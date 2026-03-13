To będzie ostra jazda - zobacz kalendarz Mistrzostw Świata Hard Enduro 2026

Sezon Mistrzostw Świata FIM Hard Enduro 2026 zapowiada się jako jedna z najciekawszych edycji najbardziej wymagającej serii w świecie offroadu. W tym roku cyklu będzie się składał z jednych z najbardziej prestiżowych przystanków, ale nie zabraknie również zupełnie nowych imprez w kalendarzu. To oznacza, że najlepsi zawodnicy zostaną poddani najtrudniejszym wyzwaniom.
Na starcie w roli obrońcy tytułu pojawi się Manuel Lettenbichler, który w ostatnich latach zdominował świat hard enduro i ponownie będzie głównym pretendentem do zdobycia mistrzowskiej korony. Jednak z pewnością nie będzie miał łatwego zadania, bo jego rywale są zmotywowani jak nigdy wcześniej, aby przerwać jego zwycięską passę.
Kalendarz Mistrzostw Świata Hard Enduro 2026
- runda – 24MX Alestrem Hard Enduro – Alès, Francja – 17–19 kwietnia 2026
- runda – Extreme XL Lagares – Porto, Portugalia – 1–3 maja 2026
- runda – Silver Kings Hard Enduro – Idaho, USA – 18–20 czerwca 2026
- runda – Abestone Hard Enduro – Abetone, Włochy – 10–12 lipca 2026
- runda – Forza Orza – Orsa, Szwecja – 20–22 sierpnia 2026
- runda – Wild Woods Extreme – Włochy – 11–13 września 2026
- runda – Roof of Africa – Lesotho – 23–26 września 2026
- runda – Sea to Sky Hard Enduro – Kemer, Turcja – 8–10 października 2026
- runda – 24MX Hixpania Hard Enduro – Aguilar de Campoo, Hiszpania – 23–25 października 2026
Dowiedz się więcej