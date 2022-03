Szukasz pomysłu na wyjazd na spływ kajakowy? Mamy ich co najmniej trzy!

Góry Sierra Nevadas to moje ulubione miejsce do wiosłowania. Zawsze słoneczna pogoda oraz surowe, granitowe krajobrazy czynią je kajakowym placem zabaw. Kalifornia to zdecydowanie jedno z najsłynniejszych miejsc do spływów kajakowych, więc odwiedzić ją tylko raz, to zdecydowanie za mało.