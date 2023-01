Kalendarz Enduro 2023

Billy Bolt Brytyjski zawodnik Billy Bolt przeszedł do historii w 2021 roku, zostając pierwszym w historii mistrzem świata FIM Hard Enduro – a teraz chce więcej!

To będzie bardzo intensywny sezon dla zawodników Enduro. Mistrzostwa Świata SuperEnduro trwają w najlepsze i jeszcze nie zdążyły dojechać do półmetku, a zawodnicy muszą już poważnie myśleć o Mistrzostwach Świata HardEnduro , czy nowej serii Hard Enduro European Challenge

W styczniu na brak emocji nie narzekaliśmy ze względu na drugą rundę halowych zmagań. W SachsenArenie byliśmy świadkami zaciętej walki pełnej nagłych zwrotów akcji przed kompletem niemieckiej publiczności. Ostatecznie to i tak Billy Bolt wyjechał z Riesy jako zwycięzca, chociaż Jonnemu Walkerowi udało się wygrać drugi wyścig i ustąpić rodakowi tylko trzema punktami. Mocny występ w Niemczech zaliczyli również Polacy, ponieważ Tadkowi Błażusiakowi udało się wrócić na podium, Dominik Olszowy otarł się o swój pierwszy wygrany wyścig w klasie Prestige, a Grzesiek Kargul, Maciej Więckowski, czy Damian Broniewski mieli swoje przebłyski podczas inauguracji Pucharu Europy.

