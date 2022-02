Kalendarz MotoGP 2022: jakie wyścigi czekają nas w tym sezonie?

Tradycyjnie już, a dokładniej od 2007 roku, inauguracja sezonu MotoGP jak zwykle odbędzie się w Katarze. Zmagania na Losail International Circuit są wyjątkowe, bo to nie tylko pierwsze GP po zimowej przerwie, ale dodatkowo rozgrywane jest w nocy. W przeszłości tamtejsze wyścigi MotoGP wielokrotnie rozstrzygały się dopiero na ostatnim okrążeniu. Dwie ostatnie wizyty klasy królewskiej tam to jednak triumfy Mavericka Viñalesa i Fabio Quartararo, którzy potwierdzili, że tor Losail sprzyja Yamasze – triumfowała tam ona w latach 2015-2018. W 2014 wygrał tam

. Zawodnicy mocno narzekali na niezwykle brudny asfalt, a także to, że pęka on w niektórych miejscach na torze. Przed drugą rundą sezonu 2022 MotoGP, organizatorzy zapowiedzieli wylanie nowego asfaltu na 1/3 toru, co ma poprawić sytuację. Dość powiedzieć, że trudno przewidywać, kto będzie tam najszybszy, bo testy, to tylko testy. Wiemy jednak, że obiekt Mandalika International Street Circuit z marszu trafił do czołówki klasyfikacji "najpiękniej położone tory wyścigowe na świecie".

Argentyna wraca do kalendarza! Z powodu pandemii, w minionych dwóch latach zawodnicy MotoGP nie ścigali się na obiekcie w Termas de Rio Hondo. Dodatkowo, przed rokiem spłonęła spora część budynków na tym torze i wydawało się, że w sezonie 2022 nie uda się rozegrać GP Argentyny. Stało się jednak inaczej, a stawka uda się tam już w pierwszy weekend kwietnia. Na torze w Argentynie dochodziło do wielu epickich pojedynków, a ostatni tamtejszy

Spektakularny obiekt Circuit of the Americas w Teksasie raz jeszcze znalazł się w kalendarzu MotoGP, choć zawodnicy zaznaczali, że obiekt musi przejść wymianę asfaltu. Tor w Austin to prawdziwy bastion Marka Marqueza, który był tu niepokonany w latach 2013-2018, a

Marc Marquez w drodze po zwycięstwo na Circuit of the Americas

Runda w Jerez to absolutny klasyk, który jeszcze do niedawna rozpoczynał ściganie w Europie i niejednokrotnie dostarczał pojedynków na ostrzu noża. Tym razem rywalizacja na tym pięknym, andaluzyjskim obiekcie znów powinna być ciekawa. W Jerez po raz kolejny swój sezon rozpocznie też seria MotoE, gdzie z roku na rok walka na motocyklach elektrycznych jest coraz bardziej ekscytująca. Historycznie w Jerez bardzo dobrze spisują się zawodnicy Yamahy.

centymetry rozstrzygnęły w wyścigu Moto2. Co ciekawe, to tutaj z kolei w 2010 roku po pierwsze zwycięstwo sięgnął nie kto inny, jak Marc Marquez!

Przed wyścigiem w Niemczech pewne są dwie rzeczy. Po pierwsze, że jest to najmniejszy tor w kalendarzu, na którym większość zakrętów jest w lewo, no i ten jeden prawy, prowadzący w dół i nazywany "wodospadem". Po drugie, Sachsenring to obiekt, na którym absolutnym dominatorem jest Marc Marquez. Hiszpan wygrał na Sachsenringu jedenaście swoich ostatnich wyścigów, więc jeśli tylko będzie w formie, bez cienia wątpliwości można stawiać go tam w roli faworyta. Tym bardziej, że