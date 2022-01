Zmagania w sezonie 2022 klasycznie rozpoczną się w Monako, ale 90. edycja słynnego Rajdu Monte Carlo ma być wyjątkowa. Bazę rajdu przeniesiono bowiem z Gap we francuskim departamencie Alpy Wysokie, bezpośrednio do Monako. Ma to zagwarantować jeszcze lepszą rywalizację. Przed rokiem, po początkowych problemach,

Kalendarz WRC w 2022 roku na drugą rundę zabiera nas w zimową scenerię. Rajd Szwecji 2022 odbędzie się nieco później, niż zwykle, by uniknąć kolizji z igrzyskami w Pekinie. Rajd to 303 kilometry walki po zaśnieżonych trasach 19 odcinków specjalnych. To jedyna runda w kalendarzu, która odbędzie się w śnieżnej scenerii... miejmy nadzieję, że

Zmagania w Portugalii, pięciokrotnie uznane za najlepszy rajd świata, w tym roku zaplanowano na weekend 19-22 maja. To klasycznie impreza szutrowa, a najbardziej charakterystycznym miejscem jest legendarna hopa Fafe, która gromadzi dziesiątki tysięcy kibiców czekających nie tylko na dalekie loty, ale i na spektakularne kraksy. To także ważne miejsce dla kibiców z Polski, bo na asfaltowym łączniku na próbie Fafe wymalowano nazwisko Roberta Kubicy zaraz obok Colina McRae, który wygrywał tę imprezę dwukrotnie.

Ubiegłoroczny, wielki powrót Rajdu Safari do kalendarza WRC, okazał się wielkim sukcesem! Rajd Kenii, który odbył się w 2002 roku był wyjątkowy – to wtedy po swoje 25. i ostatnie zwycięstwo w WRC sięgnął Colin McRae. W tym roku bazą rajdu ponownie będzie Nairobi, a odcinki specjalne zaplanowano na terenie znanym jako Wielkie Rowy Afrykańskie, nieopodal jezior Naivasha i Elmenteita. Impreza wieść będzie po szutrowych i kamienistych drogach, które po deszczu potrafią zmienić się w błotnistą breję. Rajd Safari nie bez powodu uchodzi za jedną z najtrudniejszych rund w całym kalendarzu WRC. Przed rokiem, "w debiucie",

Rajd Estonii ma bazę w drugim co do wielkości mieście Estonii – Tartu i uchodzi za bardzo techniczny. Charakteryzuje się szutrowymi, piekielnie szybkimi drogami, miejscami wąskimi i technicznymi. I co prawda nie ma tam wielu hop, ale ta jedna słynna – Alakula pozwala na 40-metrowe skoki rajdówką. Estońskie trasy jak własną kieszeń zna lokalny faworyt Ott Tänak i to on sięgnął po domowy triumf w sezonie 2020. W 2021 roku górą był tam jednak