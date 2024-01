Billy Bolt Brytyjski zawodnik Billy Bolt przeszedł do historii w 2021 roku, zostając pierwszym w historii mistrzem świata FIM Hard Enduro – a teraz chce więcej!

Jeżeli jesteście spragnieni mocnych wrażeń, ostrej walki łokieć w łokieć oraz ekstremalnego testu granic możliwości to mamy dla Was dobrą wiadomość. Seria najtrudniejszych zawodów dla motocykli terenowych na naszym globie powraca po raz czwarty! Sprawdź, co czeka nas w tym sezonie i zobacz poniżej kalendarz Mistrzostw Świata Hard Enduro 2024!