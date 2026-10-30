Kalendarz F1 2027 – poznaj terminarz wyścigów królowej sportów motorowych

Sezon 2027 będzie drugim z nowymi przepisami technicznymi w Formule 1, więc rywalizacja rozkręca się na dobre. Rywalizacja jak zwykle rozpocznie się już na początku marca, a inauguracyjna runda wraca do Bahrajnu na tor Sakhir. Sezon 2027 zakończy się dopiero w drugi weekend grudnia, jak zwykle w Abu Zabi. Cały kalendarz składa się łącznie z 24 rund Grand Prix, wśród których nie zabrakło kilku modyfikacji względem sezonu 2026. Z rozkładu jazdy wyleciało kultowe Grand Prix Barcelony-Katalonii, które od 2027 roku ma być rozgrywane naprzemiennie z Grand Prix Belgii na torze Spa. Nie będzie też rundy o Grand Prix Holandii na Zandvoort. Do kalendarza wracają z kolei tory Portimao w Portugalii oraz Istanbul Park w Turcji, na których ostatnio ścigano się kolejno w 2021 i 2011 roku.

Kalendarz 2027 Formuły 1

12–14 marca – GP Bahrajnu* 19–21 marca – GP Arabii Saudyjskiej 2–4 kwietnia – GP Australii* 9–11 kwietnia – GP Japonii* 16–18 kwietnia – GP Chin 30 kwietnia–2 maja – GP Miami 21–23 maja – GP Kanady* 4–6 czerwca – GP Monako* 18–20 czerwca – GP Portugalii 2–4 lipca – GP Wielkiej Brytanii* 9–11 lipca – GP Austrii 23–25 lipca – GP Belgii 30 lipca–1 sierpnia – GP Węgier 3–5 września – GP Włoch* 10–12 września – GP Hiszpanii 24–26 września – GP Azerbejdżanu 1–3 października – GP Turcji 8–10 października – GP Singapuru 22–24 października – GP Stanów Zjednoczonych 29–31 października – GP Meksyku 5–7 listopada – GP São Paulo* 18–20 listopada – GP Las Vegas 3–5 grudnia – GP Kataru* 10–12 grudnia – GP Abu Zabi*

* Gwiazdką oznaczono rundy, podczas których rozegrany zostanie sprint.

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#1 Grand Prix Bahrajnu 2027

12–14 marca 2027

Nocny wyścig na pustynnym torze Sakhir wraca do swojej roli gospodarza inauguracji nowego sezonu. Charakterystyczne dla tego obiektu są długie proste oraz ciasne zakręty, a możliwe burze piaskowe tylko dodają nieprzewidywalności tej rundzie. Najwięcej triumfów w Bahrajnie zgarniał Lewis Hamilton (5), a podczas ostatniego wyścigu na torze Sakhir – w 2025 roku – górą był tam, po starcie z pole position, Oscar Piastri . W sezonie 2026 zmagania na tym obiekcie odwołano z powodu napiętej sytuacji geopolitycznej w regionie, a następnie przeniesiono na tor Sepang w Malezji.

Swego czasu Łukasz Czepiela idealnie poprowadził swojego Carbon Cuba po linii toru wyścigowego w Bahrajnie . Pokazał obiekt z nowej perspektywy – dla fanów F1 i lotnictwa!

#2 Grand Prix Arabii Saudyjskiej 2027

19–21 marca 2027

Dżudda to jeden z nowszych obiektów w kalendarzu F1, na którym – po odwołaniu rundy w 2026 roku – w tym sezonie stawka ścigać się tam będzie już po raz szósty. Uliczny obiekt Jeddah Corniche Circuit w Arabii Saudyjskiej zadebiutował w F1 w 2021 roku, oferując połączenie wysokich prędkości i band znajdujących się tuż obok nitki toru. Wąskie sekcje i brak miejsca na błąd sprawiają, że często dochodzi tu do różnych incydentów i neutralizacji. Jeddah to drugi, po Monzy, najszybszy tor w kalendarzu. Pierwsze edycje tamtejszych zmagań przyniosły emocjonujące starcia, zwłaszcza rywalizację Verstappena z Hamiltonem w 2021 roku. W poprzedniej edycji GP Arabii Saudyjskiej, w 2025 roku, po pole position w Dżuddzie sięgnął Max Verstappen , ale zwycięstwo w wyścigu wywalczył Oscar Piastri .

Uliczny tor w Dżuddzie robi wrażenie © Getty Images / Red Bull Content Pool

#3 Grand Prix Australii 2027

2–4 kwietnia 2027

Tym razem uliczny tor Albert Park w Melbourne wraca na "swoje" miejsce w kalendarzu po tym, jak w sezonie 2026 to tam rozpoczął się nowy sezon królowej sportów motorowych. Charakterystyczne dla tego australijskiego obiektu są szybkie zakręty i stosunkowo niewielka liczba miejsc do wyprzedzania. Warto pamiętać, że przed rundą w 2022 roku uliczny tor w Melbourne nieco przebudowano, co zapewniło jeszcze lepsze ściganie. Najwięcej zwycięstw w Australii odniósł Michael Schumacher (4), a w 2026 roku triumfował tam, po starcie z pole position, George Russell .

Tor Albert Park w australijskim Melbourne robi wrażenie! © Red Bull Content Pool

#4 Grand Prix Japonii 2027

9–11 kwietnia 2027

Suzuka to jeden z najbardziej spektakularnych torów w kalendarzu , znany ze swojego układu w kształcie ósemki. Słynny pierwszy sektor, z serią szybkich zakrętów, wymaga ogromnej precyzji i idealnego wręcz balansu bolidu. Japoński tor znany jest też z kapryśnej pogody, która wielokrotnie już odwracała losy rywalizacji. To tu Ayrton Senna i Alain Prost zanotowali kontrowersyjne kolizje w latach 1989-1990, a najwięcej zwycięstw odniósł w Japonii Michael Schumacher (6). W sezonach 2022-2025 bezkonkurencyjny był tu z kolei Max Verstappen , a wyścig w 2026 roku padł łupem Kimiego Antonellego .

Max Verstappen w Kraju Kwitnącej Wiśni © FLORENT GOODEN / imago sport / Forum

#5 Grand Prix Chin 2027

16–18 kwietnia 2027

Po kilkuletniej przerwie, w Formuła 1 wróciła na tor w Szanghaju w sezonie 2024. Obiekt, który w F1 zadebiutował w 2004 roku, jest jednym z najbardziej wymagających w całym kalendarzu. Chiński tor znany jest przede wszystkim z tzw. ślimaka na samym początku okrążenia oraz długiej, ponad kilometrowej prostej, sprzyjającej manewrom wyprzedzania. Rekordzistą pod względem liczby zwycięstw jest tutaj, z sześcioma wygranymi, Lewis Hamilton . Co ciekawe, to tutaj w 2025 roku Brytyjczyk triumfował w sprincie, zgarniając swoją pierwszą wygraną w barwach Ferrari. W sezonie 2026 górą w GP Chin był Kimi Antonelli , zgarniając tam swoje pierwsze pole position oraz zwycięstwo w karierze w F1.

Shanghai International Circuit ma w sobie coś wyjątkowego © Getty Images/Red Bull Content Pool

#6 Grand Prix Miami 2027

30 kwietnia–2 maja 2027

Pierwszy w sezonie wyścig w Stanach Zjednoczonych odbywa się na ulicznym obiekcie wokół stadionu Hard Rock , siedziby drużyny NFL Miami Dolphins. Charakterystyka toru łączy szybkie fragmenty z bardzo technicznymi sekcjami, przez co znalezienie idealnych ustawień bolidu stanowi nie lada wyzwanie. Debiut Grand Prix w 2022 roku przyciągnął na ten tor wiele gwiazd ze świata sportu i show-biznesu, podkreślając niezwykle amerykański charakter tego eventu. W 2026 roku po starcie z pole position triumfował tam Kimi Antonelli .

Leżaki z widokiem na tor F1? Witamy na Grand Prix Miami! © Getty Images/Red Bull Content Pool

#7 Grand Prix Kanady 2027

21-23 maja 2027

Kanada dołączyła do kalendarza F1 w 1961 roku i z małymi wyjątkami, znajduje się w nim do dziś. Obiekt Circuit Gilles Villeneuve położony jest na wyspie Notre Dame i poza tym, że jest szybki, to charakteryzuje go też tzw. Ściana Mistrzów. Ostatni zakręt toru ze słynną ścianą na wyjściu często sprawdzał umiejętności nawet największych mistrzów, jak chociażby w 1999 roku, gdy odpadali w nim: Damon Hill, Michael Schumacher i Jacques Villeneuve . Kanadyjski tor znajduje swoje szczególne miejsce także w sercach polskich kibiców, bo to tutaj w 2008 roku Robert Kubica sięgnął po swoje pierwsze i jedyne zwycięstwo w Formule 1. W sezonie 2026 po kanadyjskie pole position sięgnął George Russell , ale w wyścigu najlepszy był jego team-partner z Mercedesa, Kimi Antonelli .

Robert Kubica wygrywający w Kanadzie © Sauber Motorsport AG

#8 Grand Prix Monako 2027

4-6 czerwca 2027

Zmagania rozgrywane na ulicach Monte Carlo to jedne z najtrudniejszych i najbardziej rozpoznawalnych weekendów w całym kalendarzu. Ciasne uliczki, brak pułapek żwirowych i bliskość band sprawiają, że nawet najmniejszy błąd może skończyć się tutaj przedwczesnym zakończeniem wyścigu. Ze względu na trudności w wyprzedzaniu, kluczową rolę odgrywają kwalifikacje oraz dobór strategii pit-stopów. Ayrton Senna jest rekordzistą pod względem zwycięstw w Monako (6), a w 2024 roku po wymarzony triumf na ulicach księstwa sięgnął Charles Leclerc , stając się tym samym pierwszym w historii tej rundy Monakijczykiem, który wygrał ten wyścig. W sezonie 2026 górą był z kolei Kimi Antonelli .

Takie widoki tylko w Monako! © Getty Images/Red Bull Content Pool

#9 Grand Prix Portugalii 2027

18-20 czerwca 2027

Runda F1 o Grand Prix Portugalii nie jest całkowitą nowością w kalendarzu, bo pierwsza taka runda w historii odbyła się w 1958 roku. Po trzech latach zmagania zniknęły z F1, ale wróciły do rozkładu jazd królowej sportów motorowych w sezonach 1984-1996. Po długiej przerwie, Portugalia ponownie znalazła się w kalendarzu dopiero w 2020 roku, tym razem goszcząc stawkę na torze Portimao na południu kraju. Zmagania na obiekcie Autódromo Internacional do Algarve były nie lada sukcesem, ale po dwóch edycjach obiekt porównywany do rollercoastera znów wypadł z kalendarza. Od sezonu 2027 runda nieopodal Algarve zastąpi tę na torze Circuit de Barcelona-Catalunya w Katalonii. Oba dotychczas rozegrane wyścigi F1 w Portimao – w 2020 i 2021 roku – wygrywał Lewis Hamilton , wtedy jeszcze w barwach Mercedesa.

Max Verstappen w Portimao w sezonie 2021 © Getty Images / Red Bull Content Pool

#10 Grand Prix Wielkiej Brytanii 2027

2–4 lipca 2027

Tor Silverstone to prawdziwa kolebka Formuły 1, bo to tu w 1950 roku rozegrano pierwszy wyścig w historii samochodowych mistrzostw świata. Obiekt słynie z kultowych, niezwykle szybkich zakrętów, takich jak Maggots, Becketts i Copse, które stanowią prawdziwy test odwagi dla kierowców. Wśród kieroców królowej sportów motorowych prawdziwym rekordzistą pod względem liczby zwycięstw na Silverstone jest Sir Lewis Hamilton . Brytyjczyk wygrywał na swoim domowym obiekcie aż dziewięciokrotnie. W sezonie 2026 wyścig wygrał tam Charles Leclerc z Ferrari, ale tuż za nim finiszowali lokalni faworyci – George Russell oraz Hamilton.

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#11 Grand Prix Austrii 2027

9–11 lipca 2027

Grand Prix Austrii to oczywiście nasza ulubiona runda w kalendarzu i to nie tylko za sprawą przepięknego toru Red Bull Ring , ale też dlatego, że często rozgrywa się tu przepiękne ściganie. Red Bull Ring jest krótkim, ale niezwykle szybkim obiektem, który oferuje wiele okazji do wyprzedzania. Położony w malowniczej Styrii, słynie z różnic wysokości i dynamicznych zmian warunków pogodowych. W minionych latach w Spielbergu rewelacyjnie spisywał się Max Verstappen , który wygrywał tu w sezonach 2018 i 2019, dwukrotnie w 2021 roku oraz w 2023 roku. W 2026 roku w Austrii najlepszy okazał się z kolei George Russell z Mercedesa. Warto też zaznaczyć, że runda na Red Bull Ringu ma zapewnione miejsce w kalendarzu F1 co najmniej do 2041 roku!

2 min F1 i MotoGP twarzą w twarz na Red Bull Ringu Niezwykłe wideo pokazujące, jak z perspektywy kierowcy i motocyklisty wygląda okrążenie austriackiego toru.

#12 Grand Prix Belgii 2027

23-25 lipca 2027

Spa-Francorchamps to jeden z najdłuższych i najbardziej malowniczych torów w kalendarzu, słynący z ikonicznego zakrętu Eau Rouge. Wyścigi w Ardenach często padają ofiarą nieprzewidywalnej pogody, co tylko dodaje im dramaturgii. Co ciekawe, chociaż w Belgii wyprzedzanie nie jest bardzo trudne, to tylko pięciokrotnie (od sezonu 2007, gdy dokonano zmian pewnych zmian w konfiguracji) udało się tam wygrać kierowcy startującemu spoza pierwszego rzędu. Jednym z tych, który dokonał tej sztuki, był Max Verstappen . Holender w szalonym wyścigu o GP Belgii 2022 ruszał (po karach za wymianę komponentów silnika) dopiero z 14. pola, ale nie przeszkodziło mu to w odniesieniu pewnego zwycięstwa! Z kolei w 2026 najlepszy w wyścigu był Kimi Antonelli . Od sezonu 2027 runda w Belgii rozgrywana będzie co dwa lata, na zmianę ze zmaganiami na torze Circuit de Barcelona-Catalunya.

Max Verstappen w akcji na Spa-Francorchamps © Getty Images/Red Bull Content Pool

#13 Grand Prix Węgier 2026

30 lipca–1 sierpnia 2027

Hungaroring to jeden z najbardziej technicznych obiektów w kalendarzu, a ograniczone możliwości wyprzedzania sprawiają, że kluczową rolę odgrywają tu kwalifikacje i strategia. GP Węgier to też punkt obowiązkowy w kalendarzu każdego polskiego fana F1. Na Hungaroring rokrocznie ściąga mnóstwo naszych rodaków, którzy przez wiele lat wspierali tam Roberta Kubicę podczas jego "domowej" rundy. Hungaroring często dostarcza emocjonujących wyścigów. Pamiętacie jeszcze kraksę Maxa Verstappena na kółku wyjazdowym, ekspresową naprawdę bolidu w wykonaniu mechaników Red Bull Racing i... drugie miejsce Holendra na mecie w 2020 roku? Albo tzw. kręgle w wykonaniu Valtteriego Bottasa w pierwszym zakręcie, Maxa goniącego uszkodzonym bolidem, Alonso broniącego się przed Hamiltonem i wreszcie... debiutanckie zwycięstwo Estebana Ocona rok później?! W sezonie 2022 było równie ciekawie, gdy Verstappen odrobił straty z kwalifikacji i pomimo startu z piątego rzędu i pięknego piruetu w trakcie zmagań – wygrał wyścig! Rekordzistą pod względem zwycięstw na Hungaroringu jest Lewis Hamilton , który triumfował tu ośmiokrotnie. W sezonie 2026 górą był tutaj z kolei Kimi Antonelli .

Kultowy widok na Hungaroringu © Red Bull Content Pool

#14 Grand Prix Włoch 2027

3-5 września 2027

Tor Monza , nazywany też "Świątynią Prędkości", to najszybszy obiekt w kalendarzu F1. Bolidy osiągają na nim prędkości przekraczające 350 km/h. Ponadto włoscy kibice, znani jako "Tifosi", tworzą tu niesamowitą atmosferę. Michael Schumacher i Lewis Hamilton wygrywali na Monzy po pięć razy, ale najbardziej pamiętnych zwycięstw na tym torze było co najmniej kilka. Ta runda jest wyjątkową dla ekipy Visa Cash App Racing Bulls F1, która z Pierrem Gaslym właśnie tutaj w 2020 roku (jako Scuderia AlphaTauri) sięgnęła po swoje pierwsze zwycięstwo. Co ciekawe, dwanaście lat wcześniej, jeszcze jako Toro Rosso, skład triumfował we Włoszech z Sebastianem Vettelem , dla którego była to pierwsza wygrana w karierze. W sezonie 2026 najlepszy w GP Włoch był lokalny faworyt Kimi Antonelli .

Monza - Świątynia Prędkości © Peter Fox/Getty Images/Red Bull Content Pool

#15 Grand Prix Hiszpanii 2027

10-12 września 2027

Tor w Madrycie – Madring to całkowicie nowy obiekt, który dołączył do kalendarza Formuły 1 w sezonie 2026. To właśnie w stolicy odbywa się teraz Grand Prix Hiszpanii, a runda na torze pod Barceloną pojawiać się będzie w kalendarzu co dwa lata (na zmianę ze Spa-Francorchamps) i otrzymała zmienioną nazwę – Grand Prix Barcelony-Katalonii. Półuliczny obiekt Madring poprowadzony został wokół madryckiego kompleksu IFEMA i łączy w sobie charakter szybkiego toru stałego z technicznymi sekcjami znanymi z wyścigów ulicznych. Projekt oferuje zmienny rytm okrążenia, mocne strefy hamowania oraz długie proste sprzyjające walce koło w koło. Dla Madrytu runda na Madringu oznaczała pierwsze Grand Prix Formuły 1 od ponad czterech dekad. W "debiucie" Madrytu w kalendarzu F1 kwalifikacje wygrał Lando Norris (McLaren), ale w wyścigu górą był Kimi Antonelli .

Max Verstappen w akcji na torze Madring © Getty Images/Red Bull Content Pool

#16 Grand Prix Azerbejdżanu 2027

24-26 września 2026

Runda o Grand Prix Azerbejdżanu jest kolejną z tych, która rozgrywana jest na ulicznym torze. Obiekt w Baku na dobre wpisał się do kalendarza F1 i przyznać trzeba, że prezentuje się naprawdę malowniczo, z częścią nitki przebiegającą przez stare miasto. To także tutaj znajduje się najwęższe miejsce w kalendarzu – w ósmym zakręcie trasa ma zaledwie 7 metrów szerokości, co wymaga od kierowców wręcz chirurgicznej precyzji podczas jazdy. Baku słynie też z dwóch długich prostych oraz tego, że jest drugim najdłuższym torem w kalendarzu. Co ciekawe, od czasu debiutu Azerbejdżanu w F1 w 2017 roku, tylko dwóm kierowcom udało się tu wygrać więcej niż raz – był to Checo Perez w sezonach 2021 i 2023 oraz Max Verstappen w 2022 i 2025 roku . W sezonie 2026 górą tutaj był z kolei George Russell .

Typowy widok w Baku © Red Bull Content Pool

#17 Grand Prix Turcji 2027

1–3 października 2027

Grand Prix Turcji wraca do kalendarza w 2027 roku, a jego gospodarzem będzie tor Istanbul Park, położony po azjatyckiej stronie Stambułu. Obiekt ma 5,338 km długości i 14 zakrętów, a jego pofałdowana nitka biegnie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Największą popularnością cieszy się ósmy zakręt, który jest długim, szybkim łukiem z kilkoma wierzchołkami, przez co od lat uchodzi za niezwykły test umiejętności dla kierowców. Runda w Turcji rozgrywana była w latach 2005-2011, a następnie dwukrotnie w sezonach 2020 i 2021. Podczas dwóch ostatnich wizyt w Stambule triumfował Mercedes – najpierw z Lewisem Hamiltonem , a potem z Valtterim Bottasem .

4 min Projekt Istanbulls Pierre Gasly i Alex Albon zapraszają na niezwykłą wycieczkę ulicami Stambułu, świętując powrót Formuły 1 do stolicy Turcji.

#18 Grand Prix Singapuru 2027

8-10 października 2027

Marina Bay Street Circuit to pierwszy w historii Formuły 1 obiekt, na którym rozegrano wyścig w nocy. Obiekt charakteryzuje się niezwykle tropikalną aurą, a co za tym idzie – bardzo wysoką wilgotnością. Wyścig, rozgrywany w otoczeniu drapaczy chmur i już po zmroku robi spektakularne wrażenie, tym bardziej, jeśli dodać do tego tak wymagający obiekt. GP Singapuru, ze względu na panujące warunki, to zdecydowanie największy fizyczny test wytrzymałości w królowej sportów motorowych. Zadania dodatkowo nie ułatwia fakt, że wyścig tutaj zwykle trwa blisko dwie godziny, a wypadki i neutralizacje są tu w zasadzie nieuniknione. W minionych latach w Singapurze nie brakowało zaskakujących wydarzeń. Najwięcej razy na Marina Bay Street Circuit triumfował Sebastian Vettel , zgarniając pięć zwycięstw (trzy z Red Bull Racing i dwa z Ferrari), a w sezonie 2026 najlepszy był tu Max Verstappen , dla którego była to pierwsza wygrana w karierze na tym obiekcie.

Uliczny tor w Singapurze robi wrażenie © Red Bull Content Pool

#19 Grand Prix USA 2027

22-24 października 2027

Circuit of the Americas na stałe zadomowił się w kalendarzu F1 jako jeden z najbardziej spektakularnych obiektów. Szybkie zakręty i duże różnice poziomu sprawiają, że Grand Prix Stanów Zjednoczonych często dostarcza sporo emocji. Teksański obiekt ma wszystko, czego kierowcom potrzeba do świetnej rywalizacji. Najczęściej w Austin wygrywał Lewis Hamilton (5), ale tylko o jeden triumf mniej na koncie na COTA ma Max Verstappen . W sezonie 2022 triumf Holendra pozwolił Red Bull Racing przypieczętować swoje pierwsze od 2013 roku mistrzostwo świata konstruktorów. W sezonie 2026 najlepszy w USA był, po starcie z pole position, Kimi Antonelli .

Jak to w Ameryce, na Circuit of the Americas wszystko jest większe! © Getty Images/Red Bull Content Pool

#20 Grand Prix Mexico City 2027

29–31 października 2027

Grand Prix w Meksyku to jedna z młodszych rund w kalendarzu, bo kraj powrócił do F1 w 2015 roku. Zmagania na Autódromo Hermanos Rodríguez niejednokrotnie wgniatały w fotel – zarówno kwalifikacje, jak i same wyścigi. Obiekt ten położony jest na dużej wysokości nad poziomem morza, co wpływa na osiągi bolidów i stanowi nie lada wyzwanie dla zespołów. Tor słynie z sekcji "Peraltada" oraz stadionowej części, gdzie kibice tworzą niesamowitą atmosferę. Za dominatora na tym obiekcie zdecydowanie można uznać Maxa Verstappena , który od 2017 roku wygrywał tam aż pięciokrotnie – w sezonach 2018-2019 oraz 2021-2023. W sezonie 2025 Grand Prix Mexico City wygrał Lando Norris , wykonując poważny krok w stronę przypieczętowania wymarzonego mistrzostwa.

Meksykańscy kibice dopingowali Checo jak szaleni © Getty Images/Red Bull Content Pool

#21 Grand Prix São Paulo 2027

5-7 listopada 2027

Tor Interlagos w São Paulo to miejsce, w którym rozstrzygało się wiele historycznych momentów w Formule 1. Obiekt charakteryzuje niezwykle wymagający układ oraz zmienna pogoda, co często prowadzi do emocjonujących wyścigów. W sezonie 2027 po raz kolejny zmagania na Interlagos rozgrywane są też pod nazwą GP Sao Paulo, a nie GP Brazylii. To ukłon w stronę lokalnych władz, które mocno walczyły o utrzymanie słynnego obiektu w kalendarzu F1. Trudno im się dziwić, bo brazylijskie wyścigi często trzymają w napięciu do samej mety – tak było w przypadku rozstrzygających się losów mistrzostwa w 2008 roku , czy w trakcie słynnej rywalizacji w sezonie 2019 . Tamten wyścig Max Verstappen wciąż uznaje za jeden z najlepszych w swojej karierze. To także wtedy ekipa Red Bull Racing zanotowała rekordowo szybki pit-stop – wyniku 1,82 sekundy do dziś nie udało się poprawić. Jeszcze bardziej spektakularnie spisał się Verstappen w Brazylii w sezonie 2024 , kiedy w deszczowym wyścigu – po starcie z dziewiątego rzędu! – sięgnął po zwycięstwo. W sezonie 2025 górą w GP São Paulo był Lando Norris .

Max Verstappen w akcji na torze Interlagos © Red Bull Content Pool

#21 Grand Prix Las Vegas 2027

18-20 listopada 2027

GP Las Vegas to trzecia runda sezonie F1 rozgrywana Stanach Zjednoczonych. Las Vegas Street Circuit jest jednym z najnowszych dodatków do kalendarza F1 – dołączył do niego zaledwie kilka lat temu, w 2023 roku. Uliczny tor ma długość około 5,8 kilometra i wiedzie wokół centrum miasta, obejmując słynny odcinek Las Vegas Boulevard. Błyszczące neonami ulice i szybkie proste sprawiają, że jest to jedno z najbardziej widowiskowych wydarzeń sezonu F1. Po raz kolejny GP Las Vegas rozgrywane będzie późnym wieczorem (czasu lokalnego) i dodatkowo w sobotę, by zgromadzić jak największą widownię. Dla europejczyków oznacza to tyle, że ściganie odbywa się o poranku (naszego czasu) w niedzielę. Pierwszą w historii edycję wyścigu w Vegas wygrał Max Verstappen, potem powtarzając ten wyczyn w sezonie 2025 .

Tor w Las Vegas robi wrażenie © Red Bull Content Pool

#23 Grand Prix Kataru 2027

3–5 grudnia 2027

Runda o GP Kataru dołączyła do kalendarza F1 w zasadzie rzutem na taśmę pod koniec sezonu 2021. Pierwsze w historii Grand Prix F1 na obiekcie położonym niedaleko Dohy zakończyło się sporym sukcesem. Tor Lusail , znany raczej z organizacji wyścigów MotoGP, tym razem już po raz szósty ugości u siebie również Formułę 1. Nocny wyścig na pustyni oferuje unikalne wyzwania związane z temperaturą i przyczepnością. Trzy ostatnie edycje wyścigu w Katarze padały łupem jednego kierowcy – Maxa Verstappena .

Max Verstappen w akcji w GP Kataru © Getty Images / Red Bull Content Pool

#24 Grand Prix Abu Zabi 2027

10–12 grudnia 2027

Po raz kolejny finał sezonu Formuły 1 odbędzie się na ponad 5,5-kilometrowym torze Yas Marina . Na obiekcie tym wyprzedzanie nie należy do najłatwiejszych, dlatego niezwykle istotny jest start z pierwszej linii – aż dwunastokrotnie triumfował tam zdobywca pole position, a cztery razy zawodnik ruszający z drugiego pola. Tylko raz wygrał zawodnik startujący spoza pierwszego rzędu (Kimi Räikkönen w 2013 po zajęciu 4. miejsca w kwalifikacjach). To tutaj często rozstrzygają się losy mistrzostwa, jak w pamiętnym 2021 roku, gdy Verstappen wyrwał tytuł Hamiltonowi na ostatnim okrążeniu sezonu ! Ten, nieco kontrowersyjny, wyścig na zawsze zapisał się na kartach historii królowej sportów motorowych . Tymczasem przed dwoma laty, triumf Maxa w GP Abu Zabi 2023 był jednocześnie jego dziewiętnastą wygraną w sezonie, co pozostaje rekordem F1. W latach 2020-2023 oraz 2025 na Yas Marina triumfował Max Verstappen .

Trzykrotny mistrz świata F1 Verstappen świętuje wyjątkowy sezon © Red Bull Content Pool