzymam kciuki. Kto Twoim zdaniem jest największym faworytem do końcowego triumfu?

Jest oczywiście kilku kierowców, którzy się wyróżniają. Jasne jest, że ja będę robić wszystko, żeby wygrać, natomiast moim zdaniem o tytuł walczyć będzie dwójka kierowców Premy – Gabriele Minì i Dino Beganovic, dla których będzie to już drugi sezon w F3. Myślę, że do tej walki włączy się Leo Fornaroli z ekipy Trident, z którym się zresztą bardzo dobrze znam. Mój zespół MP Motorsport, mimo że ma trzech debiutantów, również jest w mojej opinii bardzo mocny i sądzę, że też mamy szansę na walkę o wysokie pozycje. Uważam, że walka o tytuł rozegra się między tymi trzema zespołami.

Jakie są twoje przewidywania na tegoroczny sezon F1? Czy ktoś Twoim zdaniem zagrozi Red Bullowi? Czy Max Verstappen ma się kogo obawiać?

Szczerze mówiąc, zdziwiłem się, patrząc na tegoroczny bolid. Myślałem, że będzie bardziej konserwatywny, natomiast – tak jak sami przyznawali – gdyby stali w miejscu, to naraziliby się na kopiowanie przez inne zespoły ich pomysłów i ta dominacja mogłaby się skończyć. Od kiedy zobaczyłem, że RB20 jest całkiem inny od poprzednika, nie sądzę, żeby ktoś był w stanie zagrozić Red Bullowi w tym sezonie. Myślę, że cały czas są o krok przed rywalami.

Kacper Sztuka w bolidzie MP Motorsport w Bahrajnie © Dutch Photo Agency / Red Bull Content Pool

Wspomniałeś o zawodnikach, którzy już drugi rok będą jeździć w F3. Na nadchodzący sezon wprowadzono nowe, trwalsze ogumienie. Czy w związku z tym Ty, jako osoba nieznająca poprzednich wersji opon, spodziewasz się jakiejś przewagi w przystosowaniu się do nowej specyfikacji i braku konieczności odzwyczajania się od tego, co było wcześniej?

Ciężko powiedzieć, natomiast ja przekonałem się na własnej skórze na posezonowych testach na Imoli o różnicy między tymi mieszankami. Na pojedynczym okrążeniu nie była ona zbyt mocno odczuwalna, ale w trakcie wyścigu zużycie nowych opon rzeczywiście było mniejsze. Myślę jednak, że nie jest to ułatwienie, które dawałoby przewagę debiutantom.

Spośród kierowców, którzy w Fomule 1 zdobywali mistrzowskie tytuły z Red Bullem, Sebastian Vettel lubił bolidy z dobrze trzymającym, stabilnym tyłem, natomiast Max Verstappen woli bardziej nadsterowne, wręcz myszkujące auta. Jak uważasz, którego z nich bardziej przypominasz swoim stylem jazdy?

Ja zwykle preferuję auto z większą ilością przodu, choć jest to ciężkie do generalizowania. Auto zachowuje się inaczej w zakrętach wolnych, średnich i szybkich, jednak ta dynamika jest istotna przede wszystkim w wolnych łukach. Zależy to w dużej mierze od toru, jednak zazwyczaj w mojej karierze wolałem mieć bardziej nadsterowny samochód.

Nie jeździłeś dotychczas na torach ulicznych, zatem ten rok będzie pod tym względem czasem nauki. Do którego toru będzie Ci się najtrudniej przystosować: takiego jak australijski Albert Park – szybkiego z szerokimi poboczami czy raczej do takich jak te w Monako czy na Węgrzech – wolnych i odpowiednio z bliskimi lub odległymi ścianami?

Rzeczywiście nie mam doświadczenia z torami ulicznymi. Monako jest taką rundą, która odstaje od innych, jest czymś specjalnym. Pozostałe moim zdaniem będą wyglądały podobnie do Albert Park, gdzie strefy bezpieczeństwa są dosyć duże. W Monako będzie inaczej także ze względu na to, że będziemy mieli tylko 40 minut treningu, a potem dwuczęściowe kwalifikacje.

Kacper Sztuka © Dutch Photo Agency / Red Bull Content Pool Chciałbym nabrać doświadczenia w szybkim adaptowaniu się do nowych torów, w oszczędzaniu opon oraz w tym, aby odnajdywać się w chaotycznych niekiedy kwalifikacjach

Kierowcy F1 mawiają, że zwykle pierwsze okrążenie na danym torze przejeżdżasz na 100%, a kolejne na 110% i jeszcze więcej, natomiast w Monako zaczynasz od 90%, żeby się nie rozbić.

Myślę, że w coś takiego będę celował, bo w Monako lepiej jest przejechać pierwsze kółko spokojnie, a kolejne szybciej. Lepsze to niż przejechać jedno okrążenie szybko tylko do połowy, a potem się rozbić. Trzeba to przekalkulować, ale na szczęście do Monako jeszcze trochę czasu.

Skoro już jesteśmy przy prowadzeniu auta, David Coulthard powiedział kiedyś, że zwykły człowiek wytrzymałby maksymalnie 10 okrążeń w bolidzie F1 w wyścigowym tempie, a potem straciłby przytomność. Jak sądzisz, czy wytrzymałby on cały wyścig w F3?

Musiałby mieć dobrą kondycję, choć gdyby zrobiło się ciepło, to stałoby się to dla niego wyzwaniem. Być może jednak dałby radę, bo F3 nie jest aż tak ciężka fizycznie. Dużo większym problemem byłoby utrzymanie koncentracji, która po paru kółkach zapewne znacznie by spadła. Myślę, że wtedy skończyłoby się to jakimś wypadkiem, bo cała trudność polega właśnie na tym, aby mimo zmęczenia utrzymać pełną koncentrację przez cały czas.

Jeśli o mnie chodzi, przed pierwszą jazdą bolidem F3 spodziewałem się czegoś gorszego pod względem fizycznym. Nie odczuwałem jednak skutków ubocznych nawet przy wyższych temperaturach, po części dzięki pracy, jaką podczas przerwy zimowej wykonałem wraz z trenerem na siłowni. Uważam, że jestem teraz gotowy na cały sezon w Formule 3.

Bolid Kacpra Sztuki wyjeżdża na tor w Bahrajnie © Dutch Photo Agency / Red Bull Content Pool

Jak często ćwiczysz na siłowni i co to zwykle jest? Kardio, trening siłowy czy jedno i drugie?

Ćwiczę 4 razy w tygodniu, z czego 2 treningi są typowo siłowe. Pozostałe 2 są siłowe lub kardio, ale połączone z treningiem mentalnym i ćwiczeniem refleksu oraz podejmowania decyzji przy dużym zmęczeniu.

Jakie ćwiczenia wykonujesz?

Na treningach siłowych nic specjalnego, zwykle proste ćwiczenia takie jak martwy ciąg czy wyciskanie na ławce. Chodzi o to, aby rozbudować mięśnie. Treningi mentalne wyglądają natomiast bardzo różnie. Są lżejsze fizycznie, ale zawierają elementy psychiczne, pomagające poprawić koncentrację.

Jak odpoczywasz, co robisz w wolnych chwilach np. w domu?

Spędzam czas na symulatorze, wychodzę ze znajomymi, próbuję żyć normalnym życiem osiemnastolatka. Z tygodnia na tydzień wygląda to jednak całkowicie inaczej. Mam obowiązki medialne, czasami wychodzę na gokarty. Niedaleko mojego domu znajduje się tor, gdzie odbywały się mistrzostwa Europy w kartingu. Tam też często trenuję. Nawet gdy próbuję żyć normalnym życiem, kręci się ono wokół wyścigów.

Kacper Sztuka w bolidzie F3 © Dutch Photo Agency / Red Bull Content Pool

Profesjonalne gokarty, w których Ty trenujesz to maszyny praktycznie nieporównywalne z tym, co można znaleźć na parkingach galerii handlowych. Czy są jednak między nimi jakiekolwiek podobieństwa w kwestii odczuć kierowcy?

Jakieś podobieństwa są, jednak jazda gokartem halowym moim zdaniem dużo mniej uczy, bo na większości torów praktycznie nie trzeba używać hamulca. Opony też nie są zbyt przyczepne. Gokart wyczynowy natomiast ma 6 biegów i rozpędza się do setki w 3 sekundy, a potem te 170 kg trzeba jakoś wyhamować. Ktoś, kto jeździ tylko na hali, byłby zdziwiony po przesiadce do profesjonalnego gokarta, a po 3-4 kółkach podziękowałby za dalszą jazdę. To jednak świetny trening dla profesjonalnych kierowców, nawet tych ścigających się na co dzień na samym szczycie.

Jeden z byłych kierowców F1 powiedział, że jeśli pragnie się najszybszych maszyn na świecie i związanego z nimi blichtru, to powinno się startować w Formule 1, ale jeśli poszukuje się prawdziwej esencji ścigania, to należy wybrać gokarty. Zgadzasz się z tym?

Jak najbardziej. Gokarty są niepozorne, ale jeśli chodzi o wrażenia z jazdy, to jak Formuła 1, tylko w mniejszej skali i za mniejsze pieniądze.

Kacper Sztuka © Dutch Photo Agency / Red Bull Content Pool

Niedawno zdałeś egzamin na prawo jazdy. Co poradziłbyś użytkownikom dróg jako doświadczony kierowca wyścigowy, a zarazem początkujący kierowca „drogowy”?

Jazda wyścigowa bardzo różni się od drogowej. Właściwie jedyne, co przeniosłem na drogę z torów, to pokonywanie zakrętów – przynajmniej tych, gdzie można wybierać odpowiedni tor jazdy. Bardzo wielu rzeczy nauczyłem się jednak na nowo od instruktora, ponieważ w ruchu drogowym należy pogodzić swoją jazdę z zachowaniem innych kierowców. Polecam więc jeździć spokojnie. Przy dużych prędkościach łatwo o wypadki, zwłaszcza gdy nie ma się doświadczenia.

Co jeszcze chciałbyś przekazać czytelnikom przed startem tegorocznego sezonu Formuły 3?

Na pewno chciałbym podziękować Red Bullowi i moim sponsorom za wsparcie. Mam także nadzieję, że dostarczę wielu emocji polskim kibicom. Liczę, że to będzie kolejny dobry sezon.

Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w nadchodzącej kampanii.

Dziękuję.

* * *

