Z mroźnej Szwecji stawka Rajdowych Mistrzostw Świata przeniesie się do upalnego Meksyku. Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, rajd ten wraca do kalendarza WRC. Organizatorzy przygotowali dla zawodników 23 odcinki specjalne o łącznej długości 320 kilometrów. Na trasie nie zabraknie legendarnych prób El Chocolate i Otates, a także piekielnie mocnego ścigania na ulicach Leon, gdzie mieścić się będzie baza rajdu. Rajd Meksyku to zawsze wielkie wyzwanie nie tylko dla kierowców, ale też dla ich rajdówek. Szutrowe drogi są niezwykle wymagające, a jazda na wysokościach przekraczających 2000 metrów n.p.m. sprawia, że silniki mają o wiele mniejszą moc.

Wielki powrót Rajdu Safari do kalendarza WRC w 2021 roku okazał się niesamowitym sukcesem sukcesem. Z rundą tą wiąże się wiele istotnych momentów w historii WRC. W Rajdzie Kenii, który odbył się w 2002 roku, po swoje 25. i ostatnie zwycięstwo w WRC sięgnął Colin McRae. Baza rajdu przenosi się tym razem do miasta Naivasha, leżącego blisko 100 kilometrów na północny-zachód od stolicy Nairobi, która to była bazą rajdu w ostatnich dwóch sezonach. Kenijskie OS-y jak zwykle wieść będą po szutrowych i kamienistych drogach, które po deszczu potrafią jednak zmienić się w błotnistą breję. Rajd Safari nie bez powodu uchodzi za jedną z najtrudniejszych rund w całym kalendarzu WRC. Przed rokiem,

Discover some of the reasons Safari Rally Kenya presents a challenge unlike any other.

Baza Rajdu Estonii znajduje się w drugim co do wielkości mieście tego kraju – Tartu. Tamtejsze zmagania uchodzą za bardzo techniczne. Rajd charakteryzuje się szutrowymi, szybkimi drogami, które miejscami są niezwykle wąskie. Co prawda nie ma tam wielu hop, ale ta jedna słynna – Alakula pozwala na 40-metrowe skoki rajdówką. Estońskie trasy jak własną kieszeń zna lokalny faworyt Ott Tänak i to on sięgnął po domowy triumf w sezonie 2020. W 2021 roku górą był tam jednak Kalle Rövanpera, który właśnie

Rajd Finlandii to istny klasyk i trudno wyobrazić sobie kalendarz WRC 2023 bez tej rundy. Fiński przystanek jest piekielnie szybki, wymagający i najbardziej "odlotowy" w całym sezonie! Finlandia to bowiem najszybszy rajd w kalendarzu WRC, o którym zwykło się mówić, że to swoiste Rajdowe Grand Prix. Szutrowe drogi w lasach i spektakularne hopy katapultujące auta na dziesiątki metrów… Czego chcieć więcej? Tam wygrywają ci, którzy najpóźniej hamują i najdłużej trzymają gaz w podłodze. W Finlandii w minionych latach świetnie radzi sobie Ott Tänak, który wygrał trzy z czterech ostatnich przystanków, znajdując pogromcę w postaci Elfyna Evansa tylko w 2021 roku.

