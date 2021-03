Kalendarz MotoGP 2021: jakie wyścigi czekają nas w tym roku?

Grand Prix Kataru 2021

26-28 marca

Tradycyjnie już, jak od 2007 roku, inauguracja sezonu MotoGP jak zwykle odbędzie się w Katarze. Zmagania na Losail International Circuit są wyjątkowe, bo to nie tylko pierwsze GP po zimowej przerwie, ale dodatkowo rozgrywane jest w nocy. W przeszłości (poza sezonem 2020, gdy ścigali się tam tylko zawodnicy Moto2 i Moto3) wyścigi MotoGP zwykle rozstrzygały się dopiero na ostatnim okrążeniu . Dwie ostatnie wizyty klasy królewskiej tam to triumfy Andrei Dovizioso , którego w tym sezonie nie ma w stawce. Dobrze radziła tu sobie także Yamaha, której zawodnicy triumfowali na Losail w latach 2015-2018. W 2014 wygrał tam Marc Marquez , który dochodzi do formy i liczy, że wkrótce wróci do MotoGP.

Finisz wyścigu MotoGP o GP Kataru 2019 © Dorna Sports / MotoGP

Grand Prix Doha 2021

02-04 kwietnia

Z powodu przełożenia rund w Argentynie i USA zaplanowanych na kwiecień, organizatorzy wrzucili do kalendarza drugi wyścig na Losail. Zawodnicy zostaną w Dosze po GP Kataru, by w weekend wielkanocny znów ścigać się przy sztucznym oświetleniu. Na wygranej pozycji znów może być Ducati ze swoim nowym, fabrycznym zawodnikiem Jackiem Millerem . Tak jak w sezonie 2020 , podczas drugich zmagań w Katarze możemy doświadczyć kilku zaskoczeń, bo niektórym w końcu uda się znaleźć odpowiednie ustawienia.

Sztuczne oświetlenie toru w Katarze © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Grand Prix Portugalii

16-18 kwietnia

Po spektakularnym debiucie w kalendarzu MotoGP 2020, portugalski tor w Portimao znów przywita Motocyklowe Mistrzostwa Świata. W minionym sezonie domowe GP Miguela Oliveiry zakończyło się jego zwycięstwem , a przy okazji zamknęło rywalizację w tym szalonym roku. Zawodnicy pokochali ten obiekt, podobnie jak kibice. Nie dziwi, że kiedy z kalendarza MotoGP wypadły – na razie tymczasowo – Austin i Termas de Rio Hondo, GP Portugalii było naturalnym zastępcą. Nietypowo też, bo pierwszy raz od wielu lat, to Portugalia, a nie Hiszpania otworzy tzw. europejską część sezonu.

Portugalczyk wygrywa w Portugalii © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Grand Prix Hiszpanii 2021

30 kwietnia - 2 maja

Runda w Jerez to absolutny klasyk, zwykle to ona rozpoczynała ściganie w Europie i niejednokrotnie dostarczała pojedynków na ostrzu noża. Tym razem niestety bez kibiców na tym pięknym, andaluzyjskim obiekcie, ale rywalizacja znów powinna być ciekawa. W Jerez po raz kolejny swój sezon rozpocznie też seria MotoE. Przed rokiem w Andaluzji nie tylko doszło do – pierwszej od 2006 roku – inauguracji mocno opóźnionego sezonu . To tu poważny wypadek miał Marc Marquez , który ostatecznie wykluczył go ze ścigania w całym 2020 roku. Tak było w Jerez w 2020...

Odcinek 2: Powrót do ścigania!

Grand Prix Francji 2021

14-16 maja

Francja wraca na swoje miejsce w kalendarzu, czyli na połowę maja. Jest szansa, że pogoda będzie znośna, a zawodnikom nie przyjdzie znów rywalizować tam w przejmującym chłodzie. Wyścig w 2020 był nietypowy, bo jednak rozgrywany w warunkach innych do tych typowych dla Le Mans. Rok temu w deszczowym wyścigu triumfował Danilo Petrucci, a po pierwsze podium w MotoGP sięgnął Alex Marquez . Lata 2018 i 2019 to już zwycięstwa jego brata – Marka. PS. Uważajcie na Johanna Zarco , który zawsze jest szybki w domu, a w tym roku na fabrycznym Ducati w barwach Pramaca naprawdę może zaskoczyć!

GP Francji MotoGP w 2019 roku © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Grand Prix Włoch

28-30 maja

Włoska Grand Prix zdecydowanie ma w sobie „to coś”. Położony u podnóża toskańskich wzgórz, Mugello jest jednym z ulubionych obiektów wśród fanów. Na świecie znaleźć można zaledwie kilka torów mogących konkurować z toskańską trasą. Co prawda nie wiadomo, czy na torze pojawią się słynni "tifosi", ale tak czy siak – Mugello samo w sobie zapewnia genialne wyścigi. Tak było chociażby w 2019 roku , kiedy Danilo Petrucci rzutem na taśmę sięgnął po pierwszy triumf w karierze MotoGP. Co ciekawe, to tutaj z kolei w 2010 roku po pierwsze zwycięstwo sięgnął nie kto inny, jak Marc Marquez !

Najlepsze momenty: GP Włoch

Grand Prix Katalonii 2021

04-06 czerwca

Drugi wyścig sezonu w Hiszpanii, jednak tym razem na torze Circuit de Barcelona-Catalunya, w samym sercu Katalonii. Rok temu obiekt ten mocno zużywał opony, przez co wyścig do samego końca trzymał w napięciu. Trudno przewidywać jednak, co wydarzy się w 2021 roku, bo jednak jazda będzie odbywała się w zupełnie innych warunkach. W poprzednim sezonie wygrała Yamaha przed Suzuki, ale jeszcze wcześniejsze dwie wizyty, to triumfy Marqueza. W Barcelonie zazwyczaj dobrze czują się też zawodnicy Ducati. Na początku roku tor przeszedł też prace remontowe, podczas których zmieniono przebieg zakrętu numer 10. Zawodnicy testowali już obiekt, po zmianach, na drogowych motocyklach i byli zadowoleni.

MotoGP w Katalonii © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Grand Prix Niemiec 2021

18-20 czerwca

Przed wyścigiem w Niemczech jedno jest pewne – to najmniejszy tor w kalendarzu, na którym większość zakrętów jest w lewo, no i ten jeden prawy, prowadzący w dół i nazywany "wodospadem". To także obiekt, na którym absolutnym dominatorem jest Marquez. Hiszpan wygrał na Sachsenringu dziesięć swoich ostatnich wyścigów, więc jeśli tylko będzie w formie, bez cienia wątpliwości można stawiać go tam w roli faworyta.

Najlepsze momenty: MotoGP na Sachsenringu

Dutch TT 2021

25-27 czerwca

Absolutny klasyk w kalendarzu MotoGP, którego w 2020 roku zabrakło... po raz pierwszy od inauguracji Mistrzostw Świata w 1949 roku! To tu dochodziło do epickich pojedynków pomiędzy zawodnikami, spektakularnych gleb oraz jeszcze lepszych ekspresowych powrotów po kontuzjach ! W Assen zawsze mocna była Yamaha, ale i Marc Marquez nie ustępował jej tempem. A my z niecierpliwością czekamy na powrót Assen do kalendarza!

Najlepsze momenty: MotoGP w Assen

Grand Prix Finlandii 2021

09-11 lipca

Zmagania na torze KymiRing miały zadebiutować w MotoGP w 2020 roku, jednak ostatecznie tak się nie stało. Na torze, położonym ok. 150 kilometrów od Helsinek sprawdzano już motocykle MotoGP dwa lata temu. Próby zaliczyli tam wówczas zawodnicy testowi. Trudno spekulować, kto poradzi tam sobie najlepiej w tym roku, ale przyznajemy, że obiekt jeszcze podczas budowy prezentował się naprawdę ciekawie.

POV: Okrążenie toru KymiRing z Miką Kallio

Grand Prix Austrii 2021

13-15 sierpnia

Zmagania na Red Bull Ringu otworzą oficjalnie drugą część sezonu po miesięcznych wakacjach. Zmagania w Austrii szturmem wdarły się do kalendarza MotoGP jeszcze w 2016 roku i od tego czasu regularnie zapewniają epickie ściganie. Pamiętacie jeszcze pojedynki Marqueza z Dovizioso do ostatniego zakrętu? Mimo że w sezonie Marc nie ścigał się w Styrii, to tym razem pojedynek na krawędzi siedzenia – w ostatnim zakręcie, a jakże! – stoczyli Jack Miller, Pol Espargaro oraz Miguel Oliveira . Ostatecznie triumfował Portugalczyk, odnosząc pierwsze zwycięstwo w karierze . To był jednak drugi wyścig na Red Bull Ringu, bo tydzień wcześniej triumfował tam Dovizioso.

Złap mnie jeśli potrafisz: Álex Márquez vs dron na Red Bull Ringu

Grand Prix Wielkiej Brytanii 2021

27-29 sierpnia

Silverstone także czeka powrót do kalendarza MotoGP po rocznej absencji. Ostatnio jednak Wielka Brytania nie ma dobrej passy, bo przecież w 2018 roku wyścig odwołano... przez obfite opady deszczu. Ostatni wyścig w Wielkiej Brytanii to oczywiście pojedynek Marqueza i Rinsa do samej mety. Historycznie to dobry tor dla Yamahy, a i Suzuki wygrało tu dwa razy, w tym sięgnęło w 2016 roku po pierwszy triumf od czasu powrotu do MotoGP. Ostatnie zwycięstwo Hondy na "Srebrnym Kamieniu" to... 2014 rok. Czy to się w końcu zmieni?

Najlepsze momenty: MotoGP na Silverstone

Grand Prix Aragonii 2021

10-12 września

W sezonie 2020 zawodnicy dwukrotnie ścigali się w Aragonii, a tym razem czeka ich tam jedna runda. Po wieloletniej dominacji Marka Marqueza, który ma tam nawet zakręt nazwany swoim imieniem , w minionym roku triumfowała tam Yamaha i Suzuki. Zawsze w czołówce warto wypatrywać też zawodników Ducati.

Stawka MotoGP tuż po starcie w Aragonii © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Grand Prix San Marino 2021

17-19 września

Tym razem zamieniono miejscami w kalendarzu Aragonię i rundę o GP San Marino, która w 2021 ma kończyć tzw. europejską część sezonu, zanim odbędzie się finał w Walencji. Tor Misano położony jest tuż obok San Marino i zaledwie kilka kilometrów od Adriatyku. To sprawia, że w normalnych okolicznościach jest to świetne miejsce, by wizytę na MotoGP połączyć z urlopem. Na obiekcie imienia Marco Simoncelliego zawsze dobrze radzą sobie zawodnicy Yamahy, którzy wygrali oba tamtejsze wyścigi w 2020 roku.

Grand Prix Japonii 2021

01-03 października

W przeszłości na torze Motegi wielokrotnie rozstrzygały się losy tytułów mistrzowskich – w ostatnich latach zwykle na korzyść Marka Marqueza. W 2020 roku całego pozaeuropejskiego tournee zabrakło w kalendarzu, a i organizacja tych wyścigów w nadchodzącym sezonie stoi pod znakiem zapytania. Jeśli jednak zawodnicy polecą do Kraju Kwitnącej Wiśni, to na torze z serii stop-and-go można znów spodziewać się niezłych pojedynków. Gdy do tego wszystkiego wmiesza się jeszcze pogoda...

Marc Marquez podczas GP Japonii 2019 © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Grand Prix Tajlandii 2021

08-10 października

W Tajlandii odbyły się dopiero dwa wyścigi, w sezonach 2018 i 2019. Oba padły łupem Marqueza, ale zawodnicy Yamahy zawsze byli blisko, a wszystko rozstrzygało się dopiero w ostatnim zakręcie. Dwa lata temu to na obiekcie Chang pojawiło się najwięcej kibiców podczas wszystkich rund MotoGP, co tylko pokazuje, jak wielką miłością pałają Tajowie do motocykli. W 2019 roku to tam, po triumfie, Marquez przypieczętował swoje ósme mistrzostwo świata w karierze .

Marc Márquez na podium © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Grand Prix Australii 2021

22-24 października

Phillip Island to najpiękniej położony tor wyścigowy na świecie. Koniec, kropka. Inne obiekty mogą z nim konkurować, ale australijska trasa i tak wygra. Niestety, MotoGP przyjeżdża tam wczesną wiosną, więc pogoda zazwyczaj nie rozpieszcza. I nawet jeśli nie pada, to jest zimno. To często doprowadza do spektakularnych pojedynków, zwykle rozstrzyganych na korzyść zawodnika Hondy lub Yamahy. Tym razem jednak między zmaganiami w Tajlandii i Australii zaplanowano tygodniową przerwę.

Spektakularny obiekt Phillip Island © Getty Images

Grand Prix Malezji 2021

29-31 października

Malezja klasycznie kończy pozaeuropejskie wojaże MotoGP, a Sepang to jeden z najlepiej objeżdżonych przez zawodników torów. Zwykle odbywają się tu dwie zimowe sesje testowe (w 2021 przez restrykcje przeniesiono je do Kataru). Od tego czasu, do GP, motocykle przechodzą jednak spore zmiany, więc trudno typować zwycięzców na podstawie wyników testów. Sepang historycznie jest dobrym obiektem zarówno dla Yamahy, jak i dla Ducati.

Andrea Dovizioso w Malezji © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Grand Prix Walencji 2021

12-14 listopada

Klasycznie finał sezonu zaplanowano w Walencji na torze imienia Ricardo Tormo. Obiekt przypomina stadion, bo trybuny zlokalizowane są na zewnętrznej. To sprawia, że jeśli tylko na torze są kibice, to praktycznie z każdej trybuny podziwiać mogą na żywo większą część okrążenia. MotoGP przyjeżdża jednak do Walencji w listopadzie, kiedy zwykle jest już chłodno. Do tego na tym krótkim torze z reguły trudno jest wyprzedzać, więc kwalifikacje są szalenie istotne. To tu w 2020 roku poznaliśmy też nowego mistrza świata, a w drugim wyścigu Jack Miller o włos przegrał walkę o zwycięstwo.

Marquez w drodze po zwycięstwo numer 12 © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Rundy przełożone/odwołane/lista rezerwowa MotoGP 2021:

Zgodnie z tym, o czym pisaliśmy na początku, na razie rundy o GP USA i GP Argentyny mają status "przełożonych". Wizyta MotoGP w Ameryce nie jest wykluczona na jesieni, ale wiele zależy od globalnej sytuacji zdrowotnej. Tak czy inaczej, Argentyna stoi nawet pod większym znakiem zapytania, bo niedawno spaliły się na Termas de Rio Hondo wszystkie budynki (ocalało muzeum Juana Manuela Fangio ).

Circuit of the Americas © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Jednocześnie na liście rezerwowej znajduje się nadal runda w Indonezji. Budowa toru na wyspie Lombok trwa, ale co z tego wyjdzie? Nie wiadomo.

Zgodnie z przewidywaniami, niestety runda w 2020 roku była ostatnią – jak na razie – na ulubionym przez Polaków torze w Brnie. Na razie więc Brad Binder nie będzie mógł ponownie wystąpić na obiekcie, na którym wygrał pierwszy raz w MotoGP. Właściciel toru w Brnie nie zdecydował się na pokrycie kosztów wymiany asfaltu z własnej kieszeni, a rząd ani Dorna nie zamierzają dokładać do inwestycji na prywatnej własności. Mamy nadzieję, że Brno jednak wróci do MotoGP, ale może być trudno, bo organizatorzy planują... GP Węgier 2023 na planowanym torze w Debreczynie.

