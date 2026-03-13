Manuel Lettenbichler na swoim Red Bull KTM podczas emocjonujących zawodów Red Bull Erzbergrodeo 2025 w Eisenerz w Austrii, zachwyca fanów epickim pokazem umiejętności Hard Enduro.
To będzie ostra jazda - zobacz kalendarz Mistrzostw Świata Hard Enduro 2026

Najtrudniejsze zawody, najlepsi zawodnicy i walka do samego końca - Mistrzostwa Świata Hard Enduro powracają jeszcze mocniejsze w sezonie 2026!
Autor: Eliasz Dawidson
Autor: Eliasz Dawidson

Dowiedz się więcej

Billy Bolt

Brytyjski zawodnik Billy Bolt przeszedł do historii w 2021 roku, zostając pierwszym w historii Mistrzem Świata FIM Hard Enduro – jednak to był jednak dopiero początek!

Jonny Walker

Brytyjczyk jest jednym z najlepszych zawodników enduro na świecie.

Manuel Lettenbichler

Manuel Lettenbichler nie bez powodu uznawany jest za króla Hard Enduro. Cały czas podnosi poprzeczkę bijąc kolejne rekordy w tym sporcie, a przy tym zaraża pozytywną energią i szczerym uśmiechem!

Sezon Mistrzostw Świata FIM Hard Enduro 2026 zapowiada się jako jedna z najciekawszych edycji najbardziej wymagającej serii w świecie offroadu. W tym roku cyklu będzie się składał z jednych z najbardziej prestiżowych przystanków, ale nie zabraknie również zupełnie nowych imprez w kalendarzu. To oznacza, że najlepsi zawodnicy zostaną poddani najtrudniejszym wyzwaniom.
Na starcie w roli obrońcy tytułu pojawi się Manuel Lettenbichler, który w ostatnich latach zdominował świat hard enduro i ponownie będzie głównym pretendentem do zdobycia mistrzowskiej korony. Jednak z pewnością nie będzie miał łatwego zadania, bo jego rywale są zmotywowani jak nigdy wcześniej, aby przerwać jego zwycięską passę.
Kalendarz Mistrzostw Świata Hard Enduro 2026

  1. runda – 24MX Alestrem Hard Enduro – Alès, Francja – 17–19 kwietnia 2026
  2. runda – Extreme XL Lagares – Porto, Portugalia – 1–3 maja 2026
  3. runda – Silver Kings Hard Enduro – Idaho, USA – 18–20 czerwca 2026
  4. runda – Abestone Hard Enduro – Abetone, Włochy – 10–12 lipca 2026
  5. runda – Forza Orza – Orsa, Szwecja – 20–22 sierpnia 2026
  6. runda – Wild Woods Extreme – Włochy – 11–13 września 2026
  7. runda – Roof of Africa – Lesotho – 23–26 września 2026
  8. runda – Sea to Sky Hard Enduro – Kemer, Turcja – 8–10 października 2026
  9. runda – 24MX Hixpania Hard Enduro – Aguilar de Campoo, Hiszpania – 23–25 października 2026

Dowiedz się więcej

