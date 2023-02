Kalendarz F1 2023: To będzie piękny sezon!

Daniel Ricciardo Zaczynając od zawodów kartingowych dotarł do Formuły BMW. Naturalną koleją rzeczy było przejście do F1 w 2011 roku. Debiutując w Infinity Red Bull Racing wywalczył 3. miejsce w klasyfikacji generalnej

Max Verstappen Max Verstappen urodził się po to, by się ścigać. Syn byłego kierowcy F1, Josa Verstappena, oraz odnoszącej sukcesy w kartingu Sophie, został najmłodszym triumfatorem w wyścigu Formuły 1!

GP Australii przed rokiem wróciło do kalendarza F1, ale przy okazji straciło jednak status rundy inaugurującej nowy sezon. Tym razem stawka poleci do Australii na przełomie marca i kwietnia, zaraz po zmaganiach w Dżuddzie. Warto pamiętać, że przed GP Australii 2022

prezentuje się naprawdę malowniczo, z częścią nitki przebiegającą przez stare miasto. To także tutaj znajduje się najwęższe miejsce w kalendarzu – w ósmym zakręcie trasa ma zaledwie 7 metrów szerokości, co wymaga od kierowców ogromnej precyzji w jeździe. Baku słynie też z dwóch długich prostych oraz tego, że jest drugim najdłuższym torem w kalendarzu. To właśnie tutaj w 2021 roku po

Tym razem runda w Baku przesunięta została na sam początek sezonu, a do tego zawodnicy przyjadą do Azerbejdżanu po przymusowej, dłuższej przerwie od ścigania – z kalendarza wypadło po raz kolejny GP Chin. Kolejna runda na ulicznym torze, która na stałe wpisała się w kalendarz F1. Przyznać trzeba, że

! W sezonie 2022 nie brakowało z kolei dramaturgii, gdy choć to kierowcy Ferrari wygrali kwalifikacje, to w wyścigu na przesychającym torze świetnie jechał

GP Monako to jedna z najbardziej prestiżowych rund w kalendarzu F1 i zarazem ta, podczas której część rywalizacji rozstrzyga się już w trakcie kwalifikacji. Co prawda na przestrzeni lat niektórzy kierowcy udowadniali, że na torze w Monte Carlo można wyprzedzać, ale jest to szalenie trudne i... ryzykowne. Dwa lata temu w końcu na ulicach księstwa poszczęściło się Maxowi Verstappenowi. W swoim „domowym wyścigu”, wszak mieszka w Monte Carlo,

, a jego Checo był drugi! Co ciekawe, choć po GP Australii Max tracił do ówczesnego lidera mistrzostw Leclerca ponad 40 punktów, po GP Hiszpanii (nieukończonym przez Charlesa) objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej!

zlokalizowany jest na wyspie Notre Dame i poza tym że jest szybki, to charakteryzuje go też tzw. Ściana Mistrzów. Ostatni zakręt toru stał się sławny przez to, że to tu odpadali z rywalizacji najwięksi mistrzowie: Damon Hill, Michael Schumacher i Jacques Villeneuve zakończyli swoją jazdę na tej samej ścianie w trakcie wyścigu w 1999 roku. Kanadyjski tor znajduje swoje szczególne miejsce także w sercach polskich kibiców, bo to tutaj w 2008 roku Robert Kubica sięgnął po swoje jedyne zwycięstwo w Formule 1! Kierowcy Red Bulla wygrywali w Kanadzie trzykrotnie: w sezonie 2013 był to Sebastian Vettel, rok później –

po raz pierwszy rozegrano w 1952 roku, a następnie znajdował się w kalendarzu przez 13 kolejnych lat między sezonami 1973 i 1985. Rok później trasa na stałe wypadła z kalendarza na ponad dwie dekady. Na Zandvoort co prawda trudno o wyprzedzanie, ale kibice, którzy przybyli na dwa ostatnie GP Holandii dostali to, na co liczyli – ich faworyt

Tym razem zmagania o GP Holandii odbędą się o tydzień wcześniej, niż w 2022 roku, bo na koniec sierpnia. Oznacza to też, że będzie to pierwsza powakacyjna runda. Tymczasem urzędujący dwukrotny mistrz świata F1 Max Verstappen już po raz trzeci będzie mógł wystartować w prawdziwie domowym Grand Prix.

. Co ciekawe, dwanaście lat wcześniej, jeszcze jako Toro Rosso, skład triumfował we Włoszech z Sebastianem Vettelem, dla którego była to pierwsza wygrana w karierze. Monza zawsze ma w sobie coś wyjątkowego, a gdy dodać do tego obecność szalonych, włoskich kibiców – robi się jeszcze ciekawiej! Dwa lata temu nieco nieoczekiwanie triumfował tam Daniel Ricciardo, a McLaren zgarnął dublet, bo drugi był Lando Norris. Przed rokiem z kolei złą passę na Monzy w końcu przełamał

Odkąd runda w Singapurze zadebiutowała w F1 w 2008 roku, często nazywana jest „Monako Wschodu”. Wyścig, rozgrywany w otoczeniu drapaczy chmur i już po zmroku wygląda niezwykle spektakularnie, tym bardziej jeśli dodać do tego tak wymagający obiekt. Jednocześnie GP Singapuru to zdecydowanie największy fizyczny test wytrzymałości w królowej sportów motorowych. W minionych latach w Singapurze nie brakowało zaskakujących wydarzeń. Najwięcej razy na

W Kraju Kwitnącej Wiśni na przestrzeni lat nie brakowało kontrowersyjnych wyścigów, które niejednokrotnie rozstrzygały o losach tytułu mistrzowskiego. Najwięcej razy w GP Japonii – sześć – triumfował legendarny Michael Schumacher, ale w tej tabeli goni go Lewis Hamilton z pięcioma zwycięstwami. Od sezonu 2014 niepokonany był tam Mercedes, który wygrywał nie tylko z Brytyjczykiem oraz Nico Rosbergiem, ale w 2019 roku także z Valtterim Bottasem. W 2022 roku doszło jednak do przerwania tej passy –

zawsze dostarcza sporo emocji. Jest tu wszystko, czego kierowcom potrzeba do świetnej rywalizacji. Co prawda najczęściej wygrywał tu Mercedes, ale przed dwoma laty passę tę przełamał Red Bull, sięgając po zwycięstwo z Maxem Verstappenem, a do tego trzeci był Checo Perez. W sezonie 2022 było jeszcze lepiej, bo

Meksyk to jedna z najmłodszych rund w kalendarzu, bo kraj powrócił do F1 w 2015 roku. Zmagania na

. Tamten wyścig Max Verstappen uznaje za jeden z najlepszych w swojej karierze. To także wtedy ekipa Red Bull Racing zanotowała rekordowo szybki pit-stop, wymieniając cztery koła w bolidzie w zaledwie 1,82 sekundy – tego wyniku do dziś nie udało się poprawić.

rozgrywane są pod nazwą GP Sao Paulo, a nie GP Brazylii. To ukłon w stronę lokalnych władz, które mocno walczyły o utrzymanie słynnego obiektu w rozkładówce F1. Interlagos ma zostać w kalendarzu co najmniej do 2025 roku. I bardzo to wszyskich cieszy, bo brazylijskie wyścigi często trzymają w napięciu do samej mety – tak było w przypadku rozstrzygających się losów mistrzostwa w