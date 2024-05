Kajtek: Zamiast filmów w sieci, zobacz Red Bull Dance Your Style na żywo!

Red Bull Dance You Style to w „wolnym” tłumaczeniu wielkie święto tańca ulicznego . Pod tą nazwą kryje się międzynarodowa seria zawodów, na których rządzą najpopularniejsze style street dance'u – m.in. hip-hop, afro i popping – wymyślone kiedyś na amerykańskiej ulicy z chęci celebracji muzyki, ale także z potrzeby wyrażania siebie i swoich emocji.

Wśród odmian tego tańca jest też waacking – widowiskowy styl reprezentowany m.in. przez Kajtka Januszkiewicza. Gwiazdę TikToka (warto sprawdzić jego konto) i ulubieńca publiczności podczas polskiego finału Red Bull Dance Your Style w 2023 roku . Zobaczymy go także w tegorocznym finale, który 16 czerwca odbędzie się w Teatrze Polskim w Warszawie. Zatańczy w nim 8 tancerzy, rozstawionych tak jak Kajtek dzikimi kartami oraz 8 kolejnych – wyłonionych dzień wcześniej, 15 czerwca, w kwalifikacjach w Cudzie nad Wisłą. I kwalifikacje, i finał, oceniać będzie nie jury, a zgromadzona na miejscu publiczność, za pomocą specjalnych opasek LED głosując, kto tańczy najlepiej. Nie może cię tam zabraknąć!

Kiedy poczułeś dryg do tańca?

Kajtek Januszkiewicz: Od małego grałem w piłkę nożną i śpiewałem. Mimo, że tańczyła moja siostra, mnie jakoś do tańca nie ciągnęło. Aż któregoś dnia, jakoś w czwartej klasie podstawówki, musiałem zaprowadzić siostrę na zajęcia taneczne i wtedy jej instruktorka spontanicznie zapytała mnie, czy nie chcę dołączyć do ich grupy. Bo akurat szukali chłopaka do ekipy. I zgodziłem się. Spodobało mi się na tyle, że bo zostawiłem piłkę nożną i zacząłem tańczyć. Zakochałem się!

Co tańczyłeś na początku?

Zaczynałem od hip-hopu i tańczenia w formacji. To sprawiało mi wiele radości. Lubiłem chodzić na treningi , jeździć na warsztaty czy zawody. Z początku była to moja mała pasja, której z czasem zacząłem się coraz bardziej poświęcać.

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2023: Kajtek © Gniewko Głogowski

Dzisiaj tańczysz waacking – jak do tego doszło?

Waacking poznałem w 2017 roku na zawodach tanecznych w Poznaniu. Kiedy zobaczyłem uśmiechniętych ludzi wyrażających się przez ruch, w pięknych strojach i tańczących do cudownej muzyki, jakę jest disco (ale nie italo disco, a tym bardziej disco polo!), wtedy zakochałem się w nim od razu. W waackingu przemawia wolność, swoboda w wyrażaniu siebie, co bardzo mnie przyciągnęło do tego stylu tańca. Poczułem wtedy, ze chcę być jak oni i że to zdecydowanie będzie idealna przestrzeń dla mnie.

Możesz w kilku zdaniach wytłumaczyć, czym właściwie jest ten styl tańca?

Waacking to taniec wolności, miłości i bycia sobą. Jego podstawami są głównie technika rąk, muzykalność, performance. Historycznie narodził się w latach 70. i 80. XX. wieku w USA, gdy osoby homoseksualne, czarnoskóre i pochodzenia latynoskiego, zaczęły przez taniec do muzyki disco wyrażać siebie i odczuwać wewnętrzną wolność.

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2023: Kajtek © Gniewko Głogowski

Widzisz, że zainteresowanie tym tańcem w naszym kraju rośnie?

Moim zdaniem Polska scena waackingowa jest dosyć mocno rozwinięta i wciąż się rozwija. Mamy wielu tancerzy w swojej społeczności i ciagle ich przybywa. Poza tym mamy wielu dobrych tancerzy oraz instruktorów, od których można się uczyć. Ciężko byłoby porównać naszą scenę do dużo większej hiphopowej, jednak też mamy czym się pochwalić. Myślę tu np. o eventach lokalnych, jak i tych na skalę międzynarodową. Wielu Polaków jest zapraszanych za granicę, aby sędziować zawody czy uczyć innych. Poza tym waacking zaczyna być coraz bardziej widoczny w mainstreamie – w układach tanecznych na koncertach, w reklamach czy social mediach. Dzięki temu ta kultura może docierać do kolejnych osób nią zainteresowanych.

Każdy może waackingu spróbować?

Zdecydowanie! To styl taneczny, który jest otwarty na każdego, kto tylko chce spróbować. To przestrzeń do wyrażania siebie i rozwoju, bez żadnych wyjątków!

Finał Red Bull Dance Your Style Poland 2023: Kajtek © Gniewko Głogowski

Co polecałbyś takiej osobie na start? Od czego powinna zacząć przygodę z waakingiem?

Od zajęć, na których nauczy się historii tego tańca, techniki, muzyki i nie tylko. W Polsce jest wielu dobrych instruktorów. W prawie każdym dużym mieście w naszym kraju ktoś zajmuje się tym stylem. Jeśli tylko masz chęci, by sięgnąć po wiedzę i potencjalnie nową pasję w życiu, po prostu zrób to. Warto przyswoić w taki sposób podstawy, by później móc rozwijać się dalej.

Jednym z miejsc, gdzie i waacking, i ciebie, można zobaczyć na żywo jest Red Bull Dance Your Style. Jak wspominasz swój występ na tej imprezie w 2023 roku?

Bardzo się cieszyłem, kiedy udało mi się wejść do polskiego finału Red Bull Dance Your Style . Zawsze, gdy widziałem to wydarzenie w wydaniu zagranicznym w sieci, chciałem wziąć w nim udział i sprawdzić się w tym formacie. Gdy udało mi się to w 2023 roku, świetnie się bawiłem! Dlatego też nie miałem skrupułów, by przyjąć zaproszenie na kolejny polski finał już jako dzika karta .

1 min Ale to był finał Red Bull Dance Your Style Poland 2023! 3 czerwca 2023 tańczyliśmy w Poznaniu na drugim w historii polskim finale Red Bull Dance Your Style – międzynarodowych zawodów ze street dancem. Gratulacje dla Jędrasa za wygraną!

Właśnie – w 2024 roku masz już zapewnione miejsce w finale Red Bull Dance Your Style. Idziesz po zwycięstwo?

Zawsze próbuję się nastawiać, że uda mi się osiągnąć, jak najwięcej. Jednak wszyscy wiemy, jak to bywa z zawodami i rezultaty zawsze mogą nas zaskoczyć. Pozytywnie lub negatywnie. Dlatego bardziej powiedziałbym, że... czas pokaże, po prostu. Jeśli by mi się udało, to na pewno byłbym przeszczęśliwy!

Dla tych tancerzy, którzy na Red Bull Dance Your Style dotąd nie byli – dlaczego twoim zdaniem warto zgłosić się na kwalifikacje?

To zdecydowanie fajna platforma do pokazania siebie i swojego stylu! To też dobra okazja do spróbowania się w czymś innym, bo jednak tańczenie do współczesnych hitów – popowych czy hiphopowych, które DJ puszcza na Red Bull Dance Your Style – próbując cały czas pokazać siebie i swój styl, nie bywa wcale łatwe.

A jak zachęciłbyś do udziału w Red Bull Dance Your Style publiczność?

Zamiast oglądać filmiki z Red Bull Dance Your Style czy imprez tanecznych na TikToku czy Instagramie, po prostu wpadaj do Warszawy na weekend 15-16 czerwca! I zobacz to wszystko na żywo. Emocje sięgną zenitu i gwarantuję, że wszystko zrobi na tobie wielkie wrażenie! To będzie widowisko!