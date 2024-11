Kalendarz Pucharu Świata w skokach narciarskich 2024/25

01 Puchar Świata w Lillehammer 2024 (Norwegia): 22–24 listopada

Tym razem nie w kapryśnej Ruce, a norweskim Lillehammer rozpocznie się czteromiesięczna walka o Kryształową Kulę. To jedyna skocznia, na której podium w urodziny świętował Adam Małysz. 3 grudnia 2006 roku zajął trzecie miejsce. W drugiej serii wyprzedził go młodziutki Austriak, Gregor Schlierenzauer, i wywalczył pierwsze zwycięstwo w karierze. Jak się okazało, jedno z 53. Na skoczni pamiętającej igrzyska w 1994 roku da się lądować bardzo daleko. Rekord wynosi 146 metrów, ale w sezonie 2009/10 poza granicę 150 metrów poleciał właśnie Schlierenzauer. Przed rokiem oba konkursy padły łupem jego rodaka, Stefana Krafta.

Informacje o skoczni:

Punkt K: 123 m

Rozmiar skoczni: 140 m

Rekord skoczni: 146 m, Simon Ammann (Szwajcaria), Markus Eisenbichler (Niemcy)

Terminarz zawodów:

Piątek – 16:15 konkurs drużyn mieszanych

Sobota – 16:00 konkurs indywidualny

Niedziela – 16:00 konkurs indywidualny

16 min Ryōyū Kobayashi - Wrócić na Szczyt Jedna z największych gwiazd skoków narciarskich z bliska. Zobacz film dokumentalny o kulisach przygotowań Ryōyū Kobayashiego do Pucharu Świata.

02 Puchar Świata w Ruce 2024 (Finlandia): 29 listopada–1 grudnia

Z jednej strony makabryczne upadki, z drugiej niezapomniane loty – to właśnie Ruka. O jej mrocznym obliczu boleśnie przekonali się w przeszłości Thomas Morgenstern czy Andreas Wellinger. Jej magii zaznał natomiast Ryoyu Kobayashi, który w 2018 roku musiał hamować w powietrzu, żeby nie polecieć daleko ponad 150 metrów. I tak uzyskał 147,5, zadziwiając świat. Piękna zimowa aura i Święty Mikołaj z reniferami na trybunach to znaki rozpoznawcze Ruki. Na tyle zachwycające, że po obejrzeniu jednej z transmisji przyleciał tu... Leo Messi.

Informacje o skoczni:

Punkt K: 120 m

Rozmiar skoczni: 142 m

Rekord skoczni: 150.5 m, Halvor Egner Granerud (Norwegia)

Terminarz zawodów:

Piątek – 17:10 kwalifikacje

Sobota – 17:00 konkurs indywidualny

Niedziela – 15:15 konkurs indywidualny

03 Puchar Świata w Wiśle 2024 (Polska): 6–8 grudnia

Po modernizacji skakanie na arenie im. Adama Małysza sprawia ogromną frajdę. Do 200 metrów może daleko, ale niebezzasadne są porównania do obiektów mamucich. W drugiej fazie lotu zawodnicy nabierają wysokości i potrafią odlecieć jak przed rokiem Andreas Wellinger. Niemiec uzyskał aż 144 metry. Tej zimy zawodnicy zawitają do Wisły nie w styczniu, a w grudniu, by w Mikołajki rywalizować w kwalifikacjach. Kto sprawi sobie miły prezent? A może polscy skoczkowie zadbają o urodzinowy i mikołajkowy prezent dla Adama Małysza? "Orzeł z Wisły" w Pucharze Świata na skoczni swojego imienia nie skakał, ale robili to inni Polacy i to z powodzeniem.

Informacje o skoczni:

Punkt K: 120 m

Rozmiar skoczni: 134 m

Rekord skoczni: 144 m, Andreas Wellinger (Niemcy)

Terminarz zawodów:

Piątek – 18:00 kwalifikacje

Sobota – 15:05 konkurs indywidualny

Niedziela – 15:15 konkurs indywidualny

04 Puchar Świata w Titisee-Neustadt 2024 (Niemcy): 13–15 grudnia

Titisee-Neustadt wraca do kalendarza po dwóch latach. To jeden z obiektów, na którym wciąż czuć ducha dawnych skoków narciarskich. Obiekt schowany w lesie, bez wyciągu, z niewielką infrastrukturą, ale za to pozwalający fruwać naprawdę daleko. Próby ponad 140 metrów na Hochfirstschanze to wręcz codzienność. Adam Małysz potrafił tu skakać nawet 145 metrów, kiedy triumfował w Titisee-Neustadt w sezonie 2006/07. Takie loty można podziwiać nawet z... parkingu pobliskiego Lidla, który oferuje całkiem niezły widok na skocznię.

Informacje o skoczni:

Punkt K: 125 m

Rozmiar skoczni: 142 m

Rekord skoczni: 148 m, Domen Prevc (Słowenia)

Terminarz zawodów:

Piątek – 15:45 konkurs duetów

Sobota – 16:00 konkurs indywidualny

Niedziela – 16:00 konkurs indywidualny

05 Puchar Świata w Engelbergu 2024 (Szwajcaria): 20–22 grudnia

Gross-Titlis-Schanze to jedna z najnowocześniejszych skoczni na świecie, do tego położona w przecudnym Engelbergu. Kilka lat temu przeszła modernizację, która zaowocowała nowinkami technologicznymi jak zielone światło zapalane na rozbiegu, kiedy zawodnik otrzymuje zgodę na start. Ostatnie konkursy przed Świętami mają swój niepowtarzalny klimat. Zwycięzcy otrzymują trofea w kształcie aniołów, a eksperci zaczynają przewidywania, kto za dwa tygodnie zgarnie Złotego Orła za triumf w Turnieju Czterech Skoczni. Polskim kibicom Engelberg też kojarzy się wyjątkowo. Na mało którym obiekcie biało-czerwoni świętowali tyle wygranych i podiów.

Informacje o skoczni:

Punkt K: 125 m

Rozmiar skoczni: 140 m

Rekord skoczni: 144 m, Domen Prevc (Słowenia), Ryoyu Kobayashi (Japonia)

Terminarz zawodów:

Piątek – 17:30 kwalifikacje

Sobota – 16:00 konkurs indywidualny

Niedziela – 16:00 konkurs indywidualny

06 Puchar Świata w Oberstdorfie 2024 (Niemcy): 28–29 grudnia

Pierwszy przystanek Turnieju Czterech Skoczni. W tym sezonie niemiecko-austriacka impreza zostanie rozegrana już po raz 73. W ostatnich latach szczególnie upodobał ją sobie Ryoyu Kobayashi, który wygrał trzy z ostatnich sześciu edycji. Zeszłej zimy stworzył znakomity spektakl do spółki z Andreasem Wellingerem. Niemiec zaczął świetnie, bo od zwycięstwa właśnie w Oberstdorfie, pobudzając nadzieję na pierwszy niemiecki triumf w turnieju od 2002 roku. Zmagania na wypełnionej po brzegi Schattenbergschanze nierzadko są genialną reklamą skoków. Być może tej zimy będą jeszcze lepszą, o ile ktoś poprawi rekord obiektu. A ten już od 21 lat należy do Norwega Sigurda Pettersena.

Informacje o skoczni:

Punkt K: 120 m

Rozmiar skoczni: 137 m

Rekord skoczni: 143,5 m, Sigurd Pettersen (Norwegia)

Terminarz zawodów:

Sobota – 16:30 kwalifikacje

Niedziela – 16:30 konkurs indywidualny

07 Puchar Świata w Garmisch-Partenkirchen 2025 (Niemcy): 31 grudnia–1 stycznia

Najbardziej nietypowy, a jednocześnie najbardziej tradycyjny konkurs w całym kalendarzu. Zmieniają się gospodarze, zmieniają terminy, ale jedno się nie zmienia: 1 stycznia skoczkowie mierzą się w drugim konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Stary stadion pamięta jeszcze czasy igrzysk olimpijskich w 1936 roku, ale już skocznia jest znacznie młodsza. W 2007 roku w miejsce tej starej, z zieloną wieżą i 129,5-metrowym rekordem Adama Małysza, postawiono całkiem nową z futurystycznym rozbiegiem.

Informacje o skoczni:

Punkt K: 125 m

Rozmiar skoczni: 142 m

Rekord skoczni: 144 m, Dawid Kubacki (Polska)

Terminarz zawodów:

Wtorek – 13:30 kwalifikacje

Środa – 14:00 konkurs indywidualny

5 min Adam Małysz i Ryoyu Kobayashi: Rozmówki polsko-japońskie Ryoyu Kobayashi uczy Adama Małysza japońskiego i vice versa! Jeśli chcesz wiedzieć, jak jest po japońsku "Leć, Adam, leć!", "rekord skoczni" i "wyjście z progu" - koniecznie zobacz to video.

08 Puchar Świata w Innsbrucku 2025 (Austria): 3–4 stycznia

Jeden z najmniejszych i najbardziej kapryśnych obiektów, na których rozgrywane są zawody Pucharu Świata. Zmagania na Bergisel potrafią wywrócić wręcz do góry nogami klasyfikację Turnieju Czterech Skoczni – o ile wieje, a to dość częsta przypadłość. Jak każda z turniejowych lokalizacji, ma coś unikatowego: niezwykłych kształtów wieżę, która góruje nad miastem, widok na cmentarz z belki startowej i dwa niezbyt chlubne wpisy w kronikach Turnieju. To właśnie w Innsbrucku dwukrotnie odwołano konkursy TCS i przeniesiono je do Bischofshofen – w 2008 i 2022 roku.

Informacje o skoczni:

Punkt K: 120 m

Rozmiar skoczni: 128 m

Rekord skoczni: 138 m, Michael Hayboeck (Austria)

Terminarz zawodów:

Piątek – 13:30 kwalifikacje

Sobota – 13:30 konkurs indywidualny

09 Puchar Świata w Bischofshofen (Austria): 5–6 stycznia

Z jednym wyjątkiem (sezon 2006/07) najważniejsze rozstrzygnięcia w Turnieju Czterech Skoczni zapadają w Święto Trzech Króli na obiekcie im. Paula-Ausserleitnera, Austriaka, który zmarł po upadku w Bischofshofen w 1952 roku. Bardzo długi, płaski rozbieg, a potem około 130-140 metrów lotu. Dwie takie próby mogą zagwarantować miejsce w historii. Pięciokrotnie zapisywali się w niej Polacy – raz Adam Małysz, raz Dawid Kubacki i trzykrotnie Kamil Stoch. Co ciekawe, za każdym razem pieczętowali triumf w Turnieju Czterech Skoczni zwycięstwem w Bischofshofen.

Informacje o skoczni:

Punkt K: 125 m

Rozmiar skoczni: 142 m

Rekord skoczni: 145 m, Dawid Kubacki (Polska)

Terminarz zawodów:

Niedziela – 16:30 kwalifikacje

Poniedziałek – 16:30 konkurs indywidualny

10 Puchar Świata w Zakopanem 2025 (Polska): 17–19 stycznia

Po Turnieju Czterech Skoczni będzie czas, żeby naładować baterie. Próba przedolimpijska w Predazzo została odwołana jeszcze przed rozpoczęciem sezonu ze względu na przedłużające się prace budowlane. Po niemal dwutygodniowej przerwie zawodnicy wrócą do rywalizacji na Wielkiej Krokwi przy akompaniamencie ponad 20 tysięcy roztańczonych kibiców. Polacy w Zakopanem triumfowali aż 12-krotnie (jedna wygrana Stanisława Bobaka na Średniej Krokwi), z czego pięciokrotnie Kamil Stoch, a czterokrotnie Adam Małysz. "Orzeł z Wisły" swojego dorobku raczej nie poprawi, ale Stoch wciąż ma szanse. Jak na razie współdzieli pozycję lidera z Gregorem Schlierenzauerem, który też wygrywał na Wielkiej Krokwi pięć razy. Jego rodak Stefan Kraft ma na razie dwa zwycięstwa, ale za to jedno szczególne. Przed rokiem wywalczył w Zakopanem 109. podium w karierze i pobił wieloletni rekord Janne Ahonena.

Informacje o skoczni:

Punkt K: 125 m

Rozmiar skoczni: 140 m

Rekord skoczni: 147 m, Yukiya Sato (Japonia)

Terminarz zawodów:

Piątek – 18:00 kwalifikacje

Sobota – 16:15 konkurs drużynowy

Niedziela – 16:00 konkurs indywidualny

11 Puchar Świata w Oberstdorfie 2025 (Niemcy): 24–26 stycznia

Zaledwie po czterech tygodniach zawodnicy wrócą do Oberstdorfu, by wziąć udział w próbie generalnej przed mistrzostwami świata w lotach. Te zostaną rozegrane na skoczni im. Heiniego Klopfera w 2026 roku. To jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów w kalendarzu. Położony z dala od centrum miasta, z wysoką wieżą górującą nad okolicznymi lasami. Sama konstrukcja rozbiegu niektórych mogłaby przyprawić o zawrót głowy. Najlepsi skoczkowie latają tu jednak grubo ponad 200 metrów.

Informacje o skoczni:

Punkt K: 200 m

Rozmiar skoczni: 235 m

Rekord skoczni: 242,5 m, Domen Prevc (Słowenia)

Terminarz zawodów:

Piątek – 17:00 kwalifikacje

Sobota – 16:30 konkurs indywidualny

Niedziela – 16:00 konkurs indywidualny

12 Puchar Świata w Willingen 2025 (Niemcy): 31 stycznia–2 lutego

Skocznia dobrze pamiętana z czasów Małyszomanii. W końcu to na Mühlenkopfschanze Adam Małysz oddał jeden ze swych najznakomitszych skoków – 151,5 metra. W 2001 roku ten rezultat wydawał się odległością wręcz niebotyczną. Mimo że skocznia, jak zapewniają organizatorzy, nie przeszła modernizacji (z wyjątkiem infrastruktury), w zeszłym sezonie Norweg Johann Andre Forfang poszybował tu jeszcze dalej! 155,5 metra to oficjalny rekord, ale wcale nie najdłuższy skok, jaki widziano w Willingen. W 2023 roku Słoweniec Timi Zajc przekroczył granicę 160 metrów. Jak nie trudno odgadnąć, czekało go bliskie spotkanie ze śniegiem. Na szczęście, skończyło się na strachu.

Informacje o skoczni:

Punkt K: 130 m

Rozmiar skoczni: 147 m

Rekord skoczni: 155,5 m, Johann Andre Forfang (Norwegia)

Terminarz zawodów:

Piątek – 16:10 konkurs drużyn mieszanych

Sobota – 12:00 konkurs indywidualny

Niedziela – 16:10 konkurs indywidualny

13 Puchar Świata w Lake Placid 2025 (USA): 8–9 lutego

To już trzeci sezon z rzędu, kiedy w lutym skoczkowie udają się za Ocean. I raczej nie narzekają, bo konkursy w Lake Placid cieszą się popularnością. To powiew świeżości nie tylko ze względu na lokalizację. Mniejsza, nieco starsza arena gwarantuje dobre widowisko. Choć nie lata się tu aż tak daleko jak na pozostałych obiektach w kalendarzu, emocji nie brakuje. Kosmiczne skoki też się zdarzają, o czym świadczy 136-metrowy rekord Ryoyu Kobayashiego.

Informacje o skoczni:

Punkt K: 115 m

Rozmiar skoczni: 128 m

Rekord skoczni: 136 m, Ryoyu Kobayashi (Japonia)

Terminarz zawodów:

Sobota – konkurs indywidualny, konkurs drużyn mieszanych

Niedziela – konkurs indywidualny

28 min MałySHOWmania Skoki narciarskie z lekkim przymrużeniem oka. Czy Adam Małysz poradzi sobie z nietypowymi wyzwaniami?

14 Puchar Świata w Sapporo 2025 (Japonia): 14–16 lutego

Jeden z dwóch pozaeuropejskich przystanków na mapie Pucharu Świata. Sapporo wypadało z kalendarza tylko kilka razy, uwzględniając czasy pandemii koronawirusa. Konkursy, które niegdyś sprawiały mnóstwo radości Polakom (złoto igrzysk Wojciecha Fortuny, złoto mistrzostw świata Adama Małysza), dziś czeka na nie Ryoyu Kobayashi. Japończyk pierwsze zwycięstwo przed własną publicznością odniósł dopiero w 2023 roku, ale jak już wygrał, to dwa razy w jeden weekend. "Mały mamut" – tak niektórzy określają Okurayamę. Pewnie zgodziłby się Kamil Stoch, który w 2019 roku dostał podmuch wiatru i uzyskał tu imponujący 148,5-metrowy rezultat.

Informacje o skoczni:

Punkt K: 123 m

Rozmiar skoczni: 137 m

Rekord skoczni: 148,5 m, Kamil Stoch (Polska)

Terminarz zawodów:

Piątek – 8:00 kwalifikacje

Sobota – 7:10 konkurs indywidualny

Niedziela – 3:00 konkurs indywidualny

9 min "Kwaśna Piątka" z Adamem Małyszem

15 Puchar Świata w Oslo 2025 (Norwegia): 12–13 marca

W tym sezonie skoczków czeka znacznie krótsza wizyta na legendarnej Holmenkollbakken. Ze względu na mistrzostwa świata w innym norweskim mieście – Trondheim – przyjadą do Oslo tylko na jeden konkurs zaliczany do RawAir. Sam turniej będzie znacznie bardziej okrojony niż w poprzednich latach i mniej ekstremalny. Ale Holmenkollen w kalendarzu nie mogło oczywiście zabraknąć. Wrócą więc wspomnienia z czasów Adama Małysza, a tych nie brakuje. 1996 – pierwsze zwycięstwo, 2011 – ostatni medal mistrzostw świata i decyzja o zakończeniu kariery.

Informacje o skoczni:

Punkt K: 120 m

Rozmiar skoczni: 134 m

Rekord skoczni: 144 m, Robert Johansson (Norwegia)

Terminarz zawodów:

Czwartek – 17:00 konkurs indywidualny

16 Puchar Świata w Vikersund 2025 (Norwegia): 14–16 marca

To tutaj, do kwietnia 2024 roku i 291-metrowego lotu Ryoyu Kobayashiego, człowiek pofrunął najdalej na nartach. W 2015 roku aż 254 metry osiągnął Dmitrij Wasiliew, ale skoku nie ustał. Oficjalny rekord wynosi 253,5 metra i należy od 2017 roku do Stefana Krafta. Dwa lata wcześniej historię skoków na Vikersundbakken napisał Peter Prevc, stając się pierwszym skoczkiem, który uzyskał 250 metrów. Od tamtej pory profil obiektu uległ zmianie, trudniej o tak dalekie loty, ale rewelacyjne wyniki nadal są możliwe, co udowodnił w zeszłym sezonie Daniel Huber, uzyskując trzy razy z rzędu ponad 240 metrów (247,5, 244, 240,5).

Informacje o skoczni:

Punkt K: 200 m

Rozmiar skoczni: 240 m

Rekord skoczni: 253,5 m, Stefan Kraft (Austria)

Terminarz zawodów:

Piątek – 17:00 kwalifikacje

Sobota – 15:45 konkurs indywidualny

Niedziela – 16:35 konkurs indywidualny

4 min Adam Małysz znów w powietrzu Skacze i maluje nartami!

17 Puchar Świata w Lahti 2025 (Finlandia): 22–23 marca

Skocznia w Lahti to kolejna, która tak przyjemnie kojarzy się polskim kibicom. Choć też często sporo do powiedzenia ma tu wiatr, Polakom w przeszłości raczej sprzyjał. Pierwsze złoto mistrzostw świata na Salpausselce zdobył Adam Małysz (2001), pierwsze złoto w historii wywalczyła też drużyna (2017 rok), a indywidualny brąz dorzucił Piotr Żyła. Do tego dochodziły pucharowe wygrane Małysza i Stocha, a przed rokiem pierwsze w karierze podium Aleksandra Zniszczoła. Zamierzchłe czasy to z kolei medal Stanisława Marusarza.

Informacje o skoczni:

Punkt K: 116 m

Rozmiar skoczni: 130 m

Rekord skoczni: 138 m, Johann Andre Forfang (Norwegia)

Terminarz zawodów:

Sobota – 16:35 konkurs indywidualny

Niedziela – 16:30 konkurs duetów

18 Puchar Świata w Planicy 2025 (Słowenia): 27–30 marca

Ostatni, a zarazem najdłuższy i niewykluczone, że najbardziej ekscytujący weekend sezonu. Latanie na słynnej Letalnicy skoczkowie rozpoczną już w czwartek, a zakończą dopiero w niedzielę. Od 2019 roku nikt nie potrafił poszybować tu dalej niż 252-metrowy rekord Ryoyu Kobayashiego. W zeszłym sezonie wszystkim show skradł niesamowity Austriak Daniel Huber, choć w piątek – ku uciesze tysięcy słoweńskich fanów – musiał uznać wyższość kończącego karierę Petera Prevca. Poprzedniej zimy Kryształową Kulę w Planicy odebrał rekordzista świata Stefan Kraft. Kto tym razem wzniesie trofeum dla najlepszego skoczka świata?

Informacje o skoczni:

Punkt K: 200 m

Rozmiar skoczni: 240 m

Rekord skoczni: 252 m, Ryoyu Kobayashi (Japonia)

Terminarz zawodów:

Czwartek – 10:00 kwalifikacje

Piątek – 15:00 konkurs indywidualny

Sobota – 9:30 konkurs drużynowy

Niedziela – 9:30 konkurs indywidualny