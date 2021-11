Puchar Świata w skokach narciarskich 2021/22 – pełny terminarz kibica

Tradycyjnie najlepszy skoczek sezonu Kryształową Kulę odbierze w Planicy pod Letalnicą i tradycyjnie zimę (choć w kalendarzu już wiosna) zamknie tryptyk: konkurs indywidualny, drużynowy, indywidualny z udziałem 30 czołowych zawodników. To tutaj najczęściej w historii padał rekord świata. To tutaj, w Planicy, po raz pierwszy w historii człowiek pofrunął ponad 100, a kilkadziesiąt lat później ponad 200 metrów. Dawniej Velikanka, dziś Letalnica, czyli po prostu skocznia do lotów narciarskich. I można tu fruwać bardzo daleko. Rekord to 252 metry Ryoyu Kobayashiego (półtora metra krócej od rekordu świata ustanowionego w Vikersund). Aż cztery razy u podnóża wówczas największej skoczni na świecie Kryształową Kulę otrzymywał Adam Małysz. Za czwartym razem po hat-tricku. Orzeł z Wisły wygrał w piątek, sobotę i niedzielę. Trzy razy zwyciężał tu również Kamil Stoch. Piękne i dalekie loty to niestety nie wszystko. Letalnica potrafi też pokazać groźne oblicze. W zeszłym sezonie po dramatycznym upadku na zeskoku reanimowany był Norweg Daniel Andre Tande. W przeszłości koszmarnie upadali również Takanobu Okabe, Walerij Kobielew, Robert Kranjec czy… Primoż Roglić, dziś mistrz olimpijski w kolarstwie.