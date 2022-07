Maciej Janowski powołany do reprezentacji Polski!

. Szansa, by to zmienić, nadarzy się już w ostatni tydzień lipca.

Speedway of Nations to młode rozgrywki, które zastąpiły rozgrywany przez 17 lat Drużynowy Puchar Świata (wcześniej, od 1960 roku, Drużynowe Mistrzostwa Świata). W obu wcześniejszych wariantach Polacy triumfowali wielokrotnie, a DPŚ zdominowali wygrywając 8 z 17 edycji. W trzech pierwszych edycjach SoN złote medale wywalczyli Rosjanie, a w ubiegłym roku, na torze w Manchesterze najlepsi byli gospodarze, Brytyjczycy.

W Speedway of Nations rywalizują mniejsze zespoły, dlatego nominacja do reprezentacji jest jeszcze większym wyróżnieniem. Trener naszej kadry narodowej, Rafał Dobrucki, podał właśnie szeroki skład. Tuż przed zawodami wybierze z niego trzech żużlowców, którzy będą reprezentować nasz kraj w najważniejszej drużynowej imprezie sezonu. Wśród nominowanych znaleźli się:

. Jazda dla reprezentacji Polski wyzwala dodatkową mobilizację i dreszczyk pozytywnych emocji. W klubach ścigamy się głównie dla kibiców z naszych regionów, a jadąc w kadrze czuję, że mam za sobą doping całego kraju. To niepowtarzalne i niesamowicie mocne wrażenie. Samo wskoczenie w kombinezon z orzełkiem na piersi daje powód do dumy! Jeździ się z inną świadomością, innymi emocjami. Jest też druga strona medalu, bo w takich zawodach czuje się większą odpowiedzialność za każdy start. Ale kiedy uda się wygrać i słucha później Mazurka Dąbrowskiego, to jest to fenomenalny moment. Na pewno zrobię wszystko, by znów to przeżyć” – deklaruje Maciej Janowski.