Kalendarz F1 2021: Szykuje się epickie ściganie!

Grand Prix Bahrajnu 2021

Grand Prix Emilii-Romanii 2021

testowano zaledwie dwudniowy format weekendu, co doprowadziło do kilku niespodziewanych rozstrzygnięć w niedzielę. Tym razem kierowcy jeździć będą tam przez trzy dni i o zupełnie innej porze roku, więc jesteśmy szalenie ciekawi, jak potoczy się rywalizacja.

Po raz drugi z rzędu Imola wpada do kalendarza F1, choć w pierwotnej wersji GP Emilii-Romanii w ogóle nie było. Kiedy jednak pod znakiem zapytania stanął wyścig na nowym torze w Wietnamie (ostatecznie wyleciał z kalendarza 2021 z powodów politycznych), na to miejsce zakontraktowano rundę we Włoszech.

Grand Prix Portugalii 2021

, tym razem z nowym torem – Autódromo Internacional do Algarve. Zmagania na obiekcie porównywanym do prawdziwego rollercoastera okazały się sporym sukcesem. Kiedy z kalendarza F1 wypadła runda w Chinach – na razie przełożona na bliżej nieokreślony termin – do harmonogramu od razu wrzucono Portugalię.

Grand Prix Hiszpanii 2021

Grand Prix Monako 2021

Jedna z najbardziej prestiżowych rund w kalendarzu F1 i zarazem ta, podczas której część rywalizacji rozstrzyga się już w trakcie kwalifikacji. Co prawda na przestrzeni lat niektórzy kierowcy udowadniali, że w Monte Carlo można wyprzedzać, ale jest to szalenie trudne i... ryzykowne. W 2020 roku GP Monako nie odbyło się po raz pierwszy od początku istnienia Mistrzostw Świata, więc mamy nadzieję, że w sezonie 2021 kierowcy wrócą na ulice księstwa.

Grand Prix Azerbejdżanu 2021

Kolejna runda na ulicznym torze, która na stałe wpisała się w kalendarz F1. Przyznać trzeba, że obiekt w Baku prezentuje się naprawdę malowniczo, z częścią nitki przebiegającą przez stare miasto. To także tutaj znajduje się najwęższe miejsce w kalendarzu – w ósmym zakręcie trasa ma zaledwie 7 metrów szerokości, co wymaga od kierowców ogromnej precyzji w jeździe. Baku słynie też z dwóch długich prostych oraz tego, że jest drugim najdłuższym torem w kalendarzu.

Grand Prix Kanady 2021

Grand Prix Francji 2021

Chociaż GP Francji oraz tor Paul Ricard – goszczący francuskie zmagania w 2018 i 2019 roku – mogą poszczycić się bogatą historią, to niestety F1 na tym obiekcie po prostu... Uznajmy, że tamtejsze wyścigu królowej sportów motorowych nie należą do najciekawszych, dlatego wielu kibiców wręcz z ulgą przyjęło odwołanie GP Francji w 2020 roku. Tym razem zmagania wracają do kalendarza F1 i odbędą się w ostatni weekend czerwca.

Grand Prix Austrii 2021

Runda o GP Austrii jest naszą ulubioną w kalendarzu i to nie tylko z powodu przepięknego toru Red Bull Ring, ale też dlatego, że często zapewnia on genialne ściganie. W 2020 roku w Spielbergu odbyła się podwójna inauguracja, mocno opóźnionego, sezonu. Tym razem runda wraca na woje standardowe miejsce w połowie kalendarza, a my liczymy na podobne wspomnienia, jak te z

Red Bull związany jest z Hondą od 2019 r. Wygrał odtąd 5 wyścigów, wszystkie za sprawą Maxa Verstappena. W ubiegłym roku Honda podjęła decyzję o odejściu z F1, co to będzie oznaczać dla Red Bulla?

Grand Prix Wielkiej Brytanii 2021

Grand Prix Węgier 2021

Jeśli tylko jest w kalendarzu i na tor wpuszczani są kibice, GP Węgier to punkt obowiązkowy każdego polskiego fana F1. Na Hungaroring rokrocznie ściąga mnóstwo naszych rodaków, którzy chociażbyw sezonie 2019 wspierali tam Roberta Kubicę. Co prawda w minionym roku zabrakło tam kibiców, ale i tak mnóstwo się działo. Pamiętacie jeszcze kraksę Maxa Verstappena na kółku wyjazdowym, ekspresową naprawdę bolidu w wykonaniu

Powrót Roberta Kubicy do F1 wielu skłonił do tego, by wyścig na Hungaroringu zobaczyć na żywo. Sprawdzamy, które jeszcze rundy trzeba choć raz przeżyć na własnej skórze... i może połączyć z wakacjami?

Grand Prix Belgii 2021

zawsze ma w sobie coś magicznego. Co ciekawe, chociaż na Spa-Francorchamps wyprzedzanie nie jest bardzo trudne, to jednak tylko dwukrotnie (od sezonu 2007, gdy dokonano zmian pewnych zmian w konfiguracji) udało się wygrać kierowcy startującemu spoza pierwszego rzędu.

Grand Prix Holandii 2021

Grand Prix Włoch 2021

z Sebastianem Vettelem, dla którego była to pierwsza wygrana w karierze. Monza zawsze ma w sobie coś wyjątkowego, a gdy dodać do tego obecność szalonych, włoskich kibiców – robi się jeszcze ciekawiej!

Sebastian Vettel dał pierwszy triumf nie tylko Red Bullowi, ale jako pierwszy uszczęśliwił także Toro Rosso – juniorską ekipę „Czerwonych Byków”. Jak to zrobił? Przeżyjmy to jeszcze raz.

Grand Prix Rosji 2021