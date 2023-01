Niecałe 2 miesiące do żużla! Oto, co nas czeka

„Mega się cieszę, że DPŚ wraca, bo to turbo emocjonujące zawody. Do tego Wrocław, moje miasto i mój dom. Jestem pewien, że kibice na Olimpijskim stworzą niezapomnianą atmosferę i będą nas wspierać, ile sił w gardłach.

. Genialnie byłoby znów wywalczyć złoto i potwierdzić swoją dominację w tym formacie, ale do finałów jeszcze daleka droga i nie ma sensu wybiegać tak daleko w przyszłość. Trzeba robić swoje każdego dnia i myśleć o tym, co tu i teraz. Ale na pewno w głowie ten licznik dni do finałów DPŚ we Wrocławiu będzie sobie tykał coraz głośniej” – żartuje „Magic”.